Técnicas e métodos de integração de dados

As equipes de dados estão diante de montanhas de dados que poderiam rivalizar com o próprio Everest. E escalar esses picos se torna mais assustador a cada dia, pois o volume e a complexidade dos dados não mostram sinais de desaceleração.

Os dados empresariais atuais provêm de fontes distintas (como aplicações SaaS , dispositivos da Internet das Coisas (IoT) e sistemas legados) e são acumulados em um vasto ecossistema de armazenamento de dados . Uma grande parte dessas informações são dados não estruturados— informações cotidianas como e-mails, PDFs, imagens, gravações de chamadas e logs de bate-papo.

Sem uma visão abrangente, esses dados ficam isolados, obsoletos na chegada e, em grande parte, subutilizados. Sem falar que, com o acesso limitado a grandes quantidades de dados de alta qualidade, a corrida para operacionalizar a inteligência artificial (IA) para na linha de partida.

A integração de dados ajuda a aliviar esses desafios, combinando, agregando e harmonizando dados armazenados em diferentes fontes, em diversos formatos e com níveis de qualidade variados. Essa consolidação fornece informações unificadas e coerentes aos consumidores de dados, que podem ser facilmente usadas para fins de análise de dados, IA e tomada de decisões.