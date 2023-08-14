O novo estudo da IBM revela como a IA está mudando o trabalho e o que os líderes de RH devem fazer sobre isso

A ascensão da IA generativa trouxe à tona muitas novas perguntas sobre como a tecnologia afetará a força de trabalho. Mesmo com a IA mais difundida nos negócios, as pessoas ainda são uma vantagem competitiva central. Como revela um novo estudo global do IBM Institute for Business Value (IBV), os líderes empresariais estão enfrentando uma série de desafios relacionados ao talento, desde a lacuna de habilidades até as mudanças nas expectativas dos funcionários até a necessidade de novos modelos operacionais.
A lacuna global de habilidades é real e crescente. Os executivos entrevistados estimam que será necessário requalificar cerca de 40% de sua força de trabalho devido à implementação da IA e da automação nos próximos três anos. Isso poderia se traduzir em 1,4 bilhão das 3,4 bilhões de pessoas na força de trabalho global, de acordo com as estatísticas do Banco Mundial. Os entrevistados também relatam que desenvolver novas habilidades para os funcionários existentes é uma questão importante para os talentos.
O impacto da IA varia entre os grupos de funcionários. Os trabalhadores de todos os níveis podem sentir os efeitos da IA generativa, mas espera-se que os funcionários iniciantes vejam a maior mudança. Setenta e sete por cento dos executivos entrevistados afirmam que os cargos de nível básico já estão vendo os efeitos da IA generativa e que isso se intensificará nos próximos anos. Apenas 22% dos entrevistados relatam o mesmo para funções executivas ou de alta gestão.
A IA pode abrir mais possibilidades para os funcionários, aprimorando seus recursos. Na verdade, 87% dos executivos entrevistados acreditam que os funcionários são mais propensos a serem aprimorados do que substituídos por IA generativa. Isso varia entre as funções – 97% dos executivos acham que os funcionários de aquisição têm maior probabilidade de serem ampliados do que substituídos, em comparação com 93% dos funcionários de riscos e conformidade, 93% de finanças, 77% de atendimento ao cliente e 73% de marketing.
Os funcionários se preocupam mais em fazer um trabalho significativo do que em flexibilidade e oportunidades de crescimento, mas os líderes nem sempre estão alinhados com suas necessidades. Com a IA preparada para assumir tarefas mais manuais e repetitivas, os funcionários entrevistados relatam que o engajamento em trabalhos impactantes é o principal fator para eles, além da remuneração e da segurança no emprego, mais importante do que acordos de trabalho flexíveis, oportunidades de crescimento e equidade. Além disso, quase metade dos funcionários entrevistados acredita que o trabalho que realizam é muito mais importante do que quem para eles trabalham ou com quem trabalham regularmente.
No entanto, os empregadores parecem ter perdido a nota sobre o que importa. Os executivos entrevistados afirmaram que o trabalho impactante era o fator menos importante para seus funcionários, apontando os acordos de trabalho flexíveis como o atributo mais importante, além da remuneração e da segurança no emprego.
O mundo do trabalho mudou em comparação com até mesmo seis meses atrás. Os líderes estão começando a acreditar que a empresa do futuro talvez não seja capaz de funcionar com os talentos de ontem – e o talento de amanhã pode não poder contar com as formas de trabalhar de ontem.
Os líderes de RH podem desempenhar um papel crítico na forma como as organizações se adaptam às mudanças impulsionadas pela IA generativa. Esses líderes podem estar no leme da navegação por esses desafios, redesenhando modelos de trabalho e operacionais para conduzir suas organizações para o futuro. Aqui estão algumas ações a serem consideradas.
Estamos em um ponto crucial no mundo do trabalho e há uma enorme oportunidade à disposição dos líderes de RH, mas também há riscos. À medida que as empresas adotam ainda mais a IA, a mudança bem-sucedida só ocorrerá se as organizações, por meio dos líderes de RH, priorizarem uma nova abordagem ao talento e aos modelos operacionais, onde as pessoas e a tecnologia se unem para impulsionar a produtividade e gerar valor comercial.
Ouça os especialistas explicarem como você pode usar a IA e os dados de forma ética para tornar o RH mais eficiente e humano.
Descubra dez maneiras pelas quais o RH pode ser um consultor estratégico para desenvolver um modelo centrado nas pessoas que prepare melhor a empresa para o futuro.
Aprenda como os líderes de RH podem criar uma cultura impulsionada pela IA generativa adotando a experimentação e capacitando as pessoas.
Reimagine e modernize o RH com IA no centro para obter melhores resultados empresariais e liberar todo o potencial dos funcionários.
Acelere os processos de RH com o IBM watsonx Orchestrate e automatize tarefas tediosas.
Otimize os processos de RH, melhore a tomada de decisões e impulsione os resultados de negócios com soluções da IA generativa.
Repense e modernize o RH com a IA no centro para entregar melhores resultados nos negócios e desbloquear o potencial dos funcionários e do trabalho.