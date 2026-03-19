Explorar mais o que o RAG Cookbook tem a oferecer para obter uma insight mais profunda das soluções RAG atuais
No que diz respeito à interface do usuário para soluções RAG, o caminho se divide na decisão entre soluções aceleradoras, como o IBM Watsonx Orchestrate e o watsonx Assistant, ou uma IU personalizada criada a partir de código personalizado. Cada uma dessas abordagens oferece vantagens distintas, dependendo da complexidade e da flexibilidade necessárias para a solução de RAG específica.
A IBM oferece soluções robustas e criadas previamente sob a forma de Watsonx Orchestrate e Watsonx Assistant, que são projetadas para facilidade de uso e rápida implementação. Essas plataformas oferecem um ambiente fácil de usar, onde desenvolvedores e usuários corporativos podem aproveitar fluxos de trabalho RAG pré-configurados sem precisar de um amplo conhecimento de programação. O watsonx Orchestrate é ideal para automatizar processos, enquanto o watsonx Assistant é especializado em IA conversacional, permitindo que sistemas baseados em RAG lidem com entradas em linguagem natural, forneçam recuperação precisa de documentos e gerem respostas relevantes.
Por outro lado, as IUs personalizadas oferecem a liberdade de criar experiências personalizadas que se alinham às necessidades de negócios exclusivas e implementações avançadas de RAG. Os desenvolvedores podem criar essas IUs usando código personalizado que se integra a modelos RAG, permitindo que as organizações projetem fluxos de trabalho, funcionalidades e visualizações específicos que podem não estar disponíveis em plataformas criadas previamente.