Para mais informações, explore os seguintes recursos do ElasticSearch para acelerar o desenvolvimento do seu watsonx Discovery:

Visualização aprimorada e Enterprise Search

O Watsonx Discovery integra-se ao Kibana e à Enterprise Search para oferecer recuperação e visualização de informações escaláveis e orientadas por IA, adaptadas a ambientes corporativos de grande porte:

Kibana para visualização de dados : crie dashboards e visualizações personalizados com base nos dados ingeridos pelo Watsonx Discovery. Oferece análise em tempo real sobre métricas importantes, como extração de entidades, análise de sentimentos e classificação de documentos. Isso ajuda a rastrear tendências, padrões e anomalias em dados não estruturados, simplificando o processo de análise e melhorando a tomada de decisão.

Enterprise Search para recuperação escalável: aproveite o NLP e a pesquisa semântica para permitir uma recuperação rápida e precisa em fontes de dados estruturados e não estruturados. Personalize a funcionalidade de pesquisa para indexar e recuperar várias fontes de dados, incluindo documentos, e-mails e bancos de dados, a fim de criar aplicações de pesquisa específicas de domínio que se integram diretamente aos fluxos de trabalho dos negócios.

Privacidade e segurança

O watsonx Discovery aplica suporte nativo ao controle de acesso baseado em funções e atributos para garantir o acesso ao conteúdo e proteger a privacidade de dados. Isso garante que informações confidenciais sejam acessíveis apenas a usuários autorizados, protegendo os dados corporativos.

Casos de uso: Watsonx Discovery and Orchestrate

O watsonx Discovery pode ser associado ao Watsonx Orchestrate para melhorar os fluxos de trabalho de automação por meio da recuperação de dados com base no contexto. Quando o Orchestrate automatiza um processo de negócios que exige insights de dados não estruturados, ele aproveita a descoberta para recuperar e analisar o conteúdo relevante, possibilitando que execute tarefas inteligentes, como:

Responder a consultas com respostas precisas e baseadas em dados.

Executar fluxos de trabalho que dependem de insights e recuperação de dados em tempo real.

IBM watsonx.data: Um armazenamento de dados moderno com recursos integrados de banco de dados de vetores

O IBM watsonx.data é uma plataforma de dados poderosa, construída em uma arquitetura de lakehouse aberta, que combina os pontos fortes dos data warehouses e dos data lakes. Oferece um único ponto de entrada para acessar todos os seus dados por meio de uma camada de metadados compartilhada e aberta, tornando-o uma solução ideal para organizações que buscam otimizar o gerenciamento de dados. Com suporte a formatos de dados abertos, recursos integrados de embedding vetorizada e uma interface de conversação impulsionada por IA generativa para insights de dados, o watsonx.data aprimora a análise em tempo real e os casos de uso de IA. A plataforma se integra sem dificuldades aos bancos de dados e ferramentas existentes, oferecendo opções flexíveis de implementação, incluindo configurações na nuvem e no local.

Um componente essencial do IBM watsonx.data é o watsonx.data Milvus, um banco de dados de vetores de código aberto projetado especificamente para armazenar, gerenciar e transferir dados vetoriais de alta dimensão, como embeddings. Esse banco de dados de vetores altamente configurável é otimizado para indexar e recuperar vetores de forma eficiente, tornando-o ideal para casos de uso que exigem pesquisas por similaridade vetorial em aplicação de IA. Watsonx.data Milvus é particularmente benéfico para clientes que utilizam o watsonx.ai e precisam de integração com recursos de banco de dados de vetores, bem como para aqueles interessados em implementar frameworks de código aberto como o LangChain, frequentemente usado em padrões de geração aumentada de recuperação (RAG).

Opções de implementação

O IBM watsonx.data está disponível em três opções de implementação para atender a diversas necessidades:

SaaS totalmente gerenciado : disponível no IBM Cloud e AWS, fornecendo uma abordagem sem intervenção para configuração e escalabilidade.

: disponível no IBM Cloud e AWS, fornecendo uma abordagem sem intervenção para configuração e escalabilidade. Software conteinerizado autogerenciado : ideal para ambientes locais, aproveitando o IBM Cloud Pak for Data e o Red Hat OpenShift.

: ideal para ambientes locais, aproveitando o IBM Cloud Pak for Data e o Red Hat OpenShift. Versão do desenvolvedor com pegada de carbono pequena: adequada para ambientes de desenvolvimento que usam VMs únicas ou notebooks, proporcionando a flexibilidade para testar e criar protótipos localmente.

Para organizações que buscam aproveitar bancos de dados vetoriais, o watsonx.data oferece suporte à integração com o Milvus de código aberto, possibilitando recursos avançados como pesquisa por similaridade vetorial, essencial para aplicações de IA em tempo real.

Introdução

Para começar a usar o IBM watsonx.data, escolha a opção de implementação que melhor se adapte aos seus requisitos:

Para o IBM Cloud Deployment:

Visite a página do catálogo do IBM Cloud para watsonx.data.

Selecione um plano que se alinhe às suas necessidades.

Provisione uma instância.

Para implementação no local :

Obtenha chaves de ativação para o IBM watsonx.data dentro do IBM Cloud Pak for Data.

Obtenha autorizações do Red Hat OpenShift.

Siga o guia de implementação para configurar o software.

Documentação e suporte

A IBM fornece ampla documentação para ajudar você a começar a usar a plataforma principal watsonx.data e o banco de dados de vetores Milvus:

Ao utilizar os recursos do watsonx.data, com arquitetura aberta, recursos integrados de banco de dados de vetores e funcionalidades avançadas de IA, as organizações podem otimizar processos de engenharia de dados, melhorar a análise em tempo real e liberar novos insights por meio de recursos impulsionados por IA. Essa plataforma unificada capacita as equipes a trabalhar com dados estruturados e não estruturados de maneiras inovadoras, reunindo funções analíticas tradicionais e pesquisa de similaridade vetorial de última geração em uma única solução.

Watson Discovery

O IBM Watson Discovery é uma ferramenta projetada para recuperar e analisar dados não estruturados. Sua principal funcionalidade é a pesquisa por palavra-chave, que permite aos usuários pesquisar em grandes conjuntos de dados usando termos ou frases específicas. Diferentemente dos mecanismos de pesquisa tradicionais que tendem a usar a correspondência de texto, o Watson Discovery utiliza o contexto por trás das palavras-chave para fornecer resultados mais relevantes.

Outro recurso importante do Watson Discovery é a extração de entidades, isso significa que o Watson Discovery pode extrair automaticamente informações-chave, como pessoas, locais, organizações e datas, a partir de texto não estruturado. Esse processo estrutura os dados para que sejam digeríveis e possam ser incorporados diretamente às respostas da RAG.