O software de recrutamento baseado em IA também pode ser útil nessa fase, agendando entrevistas ao coordenar os horários disponíveis entre o candidato e o recrutador. Isso reduz a carga administrativa sobre os recrutadores e agiliza o processo de entrevista.

Algumas vagas de emprego exigem várias rodadas de entrevistas. Conduzir entrevistas, especialmente quando gestores de alto nível estão envolvidos, pode se tornar bastante caro. As perguntas de entrevistas iniciais têm como objetivo fornecer informações básicas sobre o candidato e a organização. Essa "primeira impressão" não precisa necessariamente envolver um agente humano do lado da organização. Chatbots podem interagir com candidatos para coletar informações básicas sobre suas preferências, disponibilidade e elegibilidade para um cargo. Isso pode servir como um filtro adicional além da fase de triagem de currículos. Enquanto isso, os chatbots podem responder a perguntas frequentes (FAQs) e distribuir documentação sobre a organização para os candidatos em potencial.

Essa troca de informações pode tornar as entrevistas subsequentes mais úteis para ambas as partes e ajudar a economizar tempo, caso o candidato não possua as skills necessárias que a triagem de currículos, por algum motivo, não identificou. Por outro lado, uma entrevista conduzida por chatbot também pode indicar ao entrevistado que a posição não é o que ele pensava, eliminando a necessidade de entrevistas posteriores.

Os chatbots também podem aplicar questionários ou avaliações de skills para avaliar o conhecimento, as competências ou a capacidade de resolução de problemas de um candidato. Os assistentes virtuais podem usar as mais recentes capacidades de processamento de linguagem natural (NLP) para lidar com respostas abertas em linguagem simples e ajudar a determinar se essas respostas indicam se o candidato é um bom "ajuste cultural". Se um candidato não atender a determinados critérios de desempenho durante esta fase, a organização pode seguir em frente com candidatos mais adequados sem envolver a equipe de RH. A IA também pode ajudar os candidatos a fornecer informações de forma mais eficiente para verificações de antecedentes.