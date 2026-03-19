As notas a seguir incluem diversas lições aprendidas sobre a ingestão de documentos que contêm tabelas complexas e diferentes abordagens que foram testadas durante um dos projetos. Veja que algumas das observações podem ser diferentes de um trabalho para outro, mas a maioria das conclusões deve ser semelhante para trabalhos que incluem documentos com tabelas aninhadas e complexas.

Watson Discovery

O Watson Discovery não suporta documentos maiores que 50 MB. Nos casos em que o tamanho grande se deve ao fato de os documentos originais estarem no formato Word, precisamos converter os documentos do Word em PDF para usar o Watson Discovery. No entanto, usando essa abordagem, o Watson Discovery às vezes não consegue capturar formatos de tabela de forma adequada, especialmente em casos de tabelas complexas ou aninhadas.

Para ingestão usando o Watson Discovery, duas abordagens diferentes podem ser testadas: um modelo pré-treinado e um modelo de usuário treinado anotando manualmente algumas páginas por meio do Smart Document Understanding do Discovery. A seguir, são discutidas as lições aprendidas com essas duas abordagens em um dos projetos que envolvia tabelas aninhadas complexas.

modelo pré-treinado Prós: A saída HTML do Discovery muitas vezes pode capturar a estrutura das tabelas melhor do que um modelo treinado pelo usuário (SDU) Contras: O Discovery ainda tinha dificuldade em detectar tabelas aninhadas. Em alguns casos, ele veria apenas a tabela mais interna como tabela e capturaria as tabelas externas como texto, perdendo a estrutura de dados.

Ao usar o Watson Discovery, o uso do texto bruto pode resultar em melhores resultados em comparação com o uso de saídas HTML.



modelo definido pelo usuário Prós: Muito fácil de anotar e ideal para documentos simples em que você deseja filtrar seções específicas posteriormente. Contras: Não foi possível detectar estruturas de tabelas aninhadas, mesmo após anotarmos todas as tabelas contidas dentro de outras tabelas. Mesmo para as tabelas simples, houve problemas para detectá-las em novos documentos; mesmo após anotar manualmente 20 páginas de mais de 7 documentos.



Embora os resultados do Watson Discovery não tenham sido tão precisos quanto os de outras bibliotecas personalizadas mencionadas abaixo para tabelas complexas e aninhadas, os resultados incluíram muitos metadados, como números de página e coordenadas dos textos, que são úteis para exibir os destaques na IU. Esses metadados podem ser muito úteis para adicionar filtros extras durante a recuperação ou até mesmo para dividir os documentos com base em determinadas seções HTML.

PyPDFLoader x PyMuPDF

A biblioteca PyMuPDF é muito mais rápida e gera resultados mais precisos, especialmente em dados maiores. Usando as duas funções a seguir em um conjunto de dados de 50,6 MB, foram necessários 0,131 segundos para o PyMuPDF contra 0,366 segundos para o PypdfLoader da LangChain. Portanto, para arquivos grandes e se você não quiser extrair seções separadas do documento como seções separadas, use a biblioteca PyMuPdf.

Carregador de PDF unstructured para ingestão de html UnstructuredPDFLoader do LangChain

Prós: Muitos metadados foram incluídos, como números de página e coordenadas x,y dos textos, semelhante ao Watson Discovery, o que poderia ser útil para destacar informações importantes posteriormente.

Contras: Não foi possível capturar muitas tabelas aninhadas ou complexas corretamente. Além disso, para essa abordagem, precisaríamos converter cada um dos formatos docx originais para PDF.



Carregador de documentos Word unstructured para ingestão de HTML UnstructuredWordDocumentLoader do LangChain

Prós: O uso do Docs resultou em uma melhor captura das tabelas e ajudou a criar um contexto melhor para os LLMs gerarem respostas.

Contras: Metadados como números de página não foram capturados corretamente, mesmo após adicionar quebras de página, em comparação com o carregador de PDF.



