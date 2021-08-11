Por exemplo, "Dentro de um prazo razoável" tem significados muito diferentes para cada departamento, ou mesmo para cada indivíduo. Para alguns, significa uma semana. Para outros, é um trimestre. Para os vendedores, é antes da próxima reunião com o cliente.

Compromissos informais tendem a ser tão fortes quanto a memória de cada pessoa. Não é incomum que uma equipe de engenharia de dados se comprometa informalmente a entregar dados dentro de algumas semanas e que os "consumidores" internos posteriores simplesmente digam: "Obrigado". Mas, uma semana depois, esses consumidores exigem saber onde estão os dados, já que estão prestes a entrar em uma reunião executiva. É nesses momentos que você percebe que eles tinham expectativas não ditas que teriam sido úteis para documentar.

E se os contratos forem meramente verbais, eles podem distorcer e se transformar quando algo der errado. Se um executivo exigir algo de um de seus consumidores de dados, a emergência dele se torna sua emergência. Eles precisam agora. Ou, se um possível cliente exigir ver um conjunto de dados de amostra, de repente, os vendedores acreditarão que você deveria responder às solicitações no mesmo dia.

Os SLAs de dados formais podem ajudar com tudo isso. Eles ajudam você a explicar aos outros como você trabalha para alcançar seu propósito final: confiança nos dados. Você quer que todos na organização confiem em você e, por extensão, nos dados.