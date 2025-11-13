Ao contrário do processamento de lote tradicional, que trabalha com conjuntos de dados estáticos, o processamento de fluxo de dados lida com fluxos contínuos de dados de várias fontes, como sensores, plataformas de mídia social, transações financeiras e dispositivos de Internet das Coisas (IoT). Cada mudança, ação ou ocorrência nesses sistemas de origem pode ser representada como um "evento", e é por isso que o processamento de fluxo de dados às vezes também é chamado de "processamento de fluxo de eventos".
Essa abordagem em tempo real ajuda as organizações a responderem imediatamente a novas informações, tornando o processamento de fluxos de dados ideal para aplicações como detecção de fraude, análise preditiva de dados e experiência do cliente. Plataformas como o Apache Kafka são comumente usadas para dar suporte ao processamento de fluxo de dados, permitindo que os sistemas publiquem, transportem e processem grandes volumes de dados em tempo real de forma confiável e em escala.
O processamento de fluxos de dados também é importante para aplicações de inteligência artificial (IA) e aprendizado de máquina (ML), que frequentemente dependem de dados atualizados continuamente e em tempo real para gerar previsões e insights precisos.Sem o processamento de fluxo de dados, os modelos podem se basear em dados obsoletos ou incompletos, o que pode reduzir a precisão da previsão e aumentar o risco.
A arquitetura de processamento de fluxo de dados contém tecnologias e padrões que ingerem, transportam, processam e analisam fluxos de dados em tempo real.
Em uma arquitetura típica, os fluxos contínuos de dados migram por meio de uma plataforma de dados, onde são ingeridos, armazenados e disponibilizados para os sistemas subsequentes.Os frameworks e as aplicações de processamento de fluxos de dados processam os dados em tempo real e os entregam aos destinos subsequentes.
Algumas arquiteturas de processamento de fluxo de dados seguem padrões de arquitetura, como Lambda ou Kappa. A arquitetura Lambda utiliza uma abordagem de pipeline duplo que combina processamento de lote e fluxo, geralmente para dar suporte à análise de dados históricos e ao processamento de baixa latência. O Kappa usa um único pipeline de fluxo para todos os dados, o que pode simplificar a arquitetura geral, e é geralmente escolhido para dados orientados por eventos.
As plataformas de fluxo de dados fornecem a base para pipelines e aplicações de dados em tempo real. Elas servem como a via de comunicação e camada de armazenamento que permite o fluxo de dados entre sistemas ou aplicações que geram eventos e os serviços ou aplicações que processam ou analisam esses eventos.
O Apache Kafka é uma das plataformas de código aberto mais utilizadas para fluxo de eventos. Por meio de seu log de eventos distribuído e durável, o Kafka permite que as aplicações publiquem, inscrevam-se, armazenem e reproduzam fluxos de dados. Esses recursos o tornam útil para análise em tempo real, integração de aplicações, detecção de fraude, processamento de dados de IoT e arquiteturas orientadas a eventos.
O Confluent é uma plataforma de fluxo de dados desenvolvida em torno do Apache Kafka. Ela oferece serviços gerenciados, conectores, governança, gerenciamento de esquemas, segurança e ferramentas de processamento de fluxo de dados para ajudar as organizações a operar o Kafka em escala.
Outras plataformas e serviços de fluxo de dados incluem:
Frameworks de processamento de fluxo de dados são ferramentas que os desenvolvedores usam para processar e analisar dados em movimento. Enquanto plataformas de fluxo de dados, como o Kafka, se concentram na ingestão, armazenamento e transporte de eventos, os frameworks de processamento de fluxo de dados se concentram na computação: filtragem, transformação, união, agregação e análise de dados à medida que eles migram por um pipeline.
Muitos frameworks de processamento de fluxos de dados se integram ao Kafka, usando tópicos Kafka como fonte de eventos de entrada e destino dos resultados processados.
Exemplos de frameworks e ferramentas de processamento de fluxo de dados incluem:
Imagine monitorar os sinais vitais de um paciente, mas verificar os dados apenas a cada poucas horas; os prestadores de serviços médicos perderiam alterações críticas que exigem ação imediata.
