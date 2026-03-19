Interface do usuário

Explorar mais o que o RAG Cookbook tem a oferecer para obter uma insight mais profunda das soluções RAG atuais
Diagrama de fluxo com um nó de informação central azul ramificado em várias formas conectadas, representando diferentes caminhos de processo.
Visão geral

No que diz respeito à interface do usuário para soluções RAG, o caminho se divide na decisão entre soluções aceleradoras, como o IBM Watsonx Orchestrate e o watsonx Assistant, ou uma IU personalizada criada a partir de código personalizado. Cada uma dessas abordagens oferece vantagens distintas, dependendo da complexidade e da flexibilidade necessárias para a solução de RAG específica.
Captura de tela do chat do agente de IA do watsonx.orchestrate
Soluções IBM

A IBM oferece soluções robustas e criadas previamente sob a forma de Watsonx Orchestrate e Watsonx Assistant, que são projetadas para facilidade de uso e rápida implementação. Essas plataformas oferecem um ambiente fácil de usar, onde desenvolvedores e usuários corporativos podem aproveitar fluxos de trabalho RAG pré-configurados sem precisar de um amplo conhecimento de programação. O watsonx Orchestrate é ideal para automatizar processos, enquanto o watsonx Assistant é especializado em IA conversacional, permitindo que sistemas baseados em RAG lidem com entradas em linguagem natural, forneçam recuperação precisa de documentos e gerem respostas relevantes.
Interfaces de usuário personalizadas

Por outro lado, as IUs personalizadas oferecem a liberdade de criar experiências personalizadas que se alinham às necessidades de negócios exclusivas e implementações avançadas de RAG. Os desenvolvedores podem criar essas IUs usando código personalizado que se integra a modelos RAG, permitindo que as organizações projetem fluxos de trabalho, funcionalidades e visualizações específicos que podem não estar disponíveis em plataformas criadas previamente.
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Colaboradores

Luke Major

Atualizado: 15 de novembro de 2024