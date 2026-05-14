O que são dados obsoletos?

Dados obsoletos são informações desatualizadas, desalinhadas com as condições atuais ou que não são mais adequadas à finalidade pretendida. Também chamadas de informações obsoletas ou dados antigos, representam um dos desafios mais difundidos e sub-abordados no gerenciamento de dados moderno.



Ao contrário dos erros introduzidos no ponto de coleta de dados, a obsolescência é um produto do tempo. Os dados tornam-se obsoletos à medida que as condições que descrevem mudam, degradando gradualmente qualidade de dados e atualidade.

Dados obsoletos não se anunciam. Ela persiste na infraestrutura de dados e nos sistemas de inteligência artificial (IA), moldando silenciosamente as decisões muito além de sua precisão. Um relatório de 2025 do IBM Institute for Business Value (IBV) constatou que 43% dos diretores de operações identificam os problemas de qualidade dos dados como sua prioridade de dados mais significativa.1

À medida que as organizações aumentam sua dependência de dados para análise de dados e IA, as consequências de operar com dados desatualizados tornaram-se grandes demais para serem ignoradas: oportunidades perdidas, ineficiências operacionais e erosão da confiança nos sistemas que sustentam a tomada de decisão.