Como criar uma estratégia de experiência do funcionário bem-sucedida

Desde que a pandemia mudou o mundo corporativo, as organizações se dedicaram novamente (link externo a ibm.com) a se destacarem na estratégia de experiência do funcionário. Uma estratégia de experiência do funcionário (estratégia de EX) bem-sucedida (link externo a ibm.com) é a melhor maneira de recrutar e reter os melhores talentos (link externo a ibm.com), pois os funcionários tomam cada vez mais decisões sobre onde trabalhar com base em suas respostas às necessidades dos funcionários.

As organizações podem priorizar a experiência geral do funcionário pensando em como atendê-lo durante todas as etapas da jornada do funcionário, desde o processo de contratação até o processo de integração, o trabalho do funcionário na empresa e a entrevista de saída.

Geralmente envolve executivos e líderes de RH produzindo uma cultura empresarial forte e centrada no funcionário, engajamento do funcionário e gerenciamento de desempenho em coordenação entre si. Cada um contribui com algo único para a experiência geral do funcionário, conforme detalhado abaixo:

Cultura da empresa: criar uma missão e valores corporativos que coloquem os funcionários em primeiro lugar e criar mecanismos para colocá-los em ação.

Engajamento dos funcionários: criar programas e iniciativas que garantam que os funcionários se sintam conectados ao empregador e confortáveis e contentes em seus trabalhos.

Gerenciamento de desempenho: análise do desempenho do local de trabalho por meio do uso de insights e ferramentas, que podem identificar maneiras de melhorar o desempenho do local de trabalho.

Durante as fases iniciais do ciclo de vida do funcionário, como a experiência de integração, os líderes de recursos humanos devem transmitir aos recrutas e novos contratados a missão da organização e como eles podem contribuir enquanto permanecem fiéis a si mesmos. Por exemplo, a conversão de possíveis contratações em novos funcionários pode depender de a organização demonstrar que proporcionará uma experiência positiva ao funcionário.

Embora os funcionários se beneficiem do fato de as organizações priorizarem uma excelente experiência do funcionário, seus empregadores também se beneficiam, pois é provável que isso produza vários benefícios de negócios importantes que afetam o resultado final, incluindo maior lucratividade, menor rotatividade de funcionários e maior satisfação do cliente.

Dessa forma, os empregadores são incentivados a investir na experiência do funcionário e comunicá-la à comunidade de negócios em geral como parte da missão de sua empresa.