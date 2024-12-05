O que é armazenamento em nuvem híbrida?

Como a maioria das formas de armazenamento de dados, o conceito de armazenamento em nuvem híbrida não é muito difícil de entender. O armazenamento em nuvem híbrida é essencialmente um mecanismo de armazenamento do tipo conversível que permite que os dados sejam gerenciados e localizados onde fazem mais sentido, seja um servidor no local ou em uma vasta nuvem pública.

Como há dois ambientes em ação aqui, deve haver algum tipo de dispositivo que mantenha a consistência em ambos os ambientes, especialmente depois de fazer quaisquer alterações que possam afetar um dos ambientes. Algum tipo de mecanismo de sincronização de dados é colocado em operação para ajudar a garantir que os ambientes gêmeos espelhem um ao outro. Os métodos de sincronização de dados incluem programas de software de sincronização de dados dedicados que permitem a sincronização de dados entre diferentes tipos de sistemas. Os serviços de armazenamento em nuvem que fazem atualizações de dados em vários dispositivos para seus usuários classificam os dispositivos dedicados à sincronização de dados.

Da mesma forma, é necessário que haja um tipo de portal através do qual o armazenamento de dados seja trocado livremente entre os tipos de sistemas gêmeos. Um gateway de dados serve a essa finalidade, permitindo a transferência de dados protegida.

Os arquivos em tal estado de transferência podem ser considerados "em preparação", o que indica que o arquivo ou sistema está em um estado preparatório antes de ser totalmente ativado. A frase geralmente se refere a um conjunto de dados específico que está sendo preparado para análise posterior por meio de processos de gerenciamento de dados.

Muitas organizações definem um sistema de políticas e regras sobre o gerenciamento de dados, articulando regulamentos de conformidade, permissões de acesso e importantes considerações orçamentárias.