Como melhorar a experiência do funcionário

Em poucas palavras, a experiência do funcionário se refere à totalidade das interações que os funcionários têm com sua organização. Começa no momento em que uma possível contratação identifica a lista de uma empresa para uma vaga aberta e termina com a aposentadoria ou saída de um funcionário. Inclui todos os aspectos da vida profissional de um funcionário, desde a cultura do ambiente de trabalho, a missão da empresa, o cargo, as responsabilidades diárias e os colegas de trabalho até os espaços de trabalho, sistemas, políticas da empresa e interações com os recursos humanos. Experiências significativas e consistentes dos funcionários (as boas e as ruins) moldam a cultura geral de uma organização.

A experiência do cliente, por outro lado, inclui todas as interações e pontos de contato entre um cliente e uma empresa. Essa experiência inclui tudo, desde interações na loja e online até a busca de assistência de funcionários durante toda a jornada de compra ou atendimento ao cliente. E, assim como a cultura do ambiente de trabalho, a experiência do cliente é aprimorada ou piorada por uma experiência positiva ou negativa do funcionário.

A Glassdoor realizou um estudo de 10 anos sobre a correlação entre a satisfação dos funcionários e a satisfação do cliente. O estudo descobriu que cada aumento de 1 estrela na classificação do Glassdoor de uma empresa estava ligado a 2,05 pontos de maior satisfação do cliente em uma escala de 0 a 100, demonstrando que uma força de trabalho mais feliz e engajada se traduz em maior satisfação do cliente.

Uma experiência positiva do funcionário também pode proporcionar muitos outros benefícios. Quando se trata de uma organização que atrai e retém os melhores talentos, 77% das possíveis contratações dizem que a cultura e a missão da empresa são fatores decisivos importantes. Uma experiência satisfatória e positiva do funcionário também significa que os trabalhadores provavelmente se sentirão mais valorizados e terão um bem-estar geral mais saudável. Essa sensação de realização e valorização pode reduzir a rotatividade de funcionários, elevar o moral no ambiente de trabalho e aumentar a produtividade.

Uma meta-análise recente da Gallup de mais de 450 estudos de pesquisa comparou o desempenho empresarial de empresas com experiências positivas dos funcionários com aquelas com experiências negativas. A análise observou que as empresas com experiências positivas dos funcionários obtiveram o seguinte:

  • Absenteísmo 81% menor
  • Bem-estar dos funcionários 66% maior
  • Lucro 23% maior
  • Produtividade 18% maior
  • Fidelidade e envolvimento do cliente 10% maior

Estratégias para melhorar a experiência dos funcionários

Empresas que promovem uma experiência positiva do funcionário podem obter uma clara vantagem competitiva sobre as que não promovem. Para melhorar a experiência dos funcionários na sua própria empresa, você deve primeiro enquadrá-la em sete estágios da jornada do funcionário, também conhecidos como ciclo de vida do funcionário:

Etapa 1: Recrutamento

O recrutamento é como uma contratação em potencial descobre as vagas em aberto da sua empresa, seja por meio de um anúncio de vaga de emprego no LinkedIn ou por meio de um recrutador. É assim que os possíveis clientes podem aprender sobre responsabilidades, benefícios e cultura do trabalho.

Estágio 2: Processo de contratação

Esse é o momento em que você e um possível contratado concordam com os termos de emprego. Nesse ponto, o candidato já passou a ser uma nova contratação.

Etapa 3: Processo de integração

A experiência de integração de um novo funcionário ocorre durante seu treinamento, que inclui ensiná-lo a usar todos os processos e ferramentas necessários. O funcionário também é apresentado à cultura da sua empresa durante esse estágio.

Estágio 4: Engajamento do funcionário/gerenciamento de talentos

Seu funcionário concluiu a integração e agora está contribuindo para os esforços da empresa. Essa etapa requer um esforço contínuo para garantir que o funcionário se sinta valorizado e apoiado à medida que desempenha suas tarefas diárias. Como mencionado anteriormente, funcionários engajados são mais produtivos e menos propensos a sair.

Estágio 5: Gerenciamento de desempenho

Para ajudar o funcionário a melhorar os pontos fracos e desenvolver seus pontos fortes, as avaliações periódicas de desempenho oferecem uma chance de comunicar o que está funcionando, o que precisa ser melhorado e como a empresa pode ajudar o funcionário a ter sucesso.

Estágio 6: Desenvolvimento

Essa etapa envolve ajudar o funcionário a explorar outros interesses e oportunidades de crescimento dentro da empresa.

Etapa 7: Partida

Essa etapa completa o ciclo de vida da experiência do funcionário e ocorre quando o funcionário se aposenta ou sai da empresa.

Cada estágio do ciclo de vida da experiência do funcionário oferece oportunidades para reforçar uma experiência positiva ou aprender sobre maneiras de melhorar. Depois de entender como está o desempenho da sua experiência atual nesses sete estágios, você pode desenvolver uma estratégia de experiência do funcionário. Esse é um método que sua empresa pode usar para avaliar e melhorar a experiência dos funcionários em todas as etapas do ciclo de vida.

