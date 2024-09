IA no recrutamento

O recrutamento é o processo de atrair e contratar candidatos qualificados para preencher funções dentro de uma organização. Esse fluxo de trabalho passo a passo é abrangente, desde a identificação das habilidades necessárias até a integração de um novo funcionário. O processo de recrutamento é projetado para tornar a contratação mais eficiente, econômica, escalável e alinhada com os objetivos da empresa e os requisitos legais.

Além de preencher funções e atender às necessidades de mão de obra, as estratégias de recrutamento atuais visam proporcionar uma experiência positiva ao candidato. As equipes de recursos humanos (RH) fazem isso destacando o melhor da cultura da empresa e usando a tecnologia para tornar o processo de candidatura mais eficiente. Em um ambiente que favorece o candidato a emprego, os dados e a IA podem dar às empresas uma vantagem competitiva, proporcionando uma melhor compreensão do tipo de trabalhadores de que precisam e como melhor atraí-los.