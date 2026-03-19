Parâmetros do modelo

Os números ao final dos nomes dos LLMs de código aberto denotam os parâmetros do modelo. Por exemplo, o Granite 3.0 8B Instruct é um modelo com 8 bilhões de parâmetros. Pense nos parâmetros como condutores que orquestram a forma como o modelo manipula e compreende os dados de entrada e produz a saída. Eles podem se manifestar na forma de pesos ou vieses, afetando a relevância de determinadas características de entrada sobre a saída gerada.

Um maior número de parâmetros geralmente equivale a um modelo com maior complexidade e adaptabilidade (embora isso não seja estritamente verdade em diferentes arquiteturas, geralmente é verdade dentro de uma arquitetura de transformação). Um grande modelo de linguagem com uma contagem de parâmetros maior pode discernir padrões mais complexos dos dados, abrindo caminho para saídas mais ricas e precisas. Mas, como acontece em muitas coisas na vida, há um preço a pagar. Um aumento nos parâmetros significa maiores demandas computacionais, maiores necessidades de memória e um risco iminente de overfitting.

Tipos de modelo: instrução versus código, instrução versus chat

O modo chat foi projetado para contextos de conversação, enquanto o modo instrução foi projetado para tarefas de processamento de linguagem natural em domínios específicos.

O ajuste fino no modo chat ajuda o LLM a gerar respostas mais naturais e coerentes, relevantes e envolventes para o usuário. O ajuste fino no modo instrução ajuda o LLM a fazer um trabalho melhor ao seguir diferentes tipos de instruções e gerar saídas precisas e apropriadas à tarefa.

Configurações do modelo

Os LLMs fornecem algumas configurações para "configurar" como as respostas são geradas.

A configuração de "temperatura" determina o grau de variabilidade das respostas do modelo. Em termos simples, quanto menor a temperatura, mais determinísticas/consistentes serão as respostas do modelo. Recomenda-se um valor de temperatura muito baixo, idealmente 0, para as soluções RAG.

"max_tokens / max_new_tokens" limita o número de tokens (uma palavra é aproximadamente equivalente a 1,5 tokens) que o modelo usará em sua resposta. Os desenvolvedores de soluções precisarão testar para encontrar um valor que equilibre respostas completas com muitas informações para seu caso de uso, mas 100 geralmente é um bom limite para soluções RAG Q & A.

A estratégia de amostragem determina como o modelo seleciona o próximo token em uma resposta. As soluções RAG devem usar uma estratégia de amostragem ambiciosa, que garantirá respostas consistentes aos prompts.

Engenharia de prompts

Primeiramente, vamos explorar as regras de prompt para melhorar o desempenho da geração.

Regra #1: comece pelo básico

Não comece escrevendo um prompt muito longo para só depois testá-lo.

Por exemplo, não comece com um prompt longo, como:

- Você trabalha no departamento financeiro de uma grande empresa de eletrônicos do S&P 1000. Você precisa resumir as transcrições das reuniões trimestrais de acionistas para identificar os principais tópicos, tendências e sentimentos.

Responda em formato de lista numérica com marcadores.

Certifique-se de que cada item seja uma frase completa e coerente.

Não tenha alucinações. Responda apenas com as informações contidas na transcrição.

Segue a transcrição para resumir:

Mas comece por aqui:

- Resuma os principais tópicos contidos na seguinte transcrição da reunião:



Regra #2: apenas incrementos

Não faça grandes alterações nos parâmetros do modelo.

Na maioria dos casos:

Pequenas alterações na penalidade de temperatura e repetição têm um impacto notável.

Grandes mudanças muitas vezes ocultam sucessos que poderiam ser alcançados com pequenas mudanças.

Aplique os melhores princípios de engenharia:

Altere apenas um parâmetro por vez. Valide cada alteração separadamente.

Desfaça as alterações que não tiveram o efeito desejado. Retorne ao valor anterior.

Qualquer alteração em relação ao padrão deve ter uma boa explicação.

Regra #3: validação cruzada

Tente quebrar o seu próprio prompt. Não teste seu prompt uma única vez e considere-o um sucesso. Execute dezenas de testes no seu prompt.

Tente quebrar o seu prompt antes que o cliente o faça.

Construa um conjunto de dados de teste e continue adicionando seus exemplos. Após cada lançamento de POC, teste novamente para garantir que o seu prompt esteja funcionando corretamente.

Regra #4: extrações complexas não podem ser realizadas por meio de prompts únicos

Não se preocupe, pois vários prompts são processados em paralelo usando o watsonx.ai