O que é uma notificação push?

Uma notificação push é uma mensagem curta que aparece como uma janela pop-up no navegador do seu desktop, na tela inicial do dispositivo móvel ou na central de notificações de um aplicativo para dispositivos móveis.
As notificações push geralmente são alertas com opções que podem ser desmarcadas e contém textos e mídias interativas, como imagens ou botões, que permitem que um usuário realize uma ação específica.
As organizações usam notificações push como um canal de marketing ou comunicação, mas também podem ser usadas como um mecanismo de segurança.
As notificações push foram inicialmente associadas a "Perigo", mas não no sentido típico da palavra. Enquanto trabalhava como diretor de design para o Danger, o precursor do Android, Matias Duarte e sua equipe de design desenvolveram as notificações push em 2008.
Em 2009, a Apple lançou suas mensagens push, ou notificações, por meio de seu serviço de mensagens em nuvem, APNS (serviço de notificação da Apple). O serviço desenvolvido pela Apple agora é encontrado na grande maioria dos dispositivos iOS, de iPads a iPhones, como notificações push para usuários de dispositivos móveis.
Uma notificação push é um tipo de canal que funciona para estimular a comunicação. O marketing é o principal motivo pela qual desenvolvedores e organizações criam e usam notificações push. No entanto, as notificações push também são usadas regularmente para comunicação cívica e, com menos frequência, para autenticação de segurança.
Existem vários benefícios no uso de notificações push. No entanto, eles estão intimamente ligados à forma como uma organização planeja e executa seu uso. As taxas de cliques das notificações push giram em torno de 2% a 3%, como média padrão em todos os setores. Para obter maior engajamento e satisfação do usuário, o planejamento estratégico do horário de envio, a personalização e a segmentação são pontos orientadores fundamentais para um bom desempenho das notificações push.
Há muitos motivos pelos quais as organizações se beneficiam do uso das notificações push. Essas vantagens incluem:
O benefício mais significativo para os destinatários de notificações push é que o canal é centrado no usuário. Os destinatários podem receber informações da forma que desejarem e onde preferirem. Eles também podem alterar as configurações de notificação do dispositivo ou cancelar o recebimento das notificações. Essa variedade de opções neutraliza a fadiga das notificações, mas também obriga os profissionais e organizações por trás dos aplicativos a criar conteúdos mais relevantes para o destinatário.
Além disso, a automação continua sendo um benefício essencial para as organizações, principalmente quando há necessidade de rapidez, como na entrega de notícias, informações de utilidade pública ou em casos de uso como atualizações altamente personalizadas sobre eventos esportivos ou alertas imobiliários.
Quando você recebe uma notificação de uma venda relâmpago, oferta de viagem ou atualização de trânsito, esse alerta veio de um servidor push que o ativou.
As notificações push podem ser baseadas na nuvem ou em aplicativos e são criadas para funcionar com um servidor que fornece a notificação. Uma API é capaz de habilitar essas mensagens de serviços em nuvem como serviços push de aplicativos e da web. Quando uma organização solicita uma notificação push, uma API chama esse serviço e configura a mensagem a ser entregue.
A notificação push aparece na tela inicial do celular ou na tela de bloqueio. Ela também pode aparecer como uma notificação no ícone do seu aplicativo ou na tela inicial do seu desktop ao iniciar o navegador e também durante seu uso.
As organizações enviam notificações push com texto e, mais comumente, com conteúdos avançados, como emojis. Algumas, mas não todas, incluem um link clicável ou uma chamada para ação (CTA), que solicita que o usuário realize uma ação, como concluir uma compra ou interagir diretamente com um site ou aplicativo.
No entanto, as notificações push não funcionam de forma democrática ou uniforme nos navegadores e sistemas operacionais. Embora os navegadores móveis e de desktop mais populares sejam compatíveis com as notificações push do Safari, Firefox, Chrome e Android, a entrega e a experiência são diferentes nesses navegadores.
Para os usuários do Android, em particular, algumas mídias avançadas não estão disponíveis para os usuários com menos probabilidade de realizar atualizações regulares do telefone. Além disso, o cancelamento das mensagens nos dispositivos Android se dá de modo diferente dos dispositivos iOS, pois o usuário precisa desativar o serviço com algumas etapas manuais, embora o Android tenha facilitado esse processo nos últimos anos.
Compreender as diferenças nas limitações e permissões de dispositivos, navegadores e sistemas operacionais é importante para as organizações que buscam atingir suas metas com as notificações push.
Há muitas maneiras de aplicar as notificações push, mas elas independem da estratégia de marketing e são convencionais para o canal em geral.
Elas incluem:
Nas campanhas de marketing, o segredo para criar campanhas de notificação push efetivas inclui a boa execução da segmentação e da personalização. As organizações podem reduzir a fadiga das mensagens e a recusa do usuário monitorando a frequência e o tipo de notificação, além de como ela foi personalizada para o usuário.
Além disso, as organizações obtêm melhores resultados quando as notificações são segmentadas com base em padrões de comportamento e interesses do usuário. Por exemplo, uma notificação de telessaúde para cada paciente que deve fazer check-ups odontológicos, enviada por uma plataforma de seguro-saúde, é uma maneira valiosa de apoiar a saúde do paciente e facilitar o agendamento da consulta.
A personalização vai além da segmentação e inclui conteúdos e planejamento de horário exclusivos para usuários específicos. Enviar notificações que informam a redução no preço de um item visualizado e salvo em um site é uma forma de aumentar as vendas no comércio eletrônico.
Quase todos os setores e indústrias já adotaram notificações push personalizadas para seus clientes e seu público-alvo. No entanto, as taxas de clique mais altas concentram-se nas áreas de maior necessidade, como finanças, saúde, meteorologia, tráfego e também no setor hoteleiro.
Os aspectos mais reveladores de uma campanha de sucesso são o quão bem a notificação push atende a uma necessidade altamente específica e o quão imediatamente isso ocorre. Esses fatores são significativos no aumento das taxas de conversão. É mais difícil alcançar taxas de engajamento mais altas no varejo e nas redes sociais, pois 81% dos usuários de smartphones desativam essas notificações3.
Além disso, as organizações que criam notificações push com um contexto emotivo, representado por emojis, geralmente recebem taxas de engajamento mais altas do que quando enviam notificações em texto simples com títulos, mesmo quando os dois métodos incluem informações relevantes.
Por fim, embora haja muitos conteúdos sobre estratégias de notificação push e campanhas de marketing, a autenticação de segurança é igualmente importante em sua aplicação. Organizações como bancos e empresas de assistência médica usam as notificações push para autenticar a identidade do usuário por meio de aplicativos seguros.