Organizações de todos os setores enfrentam riscos semelhantes quando operam apenas com o processamento de dados atrasados ou baseado em lote.Para agir com rapidez e precisão, as empresas precisam ter acesso às informações à medida que elas acontecem. Os sistemas de processamento de fluxo de dados lidam com essa necessidade por meio da ingestão contínua e análise de dados em tempo real, reduzindo a latência inerente às cargas de trabalho de extração, transformação e carregamento (ETL) em lote programadas.
Por meio do processamento em tempo real de dados de sistemas distribuídos em ambientes híbridos e multinuvem, como bancos de dados relacionais, data lakes, filas de mensagens, dispositivos de IoT e aplicativos corporativos, o processamento de fluxo de dados ajuda as organizações a criar uma visão mais unificada e quase em tempo real dos dados operacionais. Isso dá suporte a casos de uso, como detecção de anomalias, prevenção de fraudes, preços dinâmicos e personalização em tempo real.
O processamento de fluxo de dados também é cada vez mais importante para escalar as iniciativas de IA que dependem de dados continuamente atualizados. À medida que os volumes de dados e a complexidade dos modelos aumentam, a infraestrutura de dados corporativos deve ser capaz de lidar com uma alta taxa de transferência e escalar rapidamente em ambientes distribuídos.
Uma pesquisa do IBM Institute for Business Value mostra que cerca de metade das organizações entrevistadas estão priorizando a otimização da rede, processamento de dados mais rápido e computação distribuída para dar suporte às cargas de trabalho modernas. Sem a capacidade de processar e fornecer dados em tempo real e de alto volume, as organizações correm o risco de insights mais lentos, redução na precisão dos modelos e oportunidades perdidas de vantagem competitiva.
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O processamento de fluxo de dados desempenha um papel importante nas aplicações de IA que exigem capacidade de resposta em tempo real. Por exemplo, sistemas de IA para a manutenção preditiva, detecção de fraude, sistemas autônomos e recomendações personalizadas geralmente dependem de dados novos e de alta velocidade para gerar previsões ou decisões oportunas.
Ao permitir que as aplicações de IA ingiram e atuem com base nos dados à medida que são criados, sejam leituras de sensores em equipamentos industriais ou comportamento do usuário em um site, o processamento de fluxo ajuda os sistemas de IA a responderem às mudanças de condições em tempo real. Essa capacidade melhora a precisão e a relevância da produção da IA. Na verdade, quase 55% das organizações entrevistadas citaram o aprimoramento da experiência do cliente por meio de recursos de IA em tempo real como a principal motivação para investir em infraestrutura de IA, de acordo com o IBM Institute for Business Value.
O processamento de fluxo de dados também é compatível com a implementação e o aprimoramento de modelos de IA. Os pipelines de fluxo de dados fornecem dados em tempo real para data lakes, data warehouses ou feature stores, criando uma fonte contínua de dados para monitoramento, avaliação e retreinamento de modelos ao longo do tempo.
O processamento de fluxo de dados oferece uma ampla gama de benefícios que ajudam as organizações a responder instantaneamente a eventos em tempo real, otimizar recursos, integrar diversas fontes de dados em diferentes ecossistemas de dados e oferecer suporte a aplicações orientadas por dados. Os principais benefícios incluem:
O processamento de fluxo de dados permite que as organizações analisem os dados à medida que são criados, permitindo uma detecção mais rápida de tendências, anomalias ou oportunidades. Ao reduzir a latência entre a geração e a análise dos dados, as empresas podem responder a eventos em milissegundos, algo crítico para a cibersegurança, detecção de fraudes, monitoramento e outras cargas de trabalho urgentes.
As tecnologias de processamento de fluxo de dados podem lidar com grandes volumes de dados em sistemas distribuídos e escalar a capacidade conforme a demanda muda. Essa elasticidade dá às empresas a flexibilidade de se adaptar a cargas de trabalho flutuantes, integrar várias fontes de dados e permitir novos casos de uso sem reformular completamente sua infraestrutura.
O processamento de fluxo de dados pode oferecer suporte à personalização em tempo real por meio de mecanismos de recomendação e interfaces responsivas. Esses recursos ajudam as empresas a oferecer interações mais envolventes e relevantes com os clientes.
