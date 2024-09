A equipe de gerenciamento de eventos dentro do grupo de operações e administração de aprendizagem empresarial (ELOA) do RH da IBM fornece suporte completo para contratos de aprendizagem internos da IBM que apoiam o desenvolvimento de profissionais da IBM em todo o mundo. "Nosso foco dentro dos serviços de RH é no gerenciamento de eventos, ou seja, otimizar o planejamento, agendamento e entrega de eventos de aprendizagem que ajudam a aprimorar as habilidades de milhares de profissionais da IBM a cada ano", explica Adrienn Bokor, líder de estratégia e transformação, serviços de RH, ELOA, na IBM. As ofertas de cursos da equipe abrangem uma ampla gama de tópicos, incluindo "liderança para inclusão", "desencadeando inovação" e "aumentando o impacto do gerente". Somente no primeiro semestre de 2023, a equipe realizou 8.000 eventos.

"Historicamente, os processos de promoção de eventos, bem como de inscrição e rastreamento de participantes eram altamente complexos e manuais. Quando replicados em milhares de eventos a cada mês, esses processos manuais naturalmente se tornaram propensos a erros", observa Hema Nanthini Selvam, líder de transformação, serviços de RH, ELOA, na IBM. É por isso que a equipe optou por desenvolver um assistente de IA impulsionado pela solução IBM watsonx™ Orchestrate.