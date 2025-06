Proteja proativamente os usuários contra riscos com o toque de um botão na versão de software como serviço (SaaS) do Verify, aplicando pontuações de risco holísticas e embasadas por IA às políticas de acesso. Permita um acesso aperfeiçoado aos usuários de baixo risco. Bloqueie ou desafie o acesso em condições de alto risco com autenticação contextual baseada em risco (RBA) e acesso adaptativo.