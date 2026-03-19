A IBM oferece soluções robustas e criadas previamente sob a forma de Watsonx Orchestrate e Watsonx Assistant, que são projetadas para facilidade de uso e rápida implementação. Essas plataformas oferecem um ambiente fácil de usar, onde desenvolvedores e usuários corporativos podem aproveitar fluxos de trabalho RAG pré-configurados sem precisar de um amplo conhecimento de programação. O watsonx Orchestrate é ideal para automatizar processos, enquanto o watsonx Assistant é especializado em IA conversacional, permitindo que sistemas baseados em RAG lidem com entradas em linguagem natural, forneçam recuperação precisa de documentos e gerem respostas relevantes.