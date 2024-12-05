Tags
O que é armazenamento em nuvem híbrida?

O que é armazenamento em nuvem híbrida?

O armazenamento em nuvem híbrida combina o armazenamento em nuvem pública com o armazenamento no local e facilita a transferência de ativos de dados entre os dois tipos de ambientes. Isso proporciona flexibilidade às organizações, permitindo que elas usem seus serviços no local em estreita orquestração com a computação em nuvem.

O armazenamento em nuvem híbrida é único, pois permite que os usuários decidam onde os ativos de dados devem ser armazenados para ajudar a garantir a continuidade de negócios e a proteção de dados contínua. O tipo de infraestrutura de armazenamento escolhido para uso em uma arquitetura de nuvem híbrida depende em muito da natureza dos dados que serão contidos.

Para os dados mais confidenciais de uma empresa, há armazenamento no local para ativos que exigem a máxima segurança. Para dados menos importantes, a maioria das cargas de trabalho pode ser bem tratada como recursos de nuvem pública.

Esse tipo de modelo híbrido se presta bem à mistura e combinação de elementos díspares. As soluções de nuvem híbrida não contêm apenas nuvens públicas e nuvens privadas, mas também data centers localizados nos locais ou posicionados em locais edge.

Como funciona o armazenamento em nuvem híbrida?

Como a maioria das formas de armazenamento de dados, o conceito de armazenamento em nuvem híbrida não é muito difícil de entender. O armazenamento em nuvem híbrida é essencialmente um mecanismo de armazenamento do tipo conversível que permite que os dados sejam gerenciados e localizados onde fazem mais sentido, seja um servidor no local ou em uma vasta nuvem pública.

Como há dois ambientes em ação aqui, deve haver algum tipo de dispositivo que mantenha a consistência em ambos os ambientes, especialmente depois de fazer quaisquer alterações que possam afetar um dos ambientes. Algum tipo de mecanismo de sincronização de dados é colocado em operação para ajudar a garantir que os ambientes gêmeos espelhem um ao outro. Os métodos de sincronização de dados incluem programas de software de sincronização de dados dedicados que permitem a sincronização de dados entre diferentes tipos de sistemas. Os serviços de armazenamento em nuvem que fazem atualizações de dados em vários dispositivos para seus usuários classificam os dispositivos dedicados à sincronização de dados.

Da mesma forma, é necessário que haja um tipo de portal através do qual o armazenamento de dados seja trocado livremente entre os tipos de sistemas gêmeos. Um gateway de dados serve a essa finalidade, permitindo a transferência de dados protegida.

Os arquivos em tal estado de transferência podem ser considerados "em preparação", o que indica que o arquivo ou sistema está em um estado preparatório antes de ser totalmente ativado. A frase geralmente se refere a um conjunto de dados específico que está sendo preparado para análise posterior por meio de processos de gerenciamento de dados.

Muitas organizações definem um sistema de políticas e regras sobre o gerenciamento de dados, articulando regulamentos de conformidade, permissões de acesso e importantes considerações orçamentárias.

Processos de armazenamento em nuvem híbrida

Cinco dos principais processos de armazenamento de dados regem o armazenamento em nuvem híbrida e seus diversos ambientes de armazenamento.

Gerenciamento de dados

O gerenciamento de dados pode abranger várias atividades relacionadas, como verificar o uso, definir controles de acesso e executar políticas de ciclo de vida de dados. Muitas vezes, ela usa um console de gerenciamento unificado para manter os controles de dados, estejam eles no local ou no armazenamento na nuvem.

Camadas de dados

O armazenamento em nuvem híbrida oferece a capacidade de localizar dados em camadas de armazenamento exclusivas, que podem ser atribuídas de acordo com vários atributos. O escalonamento de dados pode ser feito para dados acessados com menos frequência (e normalmente armazenados na nuvem) ou para dados necessários imediatamente e mantidos no local.

Data replication

A data replication é realizada como uma medida de proteção para manter uma redundância ativa e contínua. Também ajuda a manter uma cobertura ativa contra a perda de dados por meio da preparação para a recuperação de desastres.      

Migração de dados

A migração de dados envolve a transferência de cargas de trabalho de dados entre o armazenamento no local e as nuvens públicas. Motivos que levam a tal decisão podem incluir medidas de redução de custos e preocupações com o acesso ou políticas relacionadas ao ciclo de vida dos dados.

Sincronização de dados

Assim como manter um grupo de instrumentos musicais em ajuste, a sincronização de dados funciona para manter a consistência dos dados, independentemente dos locais de armazenamento que estão sendo usados. A sincronização de dados ajuda a garantir que as alterações de dados sejam executadas em todo o sistema. 

