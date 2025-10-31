Custos indiretos jurídicos transformados em insights estratégicos

O agente jurídico impulsionado por IA ajuda a acelerar a tomada de decisões, reduzir o trabalho manual e melhorar a conformidade

Muitos documentos, muito pouco tempo para um processamento eficiente

O setor jurídico está sob crescente pressão para acompanhar o crescimento dos negócios, gerenciar os volumes crescentes de contratos e navegar pelas crescentes regulamentações complexas. Em muitas organizações, pequenas equipes jurídicas internas são responsáveis por revisar milhares de documentos — cada um exigindo precisão e análise em tempo hábil.

A Dynamiq, um IBM Business Partner, reconheceu esse desafio crescente como uma oportunidade. Seu cliente precisava de uma solução para processar grandes volumes de dados não estruturados e extrair insights importantes rapidamente. O desafio ia além da automação básica — tratava-se de possibilitar uma tomada de decisão mais rápida e informada, reduzindo a dependência de controles externos de alto custo.

50% redução no tempo de revisão de contratos,

de 1,5 hora para 45 minutos

 98% redução no tempo para responder a consultas de negócios,

de 2 dias para 60 minutos

 90% redução no tempo de identificação de cláusulas,

de 20 minutos para 2 minutos
O IBM watsonx.data fornece uma plataforma extremamente robusta para integrar e incorporar dados proprietários de clientes para agentes de IA. Os agentes desenvolvidos e avaliados com a Dynamiq podem aproveitar o armazenamento de vetores do watsonx.data, incluindo Milvus, e se conectar sem dificuldades ao IBM watsonx Orchestrate para integração com outras aplicações corporativas, incluindo SAP, Salesforce e ServiceNow.
Vitalii Duk Fundador e CEO Dynamiq Technologies
Transformando fluxos de trabalho jurídicos com IA

A Dynamiq recorreu ao portfólio avançado de IA da IBM — incluindo o data lakehouse IBM® watsonx.data, os modelos de base IBM® Granite e a plataforma IBM® watsonx Orchestrate — para impulsionar sua solução.Eles desenvolveram um agente jurídico com IA na plataforma IBM watsonx para transformar o caos de documentos em uma base estratégica de conhecimento.

No núcleo da solução, o watsonx.data atuou como uma plataforma unificada para ingerir, organizar e recuperar milhares de contratos, relatórios de conformidade e documentos regulatórios.

Para otimizar o desempenho e os custos, a Dynamiq implementou uma estratégia de múltiplos modelos, alinhando a seleção do modelo com as necessidades de cada tarefa. Modelos de linguagem Granite de menor porte foram utilizados para tarefas rotineiras de conformidade, como correspondência de modelos e formatação.

A arquitetura modular da solução — incluindo APIs e pontos de integração pré-configurados com o IBM watsonx Orchestrate — permitiu o fluxo de insights jurídicos para sistemas corporativos como plataformas de CRM e RH. A Dynamiq foi bem-sucedida em criar uma solução voltada para profissionais jurídicos com o apoio das ofertas de IA da IBM, escaláveis e com alto nível de segurança.

Da atuação reativa para operações jurídicas proativas

O agente de IA da Dynamiq transformou as operações jurídicas ao oferecer às equipes acesso mais rápido a conhecimento crítico, reduzir tarefas repetitivas e impulsionar a tomada de decisão estratégica.

Os principais recursos da ferramenta de IA incluem:

  • Pesquisa semântica de contratos
  • Análise comparativa de documentos
  • Classificação de conformidade em nível de cláusula

Agora, as equipes jurídicas podem identificar rapidamente informações relevantes, sinalizar trechos que possam gerar preocupações regulatórias e detectar desvios das políticas internas. A IA sintetiza insights em diversos documentos para responder a consultas jurídicas com velocidade e precisão.

O agente de IA também automatiza fluxos de trabalho — encaminhando documentos para aprovação e escalando casos complexos para revisão humana.Essa mudança permite que os departamentos jurídicos migrem de uma postura reativa para uma postura proativa, ajudando-os a acompanhar o crescimento dos negócios e, ao mesmo tempo, melhorar a precisão e a conformidade.
Sobre a Dynamiq

A Dynamiq, parceira de negócios da IBM, é uma plataforma corporativa que permite às organizações criar, implementar e gerenciar rapidamente agentes de IA personalizados e fluxos de trabalho. O criador visual de agentes com baixo código permite que as equipes utilizem seus dados com segurança, reduzindo custos e acelerando o tempo para geração de valor.

 Componentes da solução IBM Granite IBM watsonx.data IBM watsonx Orchestrate
Próximas etapas
Comece sua avaliação sem custo Explore a demonstração do watsonx
