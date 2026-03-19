A avaliação RAG pode ser alcançada usando métricas automáticas baseadas em referências e sem referências. Existe um ranking no HuggingFace. que analisa o desempenho das LLMs de código aberto umas em relação às outras.

Métricas de Recuperação

As métricas de recuperação abaixo são baseadas em referência, o que significa que cada fragmento deve ser identificado exclusivamente (contexts_id) e cada pergunta tem IDs exclusivos dos contextos de verdade fundamental.

As métricas de avaliação conscientes de classificação usadas para sistemas de recomendação são apropriadas para a RAG.

MRR (Classificação Recíproca Média)

O MRR é usado no Unitxt e mede a posição do primeiro documento relevante nos resultados da pesquisa. Um MRR mais alto, próximo de 1, indica que os resultados relevantes aparecem perto do topo, refletindo a alta qualidade das pesquisas. Por outro lado, um MRR mais baixo significa um desempenho de pesquisa mais baixo, com respostas relevantes posicionadas mais abaixo nos resultados.

Prós: enfatiza a importância do primeiro resultado relevante, que geralmente é crítico em cenários de pesquisa.

Contras: uma limitação é que não penaliza a recuperação por atribuir baixa classificação a outras verdades básicas; Não é adequado para avaliar toda a lista de resultados recuperados, com foco apenas no primeiro item relevante.

NDCG (ganho cumulativo descontado normalizado)

Uma métrica de qualidade de classificação que avalia a qualidade da ordenação de uma lista de itens em comparação com uma classificação ideal, em que todos os itens relevantes são posicionados no topo.

O NDCG@k é calculado como DCG@k dividido pelo DCG@k ideal (IDCG@k), que representa a pontuação de uma lista de itens perfeitamente classificada até a posição k. O DCG mede a relevância total dos itens em uma lista.



varia de 0 a 1



Prós: leva em conta a posição dos itens relevantes, fornecendo uma visão mais holística da qualidade do ranking; Pode ser ajustado para diferentes níveis de classificação (por exemplo, NDCG@k).

Contras: mais complexo para calcular e interpretar em comparação com métricas mais simples como MRR; Requer uma classificação ideal para comparação, que nem sempre está disponível ou é fácil de definir.

MAP (precisão média)

A precisão média média (MAP) é uma métrica que avalia a classificação de cada documento recuperado corretamente em uma lista de resultados

É benéfico quando seu sistema precisa considerar a ordem dos resultados e recuperar vários documentos em uma única execução.

Prós: considera tanto a precisão quanto o recall, fornecendo uma avaliação equilibrada do desempenho de recuperação; Adequado para tarefas que exigem vários documentos relevantes e sua ordem correta.

Contras: pode ser mais exigente em termos de computação em comparação com métricas mais simples; Pode não ser tão simples de interpretar quanto outras métricas, exigindo mais contexto para entender os resultados completamente.

Métricas de Geração

Fidelidade

Mede se a saída é baseada no contexto fornecido ou se o modelo gera respostas alucinadas.

Prós: garante que as respostas geradas sejam confiáveis e baseadas no contexto fornecido; Vital para aplicações em que a exatidão factual é fundamental.

Contras: geralmente requer o julgamento humano para avaliar, tornando-o trabalhoso e subjetivo; Pode não capturar totalmente imprecisões parciais ou alucinações sutis.

Robustez (insensibilidade)

A robustez é geralmente definida como o rrecurso da solução de se adaptar a diferentes variações de entrada, como perturbações de dados como espaço em branco, letras minúsculas/maiúsculas, tabs etc.

Testar robustez é um aspecto importante do processo de avaliação e pode ser alcançado, por exemplo, usando a semântica Unitxt

Prós: Garante que o modelo funcione de forma confiável em diversas condições de entrada; Aplicabilidade no mundo real: importante para aplicações práticas, onde os dados de entrada podem não ser perfeitamente formatados.

Contras: requer testes completos em diversas variações, o que pode ser demorado; Definição de variações: desafio para definir e medir todas as possíveis perturbações de entrada.

ROUGE (Recall-Oriented Understudy for Gisting Evaluation)

Ela mede a qualidade da geração de texto comparando a sobreposição de n-gramas, sequências de palavras e pares de palavras entre o texto gerado por máquina e um conjunto de textos de referência. Amplamente usada para avaliar tarefas como resumo e tradução de texto.

Prós: estabelecido e reconhecido na comunidade de PLN, proporcionando um padrão para comparação; Adequado para tarefas em que é importante capturar todas as informações relevantes.

Concentra-se na sobreposição de n-grams, que pode não capturar qualidade semântica ou fluência; Pode ser influenciado pelo tamanho do texto gerado, podendo penalizar saídas mais curtas ou mais concisas.

BLEU (Bilingual Evaluation Understudy)

Ela mede a qualidade do texto traduzido automaticamente comparando-o com uma ou mais traduções de referência. Avalia a precisão de n-gramas no texto gerado em relação aos textos de referência. Usada principalmente para avaliar traduções.

Prós: eficaz para tarefas onde a precisão e as correspondências exatas são importantes; Métrica padrão: amplamente adotada na comunidade de tradução automática, fornecendo uma referência para comparação.

Contras: pode penalizar variações legítimas em frases que não correspondem exatamente aos textos de referência; Cegueira parcial da imprecisão: pode não capturar totalmente imprecisões parciais ou diferenças sutis de significado.

Métricas de custo

Utilização de GPU/CPU

A utilização da CPU é usada principalmente para a fase de recuperação, e a utilização da GPU é usada principalmente para a fase de geração.

Custo das chamadas do LLM

Exemplo: custo de chamadas de API da OpenAI

Custo de infraestrutura

Os custos de armazenamento, rede, recursos de computação etc.

Custo de operação

Os custos de manutenção, suporte, monitoramento, registro, medidas de segurança etc.

Compreensão dos resultados da avaliação