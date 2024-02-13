Residência de dados: o que é e por que é importante?

A residência de dados é um assunto importante, especialmente para dados na nuvem. A razão é multifacetada, mas o foco foi impulsionado pelo Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD), que rege a privacidade da informação na União Europeia e no Espaço Econômico Europeu.
O GDPR define o requisito de que os dados pessoais e a privacidade dos usuários sejam adequadamente protegidos pelas organizações que coletam, processam e armazenam esses dados. Após a implementação do GDPR, outros países como Austrália, Brasil, Canadá, Japão, África do Sul e Emirados Árabes Unidos implementaram legislações próprias sobre a proteção de dados.
O que isso significa é que a privacidade de dados é uma preocupação contínua, e a pressão exercida sobre as entidades por meio da legislação está aumentando. Para organizações que geram, coletam e armazenam dados, é urgente encontrar uma solução para lidar com o problema, especialmente na nuvem.
Se a conformidade com a privacidade de dados não for garantida, os riscos e penalidades poderão se tornar avassaladores. Por exemplo, em maio de 2023, a Meta foi obrigada a pagar a quantia recorde de US$ 1,3 bilhão (EUR 1,2 bilhão) à União Europeia por não cumprir o GDPR.
Obviamente, essa é uma multa enorme. Mesmo que o valor da multa seja reduzido antes de ser finalizado, o precedente foi criado e serve como um alerta para todas as empresas garantirem a proteção e a privacidade dos dados.
Boletim informativo Think
Junte-se aos líderes de segurança que confiam no boletim informativo Think para receber notícias selecionadas sobre IA, cibersegurança, dados e automação. Aprenda rápido com tutoriais e explicações de especialistas, entregues diretamente em sua caixa de entrada. Consulte a Declaração de privacidade da IBM.
Sua assinatura será entregue em inglês. Você pode encontrar um link para cancelar a assinatura em todos os boletins informativos. Você pode gerenciar suas assinaturas ou cancelar a assinatura aqui. Consulte nossa Declaração de privacidade da IBM para obter mais informações.
Três termos se encaixam no guarda-chuva de residência de dados: residência de dados, localização de dados e soberania de dados. Veja a seguir uma breve explicação para cada uma:
O que torna a residência de dados na nuvem tão complexa é a forma como os recursos da nuvem são implementados e usados. Existem três tipos principais de provisionamento em nuvem: avançado, dinâmico e alocado pelo usuário.
Todos esses métodos representam algum risco aos dados, mas a ameaça mais significativa vem do provisionamento dinâmico, em que os recursos de nuvem, incluindo dados, são alocados sob demanda.
Outro fator é a própria natureza das cargas de trabalho nativas da nuvem. Microsserviços efêmeros que vêm e vão dentro da nuvem podem levar a acesso a dados e movimento que é difícil de detectar e rastrear. Isso pode tornar a garantia de residência, localização e soberania de dados mais difícil e complexa.
As aplicações nativas da nuvem são construídas usando vários serviços pequenos e interdependentes, chamados microsserviços. Eles podem consistir em:
Esses componentes nativos da nuvem transmitem ou migram dados entre si e podem ter vulnerabilidades que podem levar à perda ou roubo de dados não detectado. Isso pode tornar mais difícil garantir a residência, localização e soberania dos dados, resultando em não conformidade.
Existem dois recursos críticos para garantir a residência de dados: localização e soberania. O primeiro é a tecnologia que detecta a localização dos dados na nuvem, as cópias desses dados e a movimentação desses dados. O segundo é a tecnologia que centraliza, analisa e relata a postura de conformidade dos ambientes de nuvem.
Uma plataforma de gerenciamento de postura de segurança de dados (DSPM) fornece esses recursos, melhorando a visibilidade da atividade do usuário e do risco comportamental e ajudando as organizações a cumprir os regulamentos.
Um DSPM é uma plataforma de proteção de dados na nuvem que localiza dados e cópias de dados armazenados na nuvem e também rastreia os fluxos de dados de e para recursos na nuvem que podem representar riscos. O DSPM encontra e classifica dados confidenciais dentro e entre cargas de trabalho em nuvem para que as empresas possam tomar medidas para remediar problemas reais e potenciais de residência de dados, localização e soberania.
O IBM Security Guardium Insights é uma solução de segurança de dados, conformidade de dados e DSPM. Ele fornece às empresas uma visão das regiões e locais onde estão os dados confidenciais e regulados baseados na nuvem. Isso também os ajuda a entender como os dados estão fluindo para e entre os locais em nuvem e as aplicações Software-as-a-Service (SaaS) , para que não acabem nos locais ou mãos erradas.
Isso permite que as organizações estejam em conformidade com a residência de dados do GDPR, o que exige que elas garantam que os dados pessoais sejam armazenados e processados adequadamente em locais geográficos específicos.
O IBM Security Guardium Insights é uma combinação de SaaS e plataforma de conformidade de nuvem híbrida local que oferece visibilidade sobre a atividade do usuário e o risco comportamental, o que ajuda a atender às normas de conformidade.
Juntos, IBM Guardium Insights e o DSPM fornecem proteção de dados avançada e capacitação de conformidade para proteger os dados em ambientes de nuvem pública, privada, multi e nuvem híbrida e analisar e compilar essa postura de dados em relatórios de conformidade personalizáveis.
Saiba mais sobre o IBM Security Guardium Insights e como ele pode ajudá-lo a cumprir seus requisitos de residência de dados, localização e soberania hoje mesmo. Para saber mais sobre residência de dados, confira nosso webinar Navegando na residência de dados.
O relatório sobre plataformas de segurança de dados da KuppingerCole traz orientações e recomendações para encontrar produtos de proteção e governança de dados confidenciais que melhor atendam às necessidades dos clientes.
Consiga insights para se preparar e responder a ciberataques com maior velocidade e eficácia com o IBM X-Force Threat Intelligence Index.
Descubra os benefícios e o ROI do IBM Security Guardium Data Protection neste estudo do TEI da Forrester.
Acesse o relatório Gartner para saber como gerenciar todo o inventário de IA, proteger as cargas de trabalho de IA com barreiras de proteção, reduzir riscos e gerenciar o processo de governança para ter confiança em IA para todos os casos de uso de IA na sua organização.
Siga etapas claras para realizar tarefas e aprender a utilizar a tecnologia com eficácia em seus projetos.
Proteja os dados em vários ambientes, cumpra os regulamentos de privacidade e simplifique a complexidade operacional.
Conheça o IBM Guardium, uma família de software de segurança de dados que protege os dados confidenciais no local e na nuvem.
A IBM oferece serviços abrangentes de segurança de dados para proteger dados corporativos, aplicações e IA.
Proteja os dados da sua organização em toda a nuvem híbrida e simplifique os requisitos de conformidade com soluções de segurança de dados.