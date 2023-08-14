O novo estudo da IBM revela como a IA está mudando o trabalho e o que os líderes de RH devem fazer sobre isso

A ascensão da IA generativa trouxe à tona muitas novas perguntas sobre como a tecnologia afetará a força de trabalho. Mesmo com a IA mais difundida nos negócios, as pessoas ainda são uma vantagem competitiva central. Como revela um novo estudo global do IBM Institute for Business Value (IBV), os líderes empresariais estão enfrentando uma série de desafios relacionados ao talento, desde a lacuna de habilidades até as mudanças nas expectativas dos funcionários até a necessidade de novos modelos operacionais.

A lacuna global de habilidades é real e crescente. Os executivos entrevistados estimam que será necessário requalificar cerca de 40% de sua força de trabalho devido à implementação da IA e da automação nos próximos três anos. Isso poderia se traduzir em 1,4 bilhão das 3,4 bilhões de pessoas na força de trabalho global, de acordo com as estatísticas do Banco Mundial. Os entrevistados também relatam que desenvolver novas habilidades para os funcionários existentes é uma questão importante para os talentos.

O impacto da IA varia entre os grupos de funcionários. Os trabalhadores de todos os níveis podem sentir os efeitos da IA generativa, mas espera-se que os funcionários iniciantes vejam a maior mudança. Setenta e sete por cento dos executivos entrevistados afirmam que os cargos de nível básico já estão vendo os efeitos da IA generativa e que isso se intensificará nos próximos anos. Apenas 22% dos entrevistados relatam o mesmo para funções executivas ou de alta gestão.

A IA pode abrir mais possibilidades para os funcionários, aprimorando seus recursos. Na verdade, 87% dos executivos entrevistados acreditam que os funcionários são mais propensos a serem aprimorados do que substituídos por IA generativa. Isso varia entre as funções – 97% dos executivos acham que os funcionários de aquisição têm maior probabilidade de serem ampliados do que substituídos, em comparação com 93% dos funcionários de riscos e conformidade, 93% de finanças, 77% de atendimento ao cliente e 73% de marketing.

Os funcionários se preocupam mais em fazer um trabalho significativo do que em flexibilidade e oportunidades de crescimento, mas os líderes nem sempre estão alinhados com suas necessidades. Com a IA preparada para assumir tarefas mais manuais e repetitivas, os funcionários entrevistados relatam que o engajamento em trabalhos impactantes é o principal fator para eles, além da remuneração e da segurança no emprego, mais importante do que acordos de trabalho flexíveis, oportunidades de crescimento e equidade. Além disso, quase metade dos funcionários entrevistados acredita que o trabalho que realizam é muito mais importante do que quem para eles trabalham ou com quem trabalham regularmente.

No entanto, os empregadores parecem ter perdido a nota sobre o que importa. Os executivos entrevistados afirmaram que o trabalho impactante era o fator menos importante para seus funcionários, apontando os acordos de trabalho flexíveis como o atributo mais importante, além da remuneração e da segurança no emprego.

O mundo do trabalho mudou em comparação com até mesmo seis meses atrás. Os líderes estão começando a acreditar que a empresa do futuro talvez não seja capaz de funcionar com os talentos de ontem – e o talento de amanhã pode não poder contar com as formas de trabalhar de ontem.

Os líderes de RH podem desempenhar um papel crítico na forma como as organizações se adaptam às mudanças impulsionadas pela IA generativa. Esses líderes podem estar no leme da navegação por esses desafios, redesenhando modelos de trabalho e operacionais para conduzir suas organizações para o futuro. Aqui estão algumas ações a serem consideradas.

Redesenhe o trabalho, liderando com o modelo operacional. Automatizar processos ruins não os deixa melhores. Em vez de automatizar as mesmas atividades que você sempre fez, volte à prancheta para encontrar uma maneira melhor de seguir em frente. A mineração de processos pode analisar como o trabalho é realizado e onde existem gargalos ou outras ineficiências. A partir daí, você pode repensar e reestruturar a forma como o trabalho é realizado, identificando tarefas em que a IA ou a automação podem ser aplicadas para liberar o tempo dos funcionários para tarefas de maior valor em que seu toque é crítico. Por exemplo, a equipe de RH da IBM reexaminou o processo de promoções trimestrais altamente manual e computação intensiva de dados, aplicando uma solução personalizada do watsonx Orchestrate para automatizar a coleta de dados e, assim, empoderar a equipe humana a dedicar mais tempo a tarefas de alto valor.