Como desenvolver um plano e uma estratégia de experiência do funcionário

O primeiro passo para desenvolver uma estratégia de experiência do funcionário é avaliar a experiência atual do funcionário. O objetivo dessa avaliação inicial é identificar pontos de atrito, bem como quaisquer elementos positivos. Uma maneira de avaliar o ciclo de vida do funcionário é pedir aos funcionários que completem pesquisas de experiência do funcionário. Incentive seus trabalhadores a dar feedback aberto e honesto sobre cultura, acomodações, benefícios, oportunidades de crescimento, equilíbrio entre vida profissional e pessoal e todos os outros elementos da experiência do funcionário. 

Quando sua avaliação estiver concluída, os membros da equipe de RH, líderes de negócios e outros stakeholders podem trabalhar juntos para elaborar um plano para melhorar as áreas que estão afetando negativamente a produtividade, a retenção de funcionários, o engajamento e a satisfação geral no trabalho.

Estas são algumas etapas a serem incluídas na elaboração deste plano (a estratégia de experiência do funcionário):

  • Definição de metas de estratégia, principais prioridades e objetivos para alcançar os resultados de negócios desejados, como redução da rotatividade, melhoria da moral ou aumento da produtividade.
  • Avaliar cada um dos sete estágios do ciclo de vida da experiência do funcionário para identificar quais elementos o impedem de alcançar suas metas.
  • Criar iniciativas para tomar ações corretivas sobre os elementos que precisam de melhorias.
  • Implementar essas iniciativas em marcos com indicadores-chave de desempenho (KPIs) claros que medem o sucesso.
  • Monitorar continuamente o ciclo de vida da experiência do funcionário para ajustar a táticas quando necessário. As entrevistas de saída são um método útil para os líderes de RH monitorarem continuamente a experiência geral em busca de possíveis problemas.

Existem várias estratégias que você pode usar para criar uma ótima experiência para os funcionários, como as seguintes:

  • Personalização: significa criar uma adequação entre as necessidades de seus funcionários e as necessidades da organização. Quando você cria experiências personalizadas para seus funcionários, fornece ferramentas e recursos que melhoram o bem-estar individual e mostra que você apoia o crescimento e o sucesso deles. Oferecer trabalho remoto ou trabalho híbrido é uma forma de personalização.
  • Transparência: melhora a visibilidade e a responsabilidade em toda a empresa, do funcionário ao empregador. Uma maneira de alcançar a transparência é realizar sessões de perguntas e respostas de rotina.
  • Simplicidade: remove quaisquer etapas e informações redundantes e desnecessárias que possam confundir os funcionários ou criar atritos desnecessários.
  • Autenticidade: garante que a experiência de trabalho do funcionário reflita os valores declarados e a missão da sua empresa. Quando os funcionários acreditam que a empresa em que trabalham é autêntica, é mais provável que sintam que a empresa possui integridade.
  • Capacidade de resposta: a comunicação oportuna ajuda os funcionários a se sentirem ouvidos e oferece uma oportunidade para você e eles compartilharem informações e mudarem comportamentos. Uma dessas formas de comunicação é a pesquisa de pulso, que é um método usado para identificar problemas com os quais é possível lidar em tempo real.

Experiência do funcionário e a IBM

Conforme enfatizado anteriormente neste post, as empresas que promovem uma experiência positiva dos funcionários (do início ao fim) podem alcançar uma clara vantagem competitiva sobre as que não o fazem.

O post de blog "Rethinking Recruitment" parafraseia conselhos de Angela Hood, fundadora e CEO da ThisWay Global, que oferecem uma boa orientação para qualquer empresa que queira proporcionar uma experiência melhor para o funcionário que vá além do recrutamento. Ao tentar atrair (e manter) os melhores talentos, Hood incentiva as empresas a estar em posição de dizer duas coisas aos candidatos a empregos:

  • Usamos a melhor tecnologia para identificá-lo, pois você e suas habilidades são únicos e queremos que você trabalhe para nós.
  • Quando você chegar aqui, vamos ajudar você a automatizar as partes do seu trabalho que você nunca gostou antes, porque queremos que você se aprofunde nas áreas pelas quais você é apaixonado.

A inteligência artificial (IA) e a automação são duas das melhores tecnologias para ajudar a criar experiências de funcionários que aumentam a satisfação e a produtividade, especialmente no que diz respeito a duas das sete estratégias mencionadas acima:

  • Personalização: forneça ferramentas que mostrem que você apoia o sucesso individual de seus funcionários. Por exemplo, permita que eles transfiram tarefas demoradas, como a extração de relatórios, para colaboradores digitais personalizados.
  • Simplicidade: utilize a automação inteligente para eliminar o atrito e os gargalos dos processos de negócios, reduzir o número de ferramentas que os funcionários têm que gerenciar para realizar suas tarefas e diminuir o tempo gasto na busca de informações.

As soluções IBM watsonx podem ajudar a melhorar a experiência dos funcionários, fornecendo acesso fácil e conversacional às informações e automações de tarefas que os funcionários precisam para melhor atender os clientes e realizar as tarefas.

 