As organizações avançadas sabem que seus maiores ativos são seus funcionários. No entanto, manter os funcionários satisfeitos e engajados pode ser um desafio, especialmente quando se considera os recursos disponíveis e a necessidade de atender a outras metas organizacionais. Uma organização é tão forte quanto seu pool de talentos, então as organizações têm adotado cada vez mais o gerenciamento de talentos como um componente central de sua estratégia abrangente. Identificar os melhores talentos e cultivar sua capacidade de gerar valor para a organização é um imperativo nos negócios.

O gerenciamento de talentos, que geralmente abrange o desenvolvimento de talentos, recrutamento, integração e outras facetas do ciclo de vida do funcionário, é essencial para manter os melhores talentos satisfeitos. Considere o surgimento da Grande demissão, em que os trabalhadores estavam mais propensos do que nunca a deixar definitivamente as organizações ou a força de trabalho. Embora os relatos variem sobre se a Grande demissão ainda está acontecendo, a memória permanece. Assim, as organizações estão priorizando a gestão de talentos mais do que nunca. De acordo com a McKinsey, muitos executivos dizem que isso contribui para superar seus concorrentes.