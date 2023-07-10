Como melhorar a experiência do funcionário

Em poucas palavras, a experiência do funcionário se refere à totalidade das interações que os funcionários têm com sua organização. Começa no momento em que uma possível contratação identifica a lista de uma empresa para uma vaga aberta e termina com a aposentadoria ou saída de um funcionário. Inclui todos os aspectos da vida profissional de um funcionário, desde a cultura do ambiente de trabalho, a missão da empresa, o cargo, as responsabilidades diárias e os colegas de trabalho até os espaços de trabalho, sistemas, políticas da empresa e interações com os recursos humanos. Experiências significativas e consistentes dos funcionários (as boas e as ruins) moldam a cultura geral de uma organização.
A experiência do cliente, por outro lado, inclui todas as interações e pontos de contato entre um cliente e uma empresa. Essa experiência inclui tudo, desde interações na loja e online até a busca de assistência de funcionários durante toda a jornada de compra ou atendimento ao cliente. E, assim como a cultura do ambiente de trabalho, a experiência do cliente é aprimorada ou piorada por uma experiência positiva ou negativa do funcionário.
A Glassdoor realizou um estudo de 10 anos sobre a correlação entre a satisfação dos funcionários e a satisfação do cliente. O estudo descobriu que cada aumento de 1 estrela na classificação do Glassdoor de uma empresa estava ligado a 2,05 pontos de maior satisfação do cliente em uma escala de 0 a 100, demonstrando que uma força de trabalho mais feliz e engajada se traduz em maior satisfação do cliente.
Uma experiência positiva do funcionário também pode proporcionar muitos outros benefícios. Quando se trata de uma organização que atrai e retém os melhores talentos, 77% das possíveis contratações dizem que a cultura e a missão da empresa são fatores decisivos importantes. Uma experiência satisfatória e positiva do funcionário também significa que os trabalhadores provavelmente se sentirão mais valorizados e terão um bem-estar geral mais saudável. Essa sensação de realização e valorização pode reduzir a rotatividade de funcionários, elevar o moral no ambiente de trabalho e aumentar a produtividade.
Uma meta-análise recente da Gallup de mais de 450 estudos de pesquisa comparou o desempenho empresarial de empresas com experiências positivas dos funcionários com aquelas com experiências negativas. A análise observou que as empresas com experiências positivas dos funcionários obtiveram o seguinte:
Empresas que promovem uma experiência positiva do funcionário podem obter uma clara vantagem competitiva sobre as que não promovem. Para melhorar a experiência dos funcionários na sua própria empresa, você deve primeiro enquadrá-la em sete estágios da jornada do funcionário, também conhecidos como ciclo de vida do funcionário:
O recrutamento é como uma contratação em potencial descobre as vagas em aberto da sua empresa, seja por meio de um anúncio de vaga de emprego no LinkedIn ou por meio de um recrutador. É assim que os possíveis clientes podem aprender sobre responsabilidades, benefícios e cultura do trabalho.
Esse é o momento em que você e um possível contratado concordam com os termos de emprego. Nesse ponto, o candidato já passou a ser uma nova contratação.
A experiência de integração de um novo funcionário ocorre durante seu treinamento, que inclui ensiná-lo a usar todos os processos e ferramentas necessários. O funcionário também é apresentado à cultura da sua empresa durante esse estágio.
Seu funcionário concluiu a integração e agora está contribuindo para os esforços da empresa. Essa etapa requer um esforço contínuo para garantir que o funcionário se sinta valorizado e apoiado à medida que desempenha suas tarefas diárias. Como mencionado anteriormente, funcionários engajados são mais produtivos e menos propensos a sair.
Para ajudar o funcionário a melhorar os pontos fracos e desenvolver seus pontos fortes, as avaliações periódicas de desempenho oferecem uma chance de comunicar o que está funcionando, o que precisa ser melhorado e como a empresa pode ajudar o funcionário a ter sucesso.
Essa etapa envolve ajudar o funcionário a explorar outros interesses e oportunidades de crescimento dentro da empresa.
Essa etapa completa o ciclo de vida da experiência do funcionário e ocorre quando o funcionário se aposenta ou sai da empresa.
Cada estágio do ciclo de vida da experiência do funcionário oferece oportunidades para reforçar uma experiência positiva ou aprender sobre maneiras de melhorar. Depois de entender como está o desempenho da sua experiência atual nesses sete estágios, você pode desenvolver uma estratégia de experiência do funcionário. Esse é um método que sua empresa pode usar para avaliar e melhorar a experiência dos funcionários em todas as etapas do ciclo de vida.
O primeiro passo para desenvolver uma estratégia de experiência do funcionário é avaliar a experiência atual do funcionário. O objetivo dessa avaliação inicial é identificar pontos de atrito, bem como quaisquer elementos positivos. Uma maneira de avaliar o ciclo de vida do funcionário é pedir aos funcionários que completem pesquisas de experiência do funcionário. Incentive seus trabalhadores a dar feedback aberto e honesto sobre cultura, acomodações, benefícios, oportunidades de crescimento, equilíbrio entre vida profissional e pessoal e todos os outros elementos da experiência do funcionário.
Quando sua avaliação estiver concluída, os membros da equipe de RH, líderes de negócios e outros stakeholders podem trabalhar juntos para elaborar um plano para melhorar as áreas que estão afetando negativamente a produtividade, a retenção de funcionários, o engajamento e a satisfação geral no trabalho.
Estas são algumas etapas a serem incluídas na elaboração deste plano (a estratégia de experiência do funcionário):
Existem várias estratégias que você pode usar para criar uma ótima experiência para os funcionários, como as seguintes:
Conforme enfatizado anteriormente neste post, as empresas que promovem uma experiência positiva dos funcionários (do início ao fim) podem alcançar uma clara vantagem competitiva sobre as que não o fazem.
O post de blog "Rethinking Recruitment" parafraseia conselhos de Angela Hood, fundadora e CEO da ThisWay Global, que oferecem uma boa orientação para qualquer empresa que queira proporcionar uma experiência melhor para o funcionário que vá além do recrutamento. Ao tentar atrair (e manter) os melhores talentos, Hood incentiva as empresas a estar em posição de dizer duas coisas aos candidatos a empregos:
A inteligência artificial (IA) e a automação são duas das melhores tecnologias para ajudar a criar experiências de funcionários que aumentam a satisfação e a produtividade, especialmente no que diz respeito a duas das sete estratégias mencionadas acima:
As soluções IBM watsonx podem ajudar a melhorar a experiência dos funcionários, fornecendo acesso fácil e conversacional às informações e automações de tarefas que os funcionários precisam para melhor atender os clientes e realizar as tarefas.