As equipes das plataformas de dados atuais frequentemente agem de forma reativa quando ocorrem incidentes de confiabilidade e qualidade, tipicamente encontrados pelos consumidores fluxo abaixo ou até mesmo dias depois. A equipe de engenharia de dados leva a culpa e o estrago feito pode demorar meses para ser solucionado.

O IBM Databand conta com detecção de anomalias via aprendizado de máquina (ML) para sinalizar imediatamente a ocorrência de incidentes de dados. Ele cria uma linha de base histórica a partir dos metadados de seu stack de dados e usa fluxos de trabalho de emissão de alertas inteligentes quando as operações desviam da linha de base. Não há nenhuma perda e você pode agir com rapidez.