Residência de dados: o que é e por que é importante?

A residência de dados é um assunto importante, especialmente para dados na nuvem. A razão é multifacetada, mas o foco foi impulsionado pelo Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD), que rege a privacidade da informação na União Europeia e no Espaço Econômico Europeu.

O GDPR define o requisito de que os dados pessoais e a privacidade dos usuários sejam adequadamente protegidos pelas organizações que coletam, processam e armazenam esses dados. Após a implementação do GDPR, outros países como Austrália, Brasil, Canadá, Japão, África do Sul e Emirados Árabes Unidos implementaram legislações próprias sobre a proteção de dados.

O que isso significa é que a privacidade de dados é uma preocupação contínua, e a pressão exercida sobre as entidades por meio da legislação está aumentando. Para organizações que geram, coletam e armazenam dados, é urgente encontrar uma solução para lidar com o problema, especialmente na nuvem.

Se a conformidade com a privacidade de dados não for garantida, os riscos e penalidades poderão se tornar avassaladores. Por exemplo, em maio de 2023, a Meta foi obrigada a pagar a quantia recorde de US$ 1,3 bilhão (EUR 1,2 bilhão) à União Europeia por não cumprir o GDPR.

Obviamente, essa é uma multa enorme. Mesmo que o valor da multa seja reduzido antes de ser finalizado, o precedente foi criado e serve como um alerta para todas as empresas garantirem a proteção e a privacidade dos dados.