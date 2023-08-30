Consistência de dados versus integridade de dados: semelhanças e diferenças

A distinção entre esses dois termos muitas vezes pode ser uma fonte de confusão, tornando essencial começar com definições claras e concisas para ambos.
Boletim informativo do setor
Mantenha-se atualizado sobre as tendências mais importantes e fascinantes do setor em IA, automação, dados e muito mais com o boletim informativo da Think. Consulte a declaração de privacidade da IBM.
Sua inscrição será entregue em inglês. Você pode encontrar um link para cancelar a inscrição em todos os boletins informativos. Você pode gerenciar suas inscrições ou cancelar a inscrição aqui. Consulte nossa declaração de privacidade da IBM para obter mais informações.
Consistência de dados refere-se ao estado dos dados em que todas as cópias ou instâncias são as mesmas em todos os sistemas e bancos de dados. A consistência ajuda a garantir que os dados sejam precisos, atualizados e coerentes em diferentes sistemas de banco de dados, aplicações e plataformas. Ela desempenha um papel crítico em garantir que os usuários dos dados possam confiar nas informações que estão acessando. Existem várias maneiras de ajudar a garantir a consistência de dados, incluindo a implementação de regras de validação de dados, o uso de técnicas de padronização de dados e o emprego de processos de sincronização de dados.
A consistência dos dados é essencial por vários motivos. Ela pode ajudar a garantir que os usuários tenham acesso a informações precisas e atualizadas e permitir que eles tomem decisões informadas. Além disso, dados consistentes ajudam as empresas a simplificar suas operações, reduzir erros e melhorar a eficiência geral.
A integridade de dados refere-se à precisão, integridade e consistência de dados durante todo o seu ciclo de vida. É a garantia de que os dados não foram adulterados ou alterados de qualquer forma não autorizada. Em outras palavras, a integridade de dados ajuda a garantir que os dados permaneçam intactos, não corrompidos e confiáveis. Formas comuns de melhorar a integridade de dados incluem técnicas de validação de dados, implementação de controles de acesso e mecanismos de autenticação e emprego de procedimentos de backup e recuperação de dados.
A integridade de dados é crucial por vários motivos. Ela ajuda as organizações a manter a confiança de seus usuários e clientes, garantindo que os dados fornecidos são precisos e confiáveis. Ela apoia a conformidade regulatória, ajudando as organizações a atender aos requisitos das leis de proteção de dados e das normas do setor. Por fim, a integridade de dados desempenha um papel vital na garantia da segurança dos dados, pois ajuda a evitar violações de dados e o acesso não autorizado a informações confidenciais.
Neste artigo:
A manutenção da consistência de dados pode ajudar a garantir que os dados permaneçam uniformes em todos os sistemas, evitando discrepâncias que possam levar a conclusões imprecisas. Da mesma forma, a integridade de dados pode ajudar a garantir que os dados permaneçam precisos, confiáveis e livres de erros à medida que são inseridos, armazenados e recuperados. Isso permite que as organizações melhorem a qualidade de dados e tomem decisões baseadas em dados melhores.
O gerenciamento de dados ineficiente pode levar a um consumo significativo de tempo e recursos, impactando negativamente a eficiência operacional de uma organização. A consistência e a integridade de dados ajudam a simplificar os processos de gerenciamento de dados, garantindo que os dados sejam precisos, confiáveis e atualizados. Isso, por sua vez, permite que as organizações tomem decisões bem informadas, reduzam o tempo gasto na validação de dados e correção de erros e otimizem suas estratégias gerais de gerenciamento de dados.
A consistência e a integridade de dados também desempenham um papel crucial na preservação da segurança de dados. Garantir a consistência dos dados ajuda a impedir o acesso não autorizado e a manipulação dos dados, enquanto as verificações de integridade de dados ajudam a detectar e retificar quaisquer alterações não autorizadas nos dados. Ao priorizar a consistência e a integridade de dados, as organizações podem minimizar o risco de violações de dados e proteger informações confidenciais contra acesso ou adulteração não autorizados.
