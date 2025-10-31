O agente jurídico impulsionado por IA ajuda a acelerar a tomada de decisões, reduzir o trabalho manual e melhorar a conformidade
O setor jurídico está sob crescente pressão para acompanhar o crescimento dos negócios, gerenciar os volumes crescentes de contratos e navegar pelas crescentes regulamentações complexas. Em muitas organizações, pequenas equipes jurídicas internas são responsáveis por revisar milhares de documentos — cada um exigindo precisão e análise em tempo hábil.
A Dynamiq, um IBM Business Partner, reconheceu esse desafio crescente como uma oportunidade. Seu cliente precisava de uma solução para processar grandes volumes de dados não estruturados e extrair insights importantes rapidamente. O desafio ia além da automação básica — tratava-se de possibilitar uma tomada de decisão mais rápida e informada, reduzindo a dependência de controles externos de alto custo.
de 1,5 hora para 45 minutos
de 2 dias para 60 minutos
de 20 minutos para 2 minutos
A Dynamiq recorreu ao portfólio avançado de IA da IBM — incluindo o data lakehouse IBM® watsonx.data, os modelos de base IBM® Granite e a plataforma IBM® watsonx Orchestrate — para impulsionar sua solução.Eles desenvolveram um agente jurídico com IA na plataforma IBM watsonx para transformar o caos de documentos em uma base estratégica de conhecimento.
No núcleo da solução, o watsonx.data atuou como uma plataforma unificada para ingerir, organizar e recuperar milhares de contratos, relatórios de conformidade e documentos regulatórios.
Para otimizar o desempenho e os custos, a Dynamiq implementou uma estratégia de múltiplos modelos, alinhando a seleção do modelo com as necessidades de cada tarefa. Modelos de linguagem Granite de menor porte foram utilizados para tarefas rotineiras de conformidade, como correspondência de modelos e formatação.
A arquitetura modular da solução — incluindo APIs e pontos de integração pré-configurados com o IBM watsonx Orchestrate — permitiu o fluxo de insights jurídicos para sistemas corporativos como plataformas de CRM e RH. A Dynamiq foi bem-sucedida em criar uma solução voltada para profissionais jurídicos com o apoio das ofertas de IA da IBM, escaláveis e com alto nível de segurança.
O agente de IA da Dynamiq transformou as operações jurídicas ao oferecer às equipes acesso mais rápido a conhecimento crítico, reduzir tarefas repetitivas e impulsionar a tomada de decisão estratégica.
Os principais recursos da ferramenta de IA incluem:
Agora, as equipes jurídicas podem identificar rapidamente informações relevantes, sinalizar trechos que possam gerar preocupações regulatórias e detectar desvios das políticas internas. A IA sintetiza insights em diversos documentos para responder a consultas jurídicas com velocidade e precisão.
O agente de IA também automatiza fluxos de trabalho — encaminhando documentos para aprovação e escalando casos complexos para revisão humana.Essa mudança permite que os departamentos jurídicos migrem de uma postura reativa para uma postura proativa, ajudando-os a acompanhar o crescimento dos negócios e, ao mesmo tempo, melhorar a precisão e a conformidade.
A Dynamiq, parceira de negócios da IBM, é uma plataforma corporativa que permite às organizações criar, implementar e gerenciar rapidamente agentes de IA personalizados e fluxos de trabalho. O criador visual de agentes com baixo código permite que as equipes utilizem seus dados com segurança, reduzindo custos e acelerando o tempo para geração de valor.
© Copyright IBM Corporation 2025
IBM, o logotipo da IBM e Granite, watsonx, watsonx.data, e watsonx Orchestrate são marcas comerciais da IBM Corp., registradas em várias jurisdições em todo o mundo.
Os exemplos apresentados têm caráter apenas ilustrativo. Os resultados reais variam de acordo com as configurações e condições do cliente e portanto não é possível apresentar os resultados geralmente esperados.