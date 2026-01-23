Os dados estão no centro da empresa moderna. Eles moldam estratégias de negócios, fundamentam a tomada de decisões e sustentam tudo, desde modelos de precificação até a automação. À medida que as organizações dependem cada vez mais de big data e análise de dados em tempo real para impulsionar suas iniciativas de inteligência artificial (IA), o impacto da baixa qualidade dos dados se tornou impossível de ignorar.

Um relatório de 2025 do IBM Institute for Business Value (IBV) constatou que 43% dos diretores de operações identificam os problemas de qualidade dos dados como sua prioridade de dados mais significativa.1 E por um bom motivo: mais de um quarto das organizações estima que perde mais de USD 5 milhões por ano devido à baixa qualidade dos dados, sendo que 7% relatam perdas de USD 25 milhões ou mais.

Ainda assim, a baixa qualidade dos dados muitas vezes passa despercebida porque seu impacto raramente aparece no ponto de falha. Em vez disso, ela aparece mais adiante na forma de perda de receita, ineficiências, riscos de conformidade e oportunidades perdidas. É esse atraso que torna a baixa qualidade dos dados especialmente perigosa. Ela influencia gradualmente os conjuntos de dados e os sistemas, moldando decisões estratégicas muito antes de o problema e a causa raiz serem identificados.

Esse efeito insidioso se torna ainda mais consequente no cenário atual impulsionado por IA, especialmente com o avanço da IA generativa. Pesquisas adicionais do IBM IBV mostram que a qualidade e a governança dos dados estão entre os principais desafios que impedem a adoção da IA. As preocupações com a precisão dos dados ou com vieses estão entre as principais barreiras para ampliar iniciativas de IA, segundo quase metade (45%) dos líderes empresariais.

O motivo é simples: os sistemas de IA herdam e ampliam problemas de qualidade dos dados. Quando esses dados são inconsistentes, incompletos, tendenciosos ou desatualizados, tanto os modelos quanto os agentes criados sobre eles se tornam menos precisos e mais propensos a disseminar problemas em escala. Em contrapartida, organizações com estruturas maduras de qualidade de dados e governança têm mais chances de levar casos de uso de IA do piloto à produção, sustentando valor ao longo do tempo.