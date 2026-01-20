O que é otimização de dados?

Embora o acesso a dados relevantes e de alta qualidade sempre tenha sido importante para uma análise de dados confiável e uma melhor tomada de decisão, ele assume uma urgência adicional no cenário de dados moderno. As razões são três: volume de dados, complexidade e pressão competitiva relacionada à IA.

Atualmente, as organizações lidam com volumes de dados em ordens de magnitude maiores do que o disponível na maior parte da história da humanidade: um estudo global de 2024 com organizações de diferentes tamanhos constatou que quase dois terços gerenciavam pelo menos um petabyte de dados.1

Grande parte desses dados é big data: conjuntos de dados maciços em vários formatos, incluindo dados estruturados, semiestruturados e não estruturados. Os dados não estruturados, em particular, não se conformam facilmente aos esquemas fixos dos bancos de dados relacionais, o que significa que as ferramentas e os métodos convencionais normalmente não podem ser usados para o processamento e a análise de dados não estruturados .

Ao mesmo tempo, as empresas estão sob pressão para aproveitar dados preparados para IA — informações de alta qualidade, acessíveis e confiáveis que as organizações podem usar com confiança para treinamento e iniciativas de inteligência artificial.

Mas a maioria das empresas ainda não tem dados preparados para IA: de acordo com uma pesquisa de 2024 do IBM Institute for Business Value, apenas 29% dos líderes de tecnologia concordam fortemente que seus dados empresariais atendem às principais normas para escalar com eficiência a IA generativa.2

Extrair valor de conjuntos de dados maciços e complexos e,ao mesmo tempo,garantir a preparação da IA requer as ferramentas, infraestrutura e estratégias de gerenciamento de dados certas. No entanto, as empresas geralmente não podem se dar ao luxo de recursos infinitos de computação e armazenamento. Elas devem equilibrar esforços para liberar valor com medidas projetadas para maximizar a eficiência e o retorno sobre o investimento.

A otimização de dados as ajuda a fazer isso.

Por meio da otimização de dados, as organizações podem melhorar o desempenho e a eficiência dos fluxos de trabalho de dados. Várias técnicas de otimização de dados ajudam as empresas a elevar a qualidade e a acessibilidade de seus dados, ao mesmo tempo em que reduzem o ônus que o armazenamento e o processamento representam em seus recursos e orçamentos.