Organizações de vários setores devem cumprir rigorosos requisitos regulatórios referentes ao gerenciamento de dados, com ênfase na precisão, confiabilidade e segurança. A conformidade com essas regulamentações geralmente exige a manutenção da consistência e integridade dos dados, pois dados inconsistentes ou corrompidos podem levar ao não cumprimento, penalidades legais e danos à reputação.
Tanto a consistência quanto a integridade de dados estão relacionadas à precisão e confiabilidade das informações armazenadas em bancos de dados. A consistência dos dados pode ajudar a garantir que os dados permaneçam uniformes em todos os sistemas, enquanto a integridade de dados pode ajudar a garantir que os dados permaneçam precisos, confiáveis e livres de erros durante todo o ciclo de vida. Ao se concentrar nesses aspectos, as organizações podem manter dados de alta qualidade que apoiam a tomada de decisão informada.
A consistência e a integridade de dados envolvem a aplicação de regras e restrições específicas para manter a qualidade de dados. Para consistência de dados, isso pode incluir garantir que os dados sejam inseridos e armazenados em um formato padronizado, enquanto para integridade de dados, isso pode envolver a implementação de várias técnicas de validação de dados para evitar a entrada de dados incorretos ou incompletos. Ao impor essas regras e restrições, as organizações podem ajudar a garantir que seus dados permaneçam consistentes, precisos e confiáveis.
Conforme mencionado anteriormente, a qualidade de dados engloba fatores como integridade, consistência e pontualidade. Tanto a consistência de dados quanto a integridade de dados contribuem para a qualidade geral de dados armazenados nos bancos de dados. Ao manter a consistência e a integridade de dados, as organizações podem ajudar a garantir que seus dados sejam da mais alta qualidade, permitindo que elas tomem decisões mais fundamentadas e alcancem melhores resultados.
Embora a consistência de dados e a integridade de dados visem manter dados precisos, confiáveis e de alta qualidade, elas diferem em seu foco principal:
As técnicas utilizadas para manter a consistência de dados e a integridade de dados também diferem:
A consistência de dados e a integridade de dados também diferem no tipo de erros que detectam e previnem:
Saiba mais sobre detecção de anomalias.
Explore como o IBM® Databand oferece um melhor monitoramento de qualidade de dados detectando alterações inesperadas de colunas e registros nulos para ajudar você a cumprir os SLAs de dados. Se você está pronto para fazer uma análise mais detalhada, agende uma demonstração hoje mesmo.
Saiba como uma abordagem de data lakehouse aberta pode oferecer dados confiáveis e execução mais rápida para as análises de dados e projetos de IA.
IBM reconhecida como líder pelo 19.º ano consecutivo no Gartner Magic Quadrant 2024 em Ferramentas de integração de dados.
Explore o guia do líder de dados para criar uma organização baseada em dados e gerar vantagem comercial.
Descubra por que a inteligência e a integração de dados impulsionadas por IA são críticas para estimular a preparação de dados estruturados e não estruturados e acelerar os resultados da IA.
Simplifique o acesso aos dados e automatize a governança dos dados. Conheça o poder da integração de uma estratégia de data lakehouse à sua arquitetura de dados, incluindo a otimização dos custos das suas cargas de trabalho e a escala de IA, com todos os seus dados, em qualquer lugar.
Explore como a pesquisa da IBM é regularmente integrada a novos recursos do IBM® Cloud Pak for Data.
Crie e gerencie pipelines de dados de streaming inteligentes por meio de uma interface gráfica intuitiva, facilitando a integração sem dificuldades dos dados em ambientes híbridos e de multinuvem.
O watsonx.data permite escalar a análise de dados e a IA com todos os seus dados, onde quer que estejam, por meio de um armazenamento de dados aberto, híbrido e governado.
Libere o valor dos dados empresariais com a IBM Consulting, construindo uma organização baseada em insights, que traz vantagem para os negócios.
Crie uma estratégia de dados que elimine silos de dados, reduza a complexidade e melhore a qualidade de dados para proporcionar experiências excepcionais para clientes e funcionários.