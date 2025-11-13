Imagine monitorar os sinais vitais de um paciente, mas verificar os dados apenas a cada poucas horas; os prestadores de serviços médicos perderiam alterações críticas que exigem ação imediata.

Organizações de todos os setores enfrentam riscos semelhantes quando operam apenas com o processamento de dados atrasados ou baseado em lote.Para agir com rapidez e precisão, as empresas precisam ter acesso às informações à medida que elas acontecem. Os sistemas de processamento de fluxo de dados lidam com essa necessidade por meio da ingestão contínua e análise de dados em tempo real, reduzindo a latência inerente às cargas de trabalho de extração, transformação e carregamento (ETL) em lote programadas.

Por meio do processamento em tempo real de dados de sistemas distribuídos em ambientes híbridos e multinuvem, como bancos de dados relacionais, data lakes, filas de mensagens, dispositivos de IoT e aplicativos corporativos, o processamento de fluxo de dados ajuda as organizações a criar uma visão mais unificada e quase em tempo real dos dados operacionais. Isso dá suporte a casos de uso, como detecção de anomalias, prevenção de fraudes, preços dinâmicos e personalização em tempo real.



O processamento de fluxo de dados também é cada vez mais importante para escalar as iniciativas de IA que dependem de dados continuamente atualizados. À medida que os volumes de dados e a complexidade dos modelos aumentam, a infraestrutura de dados corporativos deve ser capaz de lidar com uma alta taxa de transferência e escalar rapidamente em ambientes distribuídos.

Uma pesquisa do IBM Institute for Business Value mostra que cerca de metade das organizações entrevistadas estão priorizando a otimização da rede, processamento de dados mais rápido e computação distribuída para dar suporte às cargas de trabalho modernas. Sem a capacidade de processar e fornecer dados em tempo real e de alto volume, as organizações correm o risco de insights mais lentos, redução na precisão dos modelos e oportunidades perdidas de vantagem competitiva.