Invista em talento tanto quanto em tecnologia, preparando a força de trabalho para a IA e outras disrupções tecnológicas. Este é um momento crucial para os líderes de RH se envolverem para ajudar a definir a estratégia de transformação da organização e como as pessoas – e a IA – se combinarão para entregá-la. Os líderes de RH conduzirão o planejamento, o projeto e a estratégia da força de trabalho, como definir tarefas de maior valor, identificar as funções e habilidades críticas do futuro e gerenciar contratações, transferir pessoas para novas funções, reter e muito mais. Isso pode incluir a avaliação de funções, a identificação e a eliminação de tarefas repetitivas que podem ser tratadas pela IA, a fusão de funções para a criação de novas funções, a expansão de funções para incluir tarefas como a aplicação ou gerenciamento de ferramentas de IA e a criação de desenvolvimento de habilidades direcionadas para as tarefas de nível superior exigidas pelas pessoas.

Coloque as habilidades no centro da estratégia da força de trabalho, para hoje e para o futuro. Os líderes devem pensar em como aumentar o conhecimento técnico geral da força de trabalho. Isso pode servir como uma base ampla sobre a qual os funcionários desenvolvem novas habilidades, como trabalhar de forma criativa e responsável com IA. Isso não significa que todo funcionário terá que aprender a programar, mas a maioria terá que se familiarizar com novas soluções de IA. É muito importante que os funcionários tenham conhecimentos básicos sobre IA e seus recursos para que possam ser pensadores críticos e usuários da tecnologia. Todos devem ter a capacidade de fazer perguntas sobre os dados de treinamento dos modelos, como chegaram às suas previsões, possíveis vieses e muito mais. A tecnologia também pode ajudar com habilidades e desenvolvimento de carreira. Roteiros de carreira interativos com prompts dinâmicos podem ajudar os funcionários a ver o que é esperado para eles progredirem. Na Delta Airlines, a IBM Consulting implementou uma base de habilidades e uma plataforma de talentos que permitiram que a força de trabalho se qualificasse para novas tecnologias críticas. O futuro pipeline de talentos também é uma consideração importante. A lacuna global de habilidades de IA é uma necessidade urgente que muitas empresas enfrentam atualmente em todos os setores, e isso exigirá investimentos estratégicos.

Dê mais significado aos trabalhos, colocando o funcionário no assento do motorista. A IA tem o potencial de transformar a experiência do funcionário. Ela pode automatizar tarefas repetitivas, permitindo que as pessoas se concentrem no que são apaixonadas, liberando seu tempo para desenvolvimento de habilidades ou equilíbrio entre vida profissional e pessoal, e potencialmente criando novos e empolgantes cargos profissionais e planos de carreira. É importante envolver os funcionários nesse processo. Por exemplo, ofereça às equipes um fórum para recomendar tarefas que poderiam ser automatizadas para tornar seu trabalho mais fácil e mais gratificante, aproveitando os canais digitais para um ciclo de feedback contínuo e aberto. Esse tipo de abertura ao feedback e mentalidade de crescimento em toda a empresa também pode ajudar a desenvolver sua próxima geração de líderes. Cultive um ambiente em que líderes de todos os níveis sejam incentivados a trazer novas ideias e aplicar a tecnologia de forma criativa em suas funções.

Estamos em um ponto crucial no mundo do trabalho e há uma enorme oportunidade à disposição dos líderes de RH, mas também há riscos. À medida que as empresas adotam ainda mais a IA, a mudança bem-sucedida só ocorrerá se as organizações, por meio dos líderes de RH, priorizarem uma nova abordagem ao talento e aos modelos operacionais, onde as pessoas e a tecnologia se unem para impulsionar a produtividade e gerar valor comercial.