O que é automação de segurança?

Ao incorporar automação em todas as etapas do ciclo de vida da segurança — desde a varredura de vulnerabilidades até a aplicação de controles de acesso baseados em identidade — as organizações podem reduzir os tempos de resposta e fortalecer sua postura geral de segurança e governança.

Automatizar tarefas demoradas e repetitivas — como bloquear domínios hostis, examinar segredos expostos e investigar ameaças comuns — ajuda as equipes a responderem mais rapidamente e com maior precisão. As equipes de segurança podem reduzir a fadiga de alertas e concentrar-se em iniciativas mais estratégicas, como detecção de ameaças proativa e otimização de políticas.

De acordo com o relatório do custo das violações de dados da IBM, organizações que utilizam automação de segurança conseguem reduzir, em média, o tempo de uma violação em 80 dias e diminuir o custo médio de uma violação em USD 1,9 milhão.