Resumo de tabelas HTML

def pdf_to_text(path: str,start_page: int = 1,end_page: Optional[int | None] = None) -> (list[str], list[str], list[dict]):"""Converte PDF em texto simples.Parâmetros:path (str): caminho para o arquivo PDF.start_page (int): página para começar a obter texto.end_page (int): última página para obter texto."""logger.debug("Processing PDF %s".format(path))from langchain_community.document_loaders import PyPDFLoaderloader = PyPDFLoader(path)pages = loader.load()total_pages = len(pages)logger.debug(f'Total pages: {total_pages}')_ids = []_metadata = []_file_name = Path(path).nameif end_page is None:end_page = len(pages)_text_list = []for index in range(start_page - 1, end_page):text = pages[index].page_contenttext = text.replace('

', ' ')text = re.sub(r'\s+', ' ', text)_text_list.append(text)_ids.append(f'page_{index + 1}')_metadata.append({"id": index + 1,"file_name": _file_name,"page": f'page {index + 1}'})return _text_list, _ids, _metadatadef large_pdf_to_text(path: str,start_page: int = 1,end_page: Optional[int | None] = None,remove_string_list=None) -> (list[str], list[str], list[dict]):"""Converte PDF em texto simples usando PyMuPDF, velocidade de execução impressionante, tornando-o adequado paraprocessamento de PDF em grande escala. Embora não ofereça funcionalidade dedicada à extração de tabelas, podeainda ser usado para analisar a estrutura do PDF e extrair dados tabulares com processamento adicional,se necessário.50,6 MB -> 0,131 segundos (PyMuPDF) x 0,366 segundos (pypdf)Parâmetros:file_stream (stream): fluxo do arquivo PDF.path (str): caminho para o PDFstart_page (int): página para começar a obter texto.end_page (int): última página para obter texto.remove_string_list (list[str]): remover lista de strings."""logger.debug("Processing PDF %s".format(path))if remove_string_list is None:remove_string_list = []import fitz# pdf_reader = fitz.open(stream = file_stream, filetype = "pdf")pdf_reader = fitz.open(path)if end_page is None:end_page = pdf_reader.page_count_text_list = []_ids = []_metadata = []_file_name = Path(path).namefor index in range(start_page - 1, end_page):text = pdf_reader[index].get_text("text")text = text.replace('

', ' ')text = re.sub(r'\s+', ' ', text)for remove_string in remove_string_list:re_compile = re.compile(remove_string)text = re_compile.sub('', text)_metadata.append({"id": index + 1,"file_name": _file_name,"page": f'page {index + 1}'})_ids.append(f'page_{index + 1}')_text_list.append(text)return _text_list, _ids, _metadata

Na tentativa de preservar a estrutura das tabelas, inserimos elementos de tabela extraídos de HTML (usando a biblioteca Unstructured) em um LLM (o Mixtral é uma boa opção para tabelas longas devido ao tamanho do seu contexto). Em seguida, podemos criar um prompt para resumir as tabelas ou usar few-shot learning para convertê-las em um formato que acreditamos ser mais compreensível para modelos de linguagem de grande porte.

Prós: O texto de saída seria mais fácil de fragmentar e ingerir, além de preservar a estrutura das tabelas

Contras: Para tabelas grandes que se estendem por várias páginas, ao usar um prompt de resumo podemos perder algumas informações; portanto, utilizar few-shot learning para converter as tabelas, em vez de resumi-las, pode resultar em saídas melhores.



Outras bibliotecas de leitura de tabelas, como Camelot e Tabula, também foram testadas; no entanto, essas bibliotecas não foram tão precisas quanto a Unstructured para tabelas complexas e, como apenas detectam tabelas dentro de um documento, pode ser necessário mais pré-processamento para criar segmentos significativos a serem enviados aos modelos de linguagem de grande porte.

Em resumo, embora o Watson Discovery seja uma maneira fácil e rápida de ingerir documentos e capturar muitos metadados adicionais que podem ser úteis na construção da IU (para destacar trechos, por exemplo), a biblioteca "unstructured" (que possui wrappers tanto no LlamaIndex quanto no LangChain) poderia capturar as tabelas complexas dentro dos documentos com mais precisão em comparação com o Watson Discovery. Portanto, uma combinação das duas abordagens pode ser útil para projetos que incluem tabelas complexas em seus documentos.