Fragmentação sintática

A fragmentação sintática usa uma abordagem baseada em estrutura para separar o texto com base na formatação do documento. O mais comum e natural é que os títulos das seções funcionem como separadores. Entretanto, com formatos de documento sem informações codificadas (ou seja, PDF), os tamanhos de fonte podem ser usados como um marcador para separar fragmentos.

Pontos fortes:

Implementação simples

Limitações:

O algoritmo pressupõe uma hierarquia informacional; portanto, marcadores sintáticos podem ser perdidos

A fragmentação sintática pode ser benéfica em circunstâncias em que a estrutura topológica do documento é previsível e está claramente formatada para particionamento.

Fragmentação de tamanho fixo

Na fragmentação de tamanho fixo, os dados de entrada são divididos em fragmentos de tamanho igual. Esse método geralmente separa o texto em tamanhos predefinidos com base no número de tokens, é simples de implementar e entender, tornando-o adequado para tarefas em que os dados de entrada têm um tamanho consistente e previsível.

Pontos fortes:

Fácil de implementar e entender

Computacionalmente eficiente

Limitações:

Rígido e não se ajusta ao contexto do texto

Pode omitir informações contextuais importantes no texto

A fragmentação de tamanho fixo é mais adequada em casos em que os dados de entrada são previsíveis e não precisam de contexto detalhado.

from langchain.text_splitter import CharacterTextSplitter # Texto de exemplo text = "The quick brown fox jumps over the lazy dog." # Criar um divisor para fragmentos de tamanho fixo splitter = CharacterTextSplitter(chunk_size=10, chunk_overlap=0) # Dividir o texto chunks = splitter.split(text) # Imprimir os fragmentos for chunk in chunks: print(chunk)

Fragmentação semântica

A fragmentação semântica separa o texto com base no contexto e agrupa componentes significativos usando técnicas algorítmicas, ela é importante quando o significado do conteúdo é vital na criação de uma resposta, como em documentos jurídicos.

Pontos fortes:

Os dados obtidos têm maior precisão e relevância

A coesão da base de conhecimento é mantida na fragmentação

Limitações:

Implementação complexa utilizando algoritmos sofisticados

Computacionalmente mais extensa

Exemplo:

from langchain.text_splitter import RecursiveCharacterTextSplitter # Texto de exemplo text = "Steve Jobs was born in California. He co-founded Apple in 1976." # Criar um divisor para segmentação semântica splitter = RecursiveCharacterTextSplitter(chunk_size=50, chunk_overlap=10) # Dividir o texto chunks = splitter.split(text) # Imprimir os fragmentos for chunk in chunks: print(chunk)

A fragmentação híbrida usa informações contextuais e estruturais para combinar os pontos fortes da fragmentação de tamanho fixo e da fragmentação semântica. Esse método é melhor usado em situações em que há um grande corpus de dados em casos de uso, com formatação e material variados, como uma base de conhecimento empresarial.

Pontos fortes:

Precisão e velocidade ideais com técnicas de fragmentação flexíveis baseadas na estrutura e no contexto da base de conhecimento

Limitações:

Mais manutenção e esforço para implementação devido às exigências de recursos

Exemplo:

from langchain.text_splitter import CharacterTextSplitter, RecursiveCharacterTextSplitter # Texto de exemplo text = "Steve Jobs was born in California. He co-founded Apple in 1976." # Divisor de tamanho fixo fixed_size_splitter = CharacterTextSplitter(chunk_size=50, chunk_overlap=10) fixed_size_chunks = fixed_size_splitter.split(text) # Divisor semântico semantic_splitter = RecursiveCharacterTextSplitter(chunk_size=100, chunk_overlap=20) semantic_chunks = semantic_splitter.split(text) # Imprimir os fragmentos de tamanho fixo print("Fixed-size chunks:") for chunk in fixed_size_chunks: print(chunk) # Imprimir os fragmentos semânticos print("

Semantic chunks:") for chunk in semantic_chunks: print(chunk)

Segmentação agêntica

Essa estratégia de fragmentação envolve o uso de grandes modelos de linguagem (LLMs) para determinar o comprimento e o conteúdo adequados dos fragmentos de texto com base no contexto em que serão usados. A estratégia é inspirada no conceito de proposições, que envolve extrair declarações independentes de um texto bruto.

Para implementar essa abordagem, a estratégia utiliza um modelo de recuperação proposicional fornecido pelo Langchain para extrair proposições do texto. Essas propostas são, então, alimentadas em um agente baseado em LLM, que determina se cada proposta deve ser incluída em um fragmento existente ou se um novo fragmento deve ser criado.

O agente baseado em LLM usa uma variedade de fatores para fazer essa determinação, incluindo a relevância da proposição para o fragmento atual, a coerência geral do fragmento e os objetivos e intenções do modelo. Ao utilizar LLMs dessa forma, a estratégia visa gerar fragmentos de texto que não sejam apenas coerentes e contextualmente apropriados, mas também estejam alinhados com os objetivos e intenções do modelo.

Pontos fortes:

Autonomia: os LLMs podem tomar decisões sobre quais proposições incluir em um fragmento e quando criar um novo fragmento sem intervenção humana, permitindo uma geração de texto mais eficiente e escalável.

Coerência: os LLMs são projetados para gerar textos que sejam coerentes e contextualmente apropriados, o que pode ajudar a garantir que os fragmentos gerados sejam significativos e fáceis de entender.

Limitações:

Alto custo cumputacional: gerar texto usando LLMs pode ser computacionalmente caro, especialmente para modelos grandes ou complexos. Isso pode limitar a escalabilidade e a praticidade do uso de LLMs para determinadas aplicações.

Alucinações: podem ocorrer quando o modelo gera texto com base em seus próprios vieses ou suposições internas, em vez de dados ou contexto reais.

Como podemos implementar algumas dessas técnicas para dividir a documentação em partes menores? Existem muitas bibliotecas de código aberto para executar esses algoritmos e técnicas de fragmentação. Um bom lugar para começar é usando divisores de texto Langchain; consulte a documentação a seguir sobre divisores de texto específicos disponíveis. https://python.langchain.com/v0.1/docs/modules/data_connection/document_transformers/