Decisão de como e onde armazenar os tipos de dados

Organizações que utilizam o armazenamento em nuvem híbrida frequentemente enfrentam dificuldades com as questões de como e onde armazenar diferentes tipos de dados, especialmente ao descobrir a maneira mais segura de proteger dados confidenciais. Há algumas diretrizes a serem lembradas.

Mantenha seus dados mais confidenciais mais próximos de você

Isso pode incluir dados operacionais em tempo real que exigem acesso imediato e baixa latência (como você pode encontrar nos sistemas de controle industrial) ou dados que devem ser mantidos sob controles rígidos devido a rígidas demandas de conformidade regulatória (como registros de saúde de funcionários que exigem proteções da HIPAA).

Isso também pode incluir grandes conjuntos de dados de alto desempenho ou até mesmo informações de missão crítica que são essenciais para a continuação da empresa durante operações de emergência.

Onde armazenar: qualquer informação desse tipo provavelmente deve ser mantida no local, em servidores físicos ou em redes privadas.

Armazene outros tipos de dados em nuvens públicas

Estamos falando de dados sem informações de identificação pessoal (PII) e informações que não revelam confidencialidades comerciais confidenciais. Isso geralmente significa dados que foram considerados “seguros” para distribuição pública e consumo geral, como materiais de marketing.

Deve-se observar que, embora esses materiais sejam considerados adequados para armazenamento em nuvens públicas, a empresa ainda precisa proteger esses dados por meio de medidas de criptografia e controles de acesso.

Onde armazenar: os dados “seguros” da empresa geralmente podem ser mantidos com segurança por meio de nuvens públicas, incluindo dados de backup mantidos para criar redundâncias.

Benefícios do armazenamento em nuvem híbrida

Graças à natureza de combinar e combinar o armazenamento em nuvem híbrida, há muitas vantagens em optar por um modelo de nuvem híbrida:

  • Econômico: o armazenamento em nuvem híbrida permite que as empresas se concentrem especificamente nos gastos necessários e otimizem a economia financeira em armazenamento, rede, computação e dados.
  • Ajustável: o armazenamento em nuvem híbrida promove escalabilidade avançada, permitindo que as organizações ajustem suas cargas de trabalho, escalando-as para cima ou para baixo para se adequarem às condições de demanda atuais.
  • Confiável: quando uma organização consegue distribuir seus recursos em nuvens privadas e ambientes de nuvem pública, ela está mais bem preparada para resistir a interrupções em qualquer serviço único.
  • Flexível: por design, os ambientes de nuvem híbrida oferecem mais flexibilidade do que as configurações tradicionais, tornando os recursos de infraestrutura de TI mais fáceis de integrar e gerenciar.
  • Compartimentalização: o armazenamento em nuvem híbrida permite que as empresas compartimentalizem as operações. Uma empresa pode armazenar dados confidenciais em um servidor dedicado enquanto outros aplicativos funcionam em nuvens públicas.
  • Pronto para restaurar: ao planejar para recuperação de desastres, o armazenamento em nuvem híbrida prova seu valor, usando armazenamento locais para acelerar as ações de recuperação durante eventos em tempo real.  

Desvantagens do armazenamento em nuvem híbrida

Apesar de oferecer inúmeros benefícios, o armazenamento em nuvem híbrida tem sua parcela de problemas potenciais, a maioria dos quais são subprodutos da natureza complicada do armazenamento em nuvem híbrida:

  • Integração: algo tão complexo como o armazenamento em nuvem híbrida não ocorre por acidente. Implementar o projeto inicial e supervisionar os preços da instalação requer uma gestão considerável.
  • Compatibilidade: quando novos recursos de TI (como automação e aprendizado de máquina) são integradas a um ambiente de nuvem híbrida, podem surgir novos problemas de segurança e de compatibilidade.
  • Complexidade: quanto mais especializada uma infraestrutura de armazenamento se torna, mais complexa pode ser a gestão eficaz das arquiteturas de armazenamento distribuído e dos vários pools de armazenamento.
  • Falta de clareza: problemas de visibilidade podem se tornar uma interferência quando um único ambiente está utilizando várias nuvens. Ver tudo de uma só vez pode ser um desafio.
  • Necessidades extras: o armazenamento em nuvem híbrida precisa de mais manutenção contínua do que o armazenamento em nuvem pública, e o gerenciamento de dados e software em nuvem privada representa custos administrativos adicionais.

