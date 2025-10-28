O que é o gerenciamento de dados empresariais?

O gerenciamento de dados empresariais (EDM) é a prática de organizar, governar e otimizar dados organizacionais ao longo de todo o seu ciclo de vida, desde a criação e coleta até o armazenamento, integração, uso e eventual arquivamento ou descarte.



O objetivo do EDM é garantir que os dados sejam precisos, acessíveis, seguros e alinhados com os objetivos de negócios. O EDM é especialmente relevante para as empresas de hoje, que operam em um ambiente onde o crescimento de dados não mostra sinais de desaceleração. Prevê-se que a quantidade de dados criados, capturados, copiados e consumidos globalmente aumentará para mais de 394 zettabytes até 2028.1

Para contextualizar, o volume mensal de tráfego global da internet em 2008 foi de apenas 10.174 petabytes, ou 0,01 zettabytes2, representando um aumento de mais de 40 vezes em menos de duas décadas3.Embora o tráfego de internet represente apenas uma faceta da atividade global de dados, seu crescimento explosivo reflete o aumento mais amplo na criação, consumo e troca de conteúdo digital, impulsionado por streaming sob demanda, computação em nuvem, dispositivos móveis e sistemas corporativos.

Com o crescimento, vem a complexidade. Com o crescimento exponencial do volume de dados, as organizações enfrentam desafios cada vez maiores para manter a qualidade dos dados, garantir a conformidade, permitir o acesso em tempo real e extrair insights relevantes. O EDM fornece o framework e as ferramentas para gerenciar essa complexidade, transformando os dados em uma vantagem competitiva que impulsiona melhores decisões, inovação e eficiência.