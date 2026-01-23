Os dados estão no centro da empresa moderna. Eles moldam estratégias de negócios, fundamentam a tomada de decisões e sustentam tudo, desde modelos de precificação até a automação. À medida que as organizações dependem cada vez mais de big data e análise de dados em tempo real para impulsionar suas iniciativas de inteligência artificial (IA), o impacto da baixa qualidade dos dados se tornou impossível de ignorar.
Um relatório de 2025 do IBM Institute for Business Value (IBV) constatou que 43% dos diretores de operações identificam os problemas de qualidade dos dados como sua prioridade de dados mais significativa.1 E por um bom motivo: mais de um quarto das organizações estima que perde mais de USD 5 milhões por ano devido à baixa qualidade dos dados, sendo que 7% relatam perdas de USD 25 milhões ou mais.
Ainda assim, a baixa qualidade dos dados muitas vezes passa despercebida porque seu impacto raramente aparece no ponto de falha. Em vez disso, ela aparece mais adiante na forma de perda de receita, ineficiências, riscos de conformidade e oportunidades perdidas. É esse atraso que torna a baixa qualidade dos dados especialmente perigosa. Ela influencia gradualmente os conjuntos de dados e os sistemas, moldando decisões estratégicas muito antes de o problema e a causa raiz serem identificados.
Esse efeito insidioso se torna ainda mais consequente no cenário atual impulsionado por IA, especialmente com o avanço da IA generativa. Pesquisas adicionais do IBM IBV mostram que a qualidade e a governança dos dados estão entre os principais desafios que impedem a adoção da IA. As preocupações com a precisão dos dados ou com vieses estão entre as principais barreiras para ampliar iniciativas de IA, segundo quase metade (45%) dos líderes empresariais.
O motivo é simples: os sistemas de IA herdam e ampliam problemas de qualidade dos dados. Quando esses dados são inconsistentes, incompletos, tendenciosos ou desatualizados, tanto os modelos quanto os agentes criados sobre eles se tornam menos precisos e mais propensos a disseminar problemas em escala. Em contrapartida, organizações com estruturas maduras de qualidade de dados e governança têm mais chances de levar casos de uso de IA do piloto à produção, sustentando valor ao longo do tempo.
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A baixa qualidade dos dados ocorre quando os conjuntos de dados não atendem aos requisitos de uma operação de negócios específica. Mesmo dados que aparentam ser precisos e completos podem funcionar como “dados ruins” se não forem adequados à finalidade, ou seja, se não derem suporte ao caso de uso, ao fluxo de trabalho ou ao resultado de IA que devem viabilizar.
Essa falha pode decorrer de diversos problemas, incluindo dados imprecisos, campos de dados incompletos, formatos de dados inconsistentes ou pontos de dados ausentes. Mesmo pequenos erros humanos ao inserir informações de contato, seja um número de telefone digitado incorretamente ou dados de endereço inválidos, podem se propagar adiante. Essas discrepâncias podem gerar registros duplicados ou dados ausentes nas fases iniciais da coleta de dados e da integração de dados, enfraquecendo a análise de dados, reduzindo o desempenho da IA e, em última instância, afetando os resultados de negócios.
Muitas vezes, os problemas de qualidade dos dados são descritos usando dimensões como precisão dos dados, completude, atualidade e consistência. Essas dimensões são importantes, mas não contam a história completa. Confiar apenas nelas é como depender de uma balança ligeiramente descalibrada: cada leitura individual parece razoável, mas pequenos erros se acumulam e levam a decisões ruins.
Indicadores comuns de dados ruins ou de baixa qualidade incluem inconsistência entre fontes de dados, dados de clientes ausentes, dados desatualizados ou conjuntos de dados que não podem ser rastreados até proprietários de dados críticos. À medida que o volume de dados cresce, esses problemas se acumulam: os dados de alta qualidade se deterioram, ineficiências são introduzidas nas iniciativas de gerenciamento de dados da organização, e o desempenho da IA piora.
As organizações que buscam otimizar a análise de dados, a automação e a IA enfrentam desafios que vão muito além dos erros de dados tradicionais. As preocupações de ontem, como dashboards distorcidos e sistemas isolados em silos, ainda importam. Mas hoje, o crescimento dos sistemas de IA agêntica e dos fluxos de trabalho autônomos traz um novo nível de risco. Esses sistemas dependem de dados confiáveis e bem governados não apenas para o treinamento, mas para cada interação: fundamentar respostas, acionar ações e informar decisões em toda a empresa.
Embora a maioria das organizações não esteja treinando seus próprios grandes modelos de linguagem (LLMs), uma pesquisa da PwC mostra que 79% dos respondentes estão adotando agentes de IA de alguma forma. Esses agentes podem variar de copilotos simples a aplicações avançadas de geração aumentada de recuperação (RAG). Nesses ambientes, problemas de qualidade dos dados podem produzir comportamentos imprevisíveis da IA, como saídas alucinadas, ou fazer com que os modelos se desviem ao longo do tempo.
Junto com a adoção, os gastos com IA estão se acelerando, com previsão de ultrapassar USD 2 trilhões em 2026, com crescimento de 37% em relação ao ano anterior, segundo a Gartner.2 Quando o investimento em IA cresce em escala, o custo da baixa qualidade dos dados cresce junto, o que significa que a margem para erro diminui.
Além dos riscos para a IA, as falhas de qualidade dos dados continuam criando desafios como:
Dashboards e ferramentas de business intelligence são usados para orientar decisões estratégicas de alto impacto. Quando dados imprecisos ou incompletos sustentam essas ferramentas de qualidade dos dados, os líderes podem avaliar mal o desempenho, definir preços incorretamente ou seguir iniciativas com base em premissas falhas.
