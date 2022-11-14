Ser uma organização baseada em dados vai muito além de construir uma arquitetura de dados moderna. Com grandes quantidades de dados fluindo pela empresa, o desafio é entender todas essas informações complexas de modo que todos, não apenas os cientistas de dados ou engenheiros de aprendizado de máquina, possam interpretá-las para uma melhor tomada de decisão.
Para CDOs e outros líderes em diferentes linhas de negócios, isso significa promover uma cultura que prioriza a alfabetização de dados: a capacidade de ler, entender, criar e comunicar dados. Muitas vezes, os dados são apresentados em figuras desconhecidas que dificultam a compreensão para os principais stakeholders. Na verdade, a baixa alfabetização de dados é o segundo maior obstáculo interno ao sucesso do escritório do CDO, segundo a pesquisa anual de 2021 da Gartner sobre Chief Data Officer (link reside fora de ibm.com).
Para acertar a alfabetização de dados, as organizações precisam tornar os dados mais acessíveis para especialistas não técnicos. Isso significa evitar tabelas, dashboard, gráficos e recursos visuais complicados. Em vez disso, as organizações precisam humanizar os dados e a IA, criando histórias visualmente atraentes que ressoem com as pessoas e transformem os dados em conhecimento praticável que gera resultados de negócios.
Entre na narrativa de dados, a capacidade de transmitir dados não apenas com números, mas com narrativas e visuais envolventes. Criar um contexto narrativo é importante, porque dá vida aos dados e garante que a mensagem que está entregando seja significativa e relevante. A adição de elementos de visualização de dados aprimora a história e torna grandes quantidades de dados mais digeríveis. Quando bem feito, a narrativa de dados pode ser uma ferramenta poderosa para comunicar e desmistificar a ciência de dados.
Embora as organizações geralmente utilizem uma combinação de designers de UX/UI e especialistas em BI, quando os stakeholders não técnicos do negócio começam a desenvolver habilidades de storytelling de dados, isso pode desencadear uma reação em cadeia nas equipes, nos LOBs e na organização como um todo. Nesse momento, uma pessoa com habilidades de storytelling de dados liderará um grupo de pessoas para tomar uma decisão melhor e baseada em dados. Mas essas pessoas experientes em dados também podem compartilhar seu conhecimento com outros colegas de trabalho e inspirar seus colegas de equipe a aprimorar sua narrativa de dados habilidades e moldarem seus próprios fluxos de trabalho.
Isso ajuda a cultivar uma cultura colaborativa baseada em dados de dentro para fora, que dá às equipes de negócios acesso aos pontos fortes e skills de todos para resolver problemas melhor e inovar mais rapidamente.
Muitas vezes, os stakeholders dos negócios seguem cegamente os dados criados por algoritmos. Para garantir que isso não aconteça, as organizações precisam de especialistas que possam desafiar esses algoritmos, fazendo perguntas críticas aos dados e interpretando-os corretamente. Entender e contar histórias com dados é fundamental para garantir que os funcionários ainda estejam pensando criticamente sobre os dados, questionando-os e interpretando-os corretamente, porque inclui mais pessoas na conversa.
A cultura baseada em dados unificada resultante reúne especialistas em visualização de dados, cientistas de dados e desenvolvedores de software, gerenciamento executivo e outros stakeholders, com o objetivo de que todos falem uma linguagem comum feita de dados.
Para criar essa cultura de alfabetização em dados, as organizações podem começar desenvolvendo uma estratégia de negócios no nível executivo dos stakeholders. Uma vez que a estratégia de negócios esteja clara, líderes de dados como o CDO podem criar uma estratégia de dados que ajude a atingir essas metas de negócios que inclui iniciativas de alfabetização de dados para garantir a adoção e o sucesso.
Lançar iniciativas de alfabetização de dados e programas de narrativa de dados ajudará todos, da diretoria executiva a todos os outros stakeholders importantes, a adquirir as habilidades necessárias para descobrir insights, tendências e padrões de dados relevantes para a solução de problemas de negócios. O treinamento também capacita as equipes a usar os dados como um diferencial competitivo.
Para prosperar, as empresas devem utilizar os dados para conquistar a fidelidade do cliente, automatizar processos de negócios e inovar com soluções orientadas por IA.
