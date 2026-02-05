O que é integração de dados na nuvem?

Armazenar os dados empresariais na nuvem oferece vantagens claras, principalmente a eliminação de limites rígidos de armazenamento e a capacidade de armazenar facilmente grandes quantidades de big data. Outros benefícios comuns incluem eficiência de custos, escalabilidade e maior continuidade dos negócios.

Devido a essas vantagens, as organizações migraram dados para a nuvem a um ritmo rápido (ao mesmo tempo em que mantêm os dados no local para atender a requisitos de desempenho ou regulatórios). Algumas previsões projetam que os gastos das empresas com armazenamento em nuvem atingirão US$ 128 bilhões até 2028.1 Outras estimam que a quantidade de dados armazenados em todo o mundo dobrará entre 2024 e 20292

Atualmente, os dados corporativos em nuvem, um dos ativos mais críticos de uma organização, estão cada vez mais distribuídos em ambientes híbridos e multinuvem em uma ampla variedade de formatos estruturados e não estruturados .

Esses dados díspares levaram a cenários de dados fragmentados, com informações isoladas entre equipes, plataformas e ambientes, tornando o uso de dados um desafio para as equipes. Ao mesmo tempo, o volume de dados gerados por aplicações, dispositivos de Internet das Coisas (IoT) e dados de transações continua crescendo tanto em sistemas na nuvem quanto em sistemas locais.

A integração de dados na nuvem pode ajudar significativamente a lidar com essa complexidade. Ela combina e harmoniza os dados em ambientes na nuvem e locais. Essa visão unificada torna os dados da nuvem acessíveis e utilizáveis para análise e tomada de decisão. Numa era de rápida inovação e dados cada vez mais fragmentados, esse recurso é essencial.

A fragmentação pode sufocar a inovação e levar a decisões lentas, inconsistentes ou imprecisas, limitando a capacidade de uma organização de inovar, adaptar-se e alcançar a eficiência operacional. Na verdade, de acordo com dados do IBM Institute for Business Value, 68% dos CEOs entrevistados dizem que a arquitetura de dados integrada em toda a empresa é crítica para permitir a colaboração multifuncional e impulsionar a inovação.3

Iniciativas de inteligência artificial (IA), em particular, dependem de dados unificados, confiáveis e consistentes. Sem uma estratégia sólida de integração de dados, as organizações podem ter dificuldades para operacionalizar a IA em escala.