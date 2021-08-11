O objetivo deste documento é estabelecer uma promessa pública da nossa equipe aos outros para manter a qualidade de dados dentro de parâmetros precisos. Nossa esperança é que ele crie compreensão, ajude-nos a trabalhar juntos e mantenha nossas equipes mutuamente responsáveis.
Nossa promessa: entregaremos dados de vendas com um índice de qualidade de dados de pelo menos 95% até as 5h ET todos os dias para que a equipe possa responder a perguntas como "Quais foram as vendas ontem?" Reconheceremos todas as solicitações dentro de um dia útil e as classificaremos por tickets simples e complexos. Resolveremos solicitações simples dentro de três dias úteis e solicitações complexas dentro de duas semanas.
Mediremos qualidade de dados comparando KPIs de entrega de dados, como Tempo de Início da Execução e Tempo de Conclusão da Execução, Contagem de Registros e proporção de Nulos em relação à Contagem de Registros, além de pontuações de distribuição e desvio, com os padrões predefinidos de atualização, integridade e fidelidade dos dados.
Se descumprirmos um SLA de dados, dentro de três dias úteis, nossa equipe publicará um pedido público de desculpas assumindo a responsabilidade, explicando por que aconteceu e as medidas precisas que estamos implementando para fazer as correções necessárias.
Para cumprir essa promessa, precisamos da sua ajuda. Nossa equipe precisa de orientação oportuna, informações e feedback sobre como os dados estão sendo usados, bem como um aviso prévio de pelo menos quatro semanas sobre quaisquer alterações solicitadas complexas.
Encaminhe todas as perguntas, comentários e preocupações para data-eng@team.com.
Com determinação,
– Sua equipe de engenharia de dados