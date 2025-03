Parte da automação de RH, a automação de integração é uma combinação de processos organizacionais e tecnologias, incluindo automação robótica de processos (RPA) e IA, que alimentam um programa automático de integração. As organizações optam por automatizar a integração dos funcionários para criar eficiências, reduzir erros e encontrar e contratar candidatos melhores. Beneficia várias partes interessadas, incluindo departamentos de RH e novos funcionários.

Todas as organizações, especialmente aquelas com milhares de funcionários, usufruem do benefício da simplificação do processo de integração dos funcionários e da minimização do tempo gasto em tarefas administrativas demoradas. Algumas dessas tarefas repetitivas podem ocorrer antes do primeiro dia de trabalho do funcionário e outras acontecem quando ele começa a trabalhar para a empresa. A automação ficou ainda mais poderosa nos últimos anos devido à introdução da inteligência artificial (IA) nos processos de talentos de RH.

A eliminação da integração manual também ajuda no recrutamento e no desligamento, o processo de gerenciar a saída dos funcionários da empresa depois que eles assumem um novo emprego, são demitidos, demitidos ou se aposentam.

Por exemplo, pode obter informações de cartas de apresentação ou currículos de possíveis funcionários e compará-las com os critérios do cargo para verificar se o candidato é adequado. Se o candidato chegar à rodada de entrevistas, o sistema automatizado poderá preencher um formulário com instruções para o entrevistador. Quando um funcionário sai, o sistema automático pode enviar aos funcionários que estão saindo qualquer papelada restante que precisem assinar e desconectá-los de todo o material confidencial assim que saírem. Pode também enviar documentação e etiquetas de correio para qualquer equipamento que eles precisem devolver se trabalharem remotamente.