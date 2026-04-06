O que são controles de acesso?

Os controles de acesso físico (como portões e portas trancadas) controlam o acesso a locais físicos.Os controles de acesso lógicos, como sistemas de detecção e prevenção de intrusão, controlam o acesso aos sistemas de computador. Este artigo lida principalmente com controles de acesso lógicos.

Em termos de gerenciamento de acesso, as entidades que precisam de acesso são conhecidas como "sujeitos". Esses assuntos incluem usuários humanos e identidades não humanas, como bots, aplicações, cargas de trabalho automatizadas e agentes de IA.

Na verdade, à medida que essa última categoria explode, impulsionada pela proliferação da infraestrutura em nuvem, pela ascensão do DevOps e pela adoção de ferramentas avançadas de inteligência artificial, usuários não humanos estão se tornando um foco chave do controle de acesso.

As coisas que os sujeitos precisam acessar, interfaces de programação de aplicativos (APIs), configurações do sistema operacional, informações confidenciais em um banco de dados na nuvem, são chamadas de "objetos".

A implementação de controles de acesso em uma rede corporativa normalmente envolve a criação e aplicação de políticas de controle de acesso, que definem os direitos de acesso de cada titular em um sistema. As políticas de controle de acesso definem se um titular pode acessar um objeto (como um documento) e suas permissões em relação a esse objeto (no caso de um documento: somente leitura, leitura e gravação, controle administrativo total).

Os controles de acesso são um pilar fundamental da segurança de identidade.Por exemplo, as arquiteturas de rede zero trust dependem de controles de acesso robustos para evitar o acesso não autorizado e, ao mesmo tempo, simplificar o acesso para os usuários autorizados. Nas redes nativas da nuvem, onde a identidade é o novo perímetro, os controles de acesso são vitais para os esforços de cibersegurança em geral.

Ao mesmo tempo, os controles de acesso são um ponto fraco para muitos sistemas.Controles de acesso falhos são o item número 1 na lista OWASP Top 10 dos riscos de segurança mais críticos para aplicações web.E, de acordo com o Índice X-Force Threat Intelligence da IBM, os ataques baseados em identidade, nos quais agentes de ameaça sequestram contas de usuários válidas para abusar de seus privilégios de acesso, representam quase um terço das violações de segurança.

Portanto, embora o gerenciamento de acesso desempenhe um papel fundamental nas posturas de segurança organizacional, os dados disponíveis sugerem que há espaço para melhorias.