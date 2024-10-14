IA e o futuro dos dados não estruturados

Os dados são o combustível que faz zunir os motores da IA. E muitas empresas não estão tirando o máximo proveito do tesouro de dados não estruturados na ponta dos dedos porque não sabem ao certo como encher o tanque.

É por isso que as empresas que possuem ferramentas para processar dados não estruturados estão chamando a atenção dos investidores. Há apenas um mês, a Salesforce fez uma grande aquisição para impulsionar sua plataforma Agentforce — apenas uma em uma série de investimentos recentes em provedores de gerenciamento de dados não estruturados.

“A IA generativa elevou a importância dos dados não estruturados, principalmente documentos, tanto para RAG quanto para o ajuste fino do LLM e para as análise de dados tradicional para aprendizado de máquina, business intelligence e engenharia de dados”, afirma Edward Calvesbert, Vice-presidente de Gerenciamento de Produtos do IBM watsonx e um dos especialistas em dados residentes da IBM. "A maioria dos dados gerados todos os dias não é estruturada e representa a maior oportunidade nova."

Queríamos saber mais sobre o que os dados não estruturados têm armazenar para a IA. Assim, nos reunimos com Calvesbert e Dave Donahue, Chefe de Estratégia da empresa de ciência de dados Unstructured, que fecharam uma rodada de investimento de US$ 40 milhões com a IBM, Nvidia e Databricks em março, para saber a importância dos dados não estruturados e para onde eles devem seguir .