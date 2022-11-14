Ser uma organização baseada em dados vai muito além de construir uma arquitetura de dados moderna. Com grandes quantidades de dados fluindo pela empresa, o desafio é entender todas essas informações complexas de modo que todos, não apenas os cientistas de dados ou engenheiros de aprendizado de máquina, possam interpretá-las para uma melhor tomada de decisão.

Para CDOs e outros líderes em diferentes linhas de negócios, isso significa promover uma cultura que prioriza a alfabetização de dados: a capacidade de ler, entender, criar e comunicar dados. Muitas vezes, os dados são apresentados em figuras desconhecidas que dificultam a compreensão para os principais stakeholders. Na verdade, a baixa alfabetização de dados é o segundo maior obstáculo interno ao sucesso do escritório do CDO, segundo a pesquisa anual de 2021 da Gartner sobre Chief Data Officer (link reside fora de ibm.com).

Para acertar a alfabetização de dados, as organizações precisam tornar os dados mais acessíveis para especialistas não técnicos. Isso significa evitar tabelas, dashboard, gráficos e recursos visuais complicados. Em vez disso, as organizações precisam humanizar os dados e a IA, criando histórias visualmente atraentes que ressoem com as pessoas e transformem os dados em conhecimento praticável que gera resultados de negócios.