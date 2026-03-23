O guia da RAG da IBM

Um compêndio de dicas, truques e técnicas para implementar e otimizar soluções de geração aumentada de recuperação (RAG).
Fluxograma com várias formas e símbolos, incluindo um ponto de interrogação, um ícone de informação e uma marca de seleção.
Introdução

Destinado a fornecer a arquitetos de soluções, engenheiros de dados, desenvolvedores e pessoal técnico prático conselhos práticos sobre a implementação e otimização de soluções de RAG. Esta coleção de documentação, diagramas e ativos ajudará você a começar a usar, construir, demonstrar e implementar aplicações de RAG.

Para aqueles que são novos na RAG, a IBM RAG Reference Architecture contém uma introdução conceitual à RAG, o POV da IBM sobre o padrão, produtos da IBM relevantes e casos de uso comuns.

Embora a RAG e a IA agêntica tenham se tornado fortemente acopladas, decidiu-se separar as duas para este guia. Para mais informações sobre a IA agêntica e o POV da IBM, acesse nosso portal de desenvolvimento de agentes de IA.

Índice

Arquitetura Orientação sobre opções e escolhas que os desenvolvedores de soluções devem fazer ao criar soluções de RAG. Ingestão de dados Dicas e técnicas para acelerar e otimizar o processamento e a ingestão de documentos para torná-los pesquisáveis em uma solução de RAG. Chunking Lições aprendidas e conselhos práticos para organizar dados ingeridos para otimizar o desempenho das pesquisas e a qualidade dos resultados da solução. Incorporações Vantagens e desvantagens de diferentes modelos e técnicas de embedding. Armazenamento e recuperação Dicas e técnicas para acelerar e otimizar a recuperação de informações para compatibilidade com as soluções de RAG. Geração de respostas Dicas e técnicas para escrever (e reescrever) consultas de grandes modelos de linguagem para otimizar a velocidade, relevância e qualidade geral dos resultados da solução. Avaliação de resultados Métricas e esquemas de medição para quantificar e, portanto, comparar e melhorar a precisão dos resultados das soluções de RAG. Orquestração Lições aprendidas sobre projeto, desenvolvimento e operação de camadas de orquestração para soluções de RAG. Interfaces do usuário Orientação na escolha e/ou desenvolvimento de interfaces do usuário para suas soluções de RAG.
Próximas etapas

Tudo pronto para criar sua próxima solução de RAG? Experimente com o watsonx.ai.

  1. Construa uma solução de RAG com o watsonx.ai