A automação e os modelos de aprendizado de máquina dependem de conjuntos de dados consistentes e validados. Eles também refletem e ampliam suas falhas. Quando dados de baixa qualidade entram nos fluxos de trabalho de aprendizado de máquina, suas imprecisões, vieses e inconsistências podem se propagar pelos sistemas posteriores, reduzindo o valor de negócios e a eficiência operacional.
A exposição repetida a dados imprecisos ou inconsistentes corrói a confiança entre stakeholders. Engenheiros de dados e equipes de dados passam mais tempo reconciliando conjuntos de dados presos em silos de dados do que promovendo iniciativas. Os usuários de negócios começam a questionar os insights e as experiências do cliente inevitavelmente sofrem.
Em setores sensíveis, como o de saúde, ou naqueles regidos por regulamentações como o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (GDPR), dados pessoais imprecisos ou mal governados introduzem riscos de conformidade. Uma governança de dados fraca e controles insuficientes de validação de dados podem expor as organizações a auditorias, danos reputacionais e multas pesadas.
Apesar de sua escala, quantificar o custo da baixa qualidade dos dados continua sendo difícil porque seus efeitos são distribuídos entre sistemas, equipes e tempo. Os problemas muitas vezes se manifestam como efeitos secundários: fluxos de trabalho atrasados, redução da eficiência operacional ou resultados de negócios ruins ligados a insights falhos e à deterioração dos dados.
Essas ineficiências raramente são acompanhadas como uma única métrica. Em vez disso, elas funcionam como indicadores de custo, e cada uma reflete tempo gasto, valor perdido ou oportunidades desperdiçadas. A difusão do impacto faz com que as perdas financeiras resultantes sejam fáceis de subestimar.
Em vez de calcular um valor exato em dólares, muitas organizações realizam auditorias de dados e acompanham várias métricas. Essas investigações revelam com que frequência os problemas de qualidade dos dados ocorrem e por quanto tempo persistem. As métricas comuns incluem:
Tanto incidentes recentes quanto amplamente citados ilustram como a baixa qualidade dos dados se traduz em danos mensuráveis para as empresas.
No início de 2022, a Unity Technologies divulgou que a ingestão imprecisa de dados havia corrompido conjuntos de dados usados para treinar modelos de aprendizado de máquina relacionados à publicidade. Fontes de dados defeituosas introduziram erros em pipelines de dados que sustentavam algoritmos de segmentação e lances preditivos. A Unity relatou aproximadamente USD 110 milhões em perda de receita ligados a modelos com baixo desempenho, iniciativas atrasadas e ao custo de retreinamento dos conjuntos de dados afetados.
Em 2022, a Equifax emitiu pontuações de crédito imprecisas para milhões de consumidores devido a valores de dados incorretos gerados por um sistema legado. Em alguns casos, os erros foram significativos o suficiente para influenciar decisões de concessão de crédito, expondo tanto consumidores quanto credores a riscos financeiros.
Além do golpe na reputação da empresa, as consequências incluíram escrutínio regulatório, litígios coletivos e um acordo de USD 725.000, uma das várias penalidades que a empresa enfrentou por falhas em relatórios de crédito e no tratamento de disputas.
Em 2018, a Samsung Securities processou uma entrada de dados inválida ao tentar emitir dividendos para funcionários, acionando por engano a emissão de bilhões de ações duplicadas. Controles insuficientes de validação e de human-in-the-loop permitiram que os valores de dados errôneos chegassem aos sistemas de negociação downstream.
Embora o problema tenha sido identificado em questão de minutos, as consequências foram severas: disrupção de mercado, penalidades regulatórias, renúncias de lideranças e uma perda estimada de centenas de milhões de dólares em valor de mercado.
Abordagens tradicionais, como revisar a qualidade dos dados exclusivamente em um data warehouse, não são mais escaláveis. Hoje, os sistemas de IA interagem com os dados continuamente, não de forma episódica, e muitos operam com entradas streaming ou orientadas a eventos.
Essa evolução significa que as organizações precisam fazer “shift left” na integridade dos dados: aproximar a detecção, a prevenção e a remediação do momento em que os dados são criados, em vez de esperar que os problemas apareçam posteriormente.
Ter um programa sólido de gerenciamento da qualidade dos dados pode ajudar as organizações a evitar as consequências da baixa qualidade dos dados. Isso também pode criar uma vantagem competitiva em uma era em que a IA e os sistemas agênticos dependem de dados em tempo real confiáveis.
Para alcançar isso, as organizações precisam de mais do que correções isoladas. Em vez disso, elas precisam de uma abordagem escalável e repetível para gerenciar a qualidade dos dados. Ao encarar a qualidade dos dados como um modelo operacional, e não como um lista de verificação, as organizações podem reformular a forma como gerenciam propriedade, controle e responsabilização em todo o ciclo de vida dos dados.
Embora não sejam exaustivas, as práticas modernas para prevenir problemas de qualidade dos dados incluem:
Estamos vivendo em um momento em que se pede aos sistemas de IA que ajam, e não apenas recomendem. Essa mudança pressiona as organizações a acertarem na qualidade dos dados desde o início, sob o risco de enfrentar problemas que se acumulam ao longo dos processos de negócios. Olhando para o futuro, as empresas precisarão ir além de correções operacionais e passar a ver a qualidade dos dados como um pré-requisito para o sucesso da IA, e não apenas como uma proteção contra riscos.
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1 “The 2025 CDO Study: The AI multiplier effect.” IBM Institute for Business Value, 12 de novembro de 2025
2 “Gartner Says Worldwide AI Spending Will Total USD 1.5 Trillion in 2025.” Gartner, 17 de setembro de 2025