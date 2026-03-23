Destinado a fornecer a arquitetos de soluções, engenheiros de dados, desenvolvedores e pessoal técnico prático conselhos práticos sobre a implementação e otimização de soluções de RAG. Esta coleção de documentação, diagramas e ativos ajudará você a começar a usar, construir, demonstrar e implementar aplicações de RAG.

Para aqueles que são novos na RAG, a IBM RAG Reference Architecture contém uma introdução conceitual à RAG, o POV da IBM sobre o padrão, produtos da IBM relevantes e casos de uso comuns.

Embora a RAG e a IA agêntica tenham se tornado fortemente acopladas, decidiu-se separar as duas para este guia. Para mais informações sobre a IA agêntica e o POV da IBM, acesse nosso portal de desenvolvimento de agentes de IA.