Como melhorar a experiência do funcionário

Em poucas palavras, a experiência do funcionário se refere à totalidade das interações que os funcionários têm com sua organização. Começa no momento em que uma possível contratação identifica a lista de uma empresa para uma vaga aberta e termina com a aposentadoria ou saída de um funcionário. Inclui todos os aspectos da vida profissional de um funcionário, desde a cultura do ambiente de trabalho, a missão da empresa, o cargo, as responsabilidades diárias e os colegas de trabalho até os espaços de trabalho, sistemas, políticas da empresa e interações com os recursos humanos. Experiências significativas e consistentes dos funcionários (as boas e as ruins) moldam a cultura geral de uma organização.

A experiência do cliente, por outro lado, inclui todas as interações e pontos de contato entre um cliente e uma empresa. Essa experiência inclui tudo, desde interações na loja e online até a busca de assistência de funcionários durante toda a jornada de compra ou atendimento ao cliente. E, assim como a cultura do ambiente de trabalho, a experiência do cliente é aprimorada ou piorada por uma experiência positiva ou negativa do funcionário.

A Glassdoor realizou um estudo de 10 anos sobre a correlação entre a satisfação dos funcionários e a satisfação do cliente. O estudo descobriu que cada aumento de 1 estrela na classificação do Glassdoor de uma empresa estava ligado a 2,05 pontos de maior satisfação do cliente em uma escala de 0 a 100, demonstrando que uma força de trabalho mais feliz e engajada se traduz em maior satisfação do cliente.

Uma experiência positiva do funcionário também pode proporcionar muitos outros benefícios. Quando se trata de uma organização que atrai e retém os melhores talentos, 77% das possíveis contratações dizem que a cultura e a missão da empresa são fatores decisivos importantes. Uma experiência satisfatória e positiva do funcionário também significa que os trabalhadores provavelmente se sentirão mais valorizados e terão um bem-estar geral mais saudável. Essa sensação de realização e valorização pode reduzir a rotatividade de funcionários, elevar o moral no ambiente de trabalho e aumentar a produtividade.

Uma meta-análise recente da Gallup de mais de 450 estudos de pesquisa comparou o desempenho empresarial de empresas com experiências positivas dos funcionários com aquelas com experiências negativas. A análise observou que as empresas com experiências positivas dos funcionários obtiveram o seguinte: