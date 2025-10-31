A Dynamiq recorreu ao portfólio avançado de IA da IBM — incluindo o data lakehouse IBM® watsonx.data, os modelos de base IBM® Granite e a plataforma IBM® watsonx Orchestrate — para impulsionar sua solução.Eles desenvolveram um agente jurídico com IA na plataforma IBM watsonx para transformar o caos de documentos em uma base estratégica de conhecimento.

No núcleo da solução, o watsonx.data atuou como uma plataforma unificada para ingerir, organizar e recuperar milhares de contratos, relatórios de conformidade e documentos regulatórios.

Para otimizar o desempenho e os custos, a Dynamiq implementou uma estratégia de múltiplos modelos, alinhando a seleção do modelo com as necessidades de cada tarefa. Modelos de linguagem Granite de menor porte foram utilizados para tarefas rotineiras de conformidade, como correspondência de modelos e formatação.

A arquitetura modular da solução — incluindo APIs e pontos de integração pré-configurados com o IBM watsonx Orchestrate — permitiu o fluxo de insights jurídicos para sistemas corporativos como plataformas de CRM e RH. A Dynamiq foi bem-sucedida em criar uma solução voltada para profissionais jurídicos com o apoio das ofertas de IA da IBM, escaláveis e com alto nível de segurança.

