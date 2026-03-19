Relação desempenho x custo

O modelo de embedding escolhido afetará significativamente a precisão da recuperação, a latência e o custo computacional do seu sistema RAG. A escolha do modelo de embedding será em grande parte influenciada pelo tamanho, que depende de duas características: a dimensão do embedding e o número de parâmetros do modelo.

Modelos de embedding maiores normalmente aumentam o desempenho de recuperação, porém geram maior latência, necessidade de armazenamento e custo computacional (financeiro). Por outro lado, um modelo de embedding menor geralmente oferece desempenho de recuperação reduzido, mas ocupa menos memória, exige menos poder de computação e é mais rápido em termos de tempo de execução. Escolha um modelo de embedding que equilibre os requisitos de desempenho com os recursos disponíveis.

Certos modelos de embedding são específicos de idioma (por exemplo, modelos de embedding em espanhol desenvolvidos para clientes espanhóis) e específicos de domínio (por exemplo, um modelo treinado com terminologia de oncologia para permitir RAG em arquivos médicos).