Casos de uso de armazenamento em nuvem híbrida

Existem várias maneiras pelas quais uma Organização pode obter Utilitário substancial com a implementação do armazenamento em nuvem híbrida. Aqui estão alguns dos casos de uso mais comuns:

  • Recuperação de desastres: o armazenamento em nuvem híbrida pode intervir se um data center no local deixar de estar operacional e migrar automaticamente para serviço de nuvem pública como medida de emergência, evitando, assim, falhas do sistema e downtime.
  • Análise de big data: o armazenamento em nuvem híbrida atende a empresas que desejam explorar o poder do processamento de análise de big data sem sujeitar seus ativos valiosos ao potencial de exposição. Essas organizações podem usar nuvens públicas para suas atividades de pesquisa.
  • Expansão para a nuvem: a expansão para a nuvem é uma técnica de cloud management na qual uma aplicação que está sendo executada em uma nuvem privada ou em um data center é repentinamente transferida para uma nuvem pública quando um pico de tráfego exige maior capacidade sob demanda.
  • Backup e arquivamento: soluções de nuvem híbrida ajudam organizações com suas necessidades de file storage e requisitos de object storage. Isso inclui ajudar as empresas a gerenciar grandes quantidades de dados não estruturados, que podem não ser fáceis de organizar por hierarquia.
  • Disponibilidade multinuvem: o armazenamento em nuvem híbrida é perfeito para empresas que se sentem à vontade em dividir suas cargas de trabalho com base em dados confidenciais. A nuvem pública funciona bem para a maioria das cargas de trabalho, mas downloads de missão crítica podem exigir a segurança da nuvem privada. As aplicações de computação de alto desempenho (HPC) podem ser executadas normalmente em equipamentos locais ou podem ser colocadas em "alto desempenho" com a transferência dessas cargas de trabalho para uma nuvem pública.

Principais provedores de armazenamento em nuvem híbrida

Muitos provedores de nuvem oferecem suporte e serviços a esse mercado em expansão. Aqui estão algumas das principais soluções de armazenamento em nuvem híbrida.

Amazon Web Services (AWS)

A AWS oferece quatro produtos dedicados aos serviços de armazenamento em nuvem híbrida. Esses programas oferecem backup automatizado de dados e aplicativos que aceleram as transferências de dados de sistemas locais para a AWS. Seus outros programas fornecem gateways de armazenamento e otimizam as transferências de arquivos entre empresas para fornecer acesso a dados com baixa latência.

International Business Machines (IBM)

O produto de armazenamento em nuvem híbrida da IBM é especializado no gerenciamento de cargas de trabalho portáteis, permitindo que os usuários implementem arquiteturas de nuvem no local e as estendam sem dificuldades para ambientes de nuvem pública . O sistema de modernização de aplicações da IBM depende das políticas de gerenciamento do ciclo de vida dos dados para evitar a acumulação excessiva de dados de backup na nuvem.

Microsoft Azure

O Microsoft Azure lida com o armazenamento em nuvem híbrida com serviços para seus próprios data centers locais. O programa do Azure promove um ambiente estável e consistente entre a nuvem pública e a infraestrutura local, compatível com as mesmas ferramentas de gerenciamento e interfaces de programação de aplicativos (APIs). O Azure também fornece ferramentas de gerenciamento para ativos locais.

Microsoft Windows

Ao operar com o Microsoft Azure, os usuários do Microsoft Windows podem aproveite as funcionalidades do Azure dedicadas ao armazenamento em nuvem híbrida. Esses programas do Windows permitem que os usuários acessem dados na nuvem por meio de unidades de rede local, gerenciem transferências de dados de computação de alto desempenho (HPC) e ofereçam uma interface central para gerenciar o armazenamento no local.

NetApp

Assim como em outros provedores de armazenamento em nuvem híbrida, as soluções de armazenamento da NetApp dependem da garantia da criação de uma plataforma que permita aos usuários monitorar e migrar facilmente seus ativos de dados. Um de seus produtos utiliza um projeto de "malha de dados " para permitir o fluxo livre de dados entre sites no local e infraestrutura em nuvem. Outros produtos oferecem preços de pagamento conforme o uso e ampla escalabilidade.

VMware

OVMware usa uma arquitetura de data center definido por software (SDDC) que permite a existência de um ambiente de armazenamento unificado por meio de diferentes plataformas de nuvem. Um de seus produtos é especializado em virtualização de rede, enquanto outro permite armazenamento distribuído entre hosts. O VMware possui associações com outros provedores de nuvem pública, para que os usuários possam liberar seus talentos da VMware em nuvens públicas.   