O monitoramento contínuo e em tempo real de sistemas, cadeias de suprimentos e infraestrutura pode ajudar as organizações a viabilizar a manutenção proativa e a otimização de processos, reduzindo o downtime e diminuindo os custos.
O processamento de fluxo de dados pode alimentar continuamente dados em tempo real em data lakes, data warehouses, lakehouses e pipelines, apoiando fluxos de trabalho de engenharia de dados, análise de dados, aprendizado de máquina e business intelligence.
As tecnologias de processamento de fluxo de dados podem complementar os sistemas de processamento de lote, ajudando as organizações a analisar dados históricos e em tempo real. Por exemplo, o Apache Spark é compatível tanto com análises de lote quanto de fluxo de dados, enquanto o Apache Kafka pode atuar como uma base de fluxo de eventos que gerencia dados de eventos para processamento posterior.
Basicamente, o processamento de fluxo de dados segue um modelo de três estágios:
Durante a ingestão, os conectores de fluxo de dados ou plataformas de fluxo de eventos capturam dados em tempo real de fontes como sensores, dispositivos conectados, aplicações móveis ou sistemas corporativos. Os dados recebidos geralmente são ilimitados e chegam continuamente, o que significa que são gerados sem um endpoint fixo e podem crescer indefinidamente à medida que ocorrem novos eventos. Ferramentas como o Kafka Connect e o Apache Pulsar são ferramentas essenciais para lidar com a ingestão de dados em alta velocidade.
No estágio de processamento, os dados são transformados, filtrados, enriquecidos ou analisados à medida que chegam. Essa fase pode incluir operações como agregação de métricas, detecção de anomalias, junção de vários fluxos ou aplicação de modelos de aprendizado de máquina para inferência em tempo real.
Os processadores de fluxo de dados são especialmente valiosos em ambientes de big data, onde as organizações precisam gerenciar e analisar grandes volumes de dados em rápida movimentação de diversas fontes. Essas operações são orquestradas por meio de pipelines de processamento, que definem a sequência das transformações e a lógica aplicadas à medida que os dados fluem pelo sistema.
O fluxo de saída é a etapa final, onde os dados processados são entregues aos sistemas subsequentes, como dashboards em tempo real para monitoramento, bancos de dados para armazenamento ou sistemas automatizados que dão início aos fluxos de trabalho e alertas. Em muitos casos, os dados processados também são encaminhados para um data lake para exploração flexível ou para um data warehouse para consultas e relatórios estruturados.
Embora o processamento de fluxo de dados ofereça muitos benefícios, ele também pode apresentar desafios em várias dimensões do gerenciamento de dados, arquitetura, integração e operações:
Os inputs de diversos sistemas e dispositivos produzem enormes volumes de dados em rápida movimentação que exigem um processamento de baixa latência. Para lidar com isso de forma eficaz, as organizações precisam de mecanismos de processamento de fluxo de dados e sistemas de design que possam escalar horizontalmente, distribuir a carga de trabalho entre diferentes nós e manter o desempenho à medida que os volumes de dados flutuam.
As organizações também devem considerar como o processamento do fluxo de dados se encaixa em um ecossistema de dados mais amplo. Essa integração pode ser desafiadora porque as equipes de dados precisarão determinar quais dados devem ser processados em tempo real, quais devem ser armazenados para análise posterior e como os sistemas de fluxo de dados devem interagir com as aplicações e pipelines existentes.
As aplicações de fluxo de dados frequentemente interagem com outros serviços por meio de interfaces de programação de aplicativos (APIs), interfaces orientadas a eventos e microsserviços, que são projetados para comunicação de baixa latência e tolerância a falhas. Além disso, os desenvolvedores devem considerar a complexidade dos algoritmos usados para analisar os dados em movimento, seja para a detecção de anomalias, modelagem preditiva ou tomada de decisão em tempo real.
O processamento de fluxos de dados exige que as equipes escolham ferramentas e linguagens que se adequem às suas necessidades de desempenho, escalabilidade e desenvolvimento. Os desenvolvedores costumam recorrer a Java e Python, cada um servindo a propósitos distintos dentro do ecossistema de processamento de fluxos de dados. O Java é normalmente usado para criar pipelines escaláveis de nível de produção em frameworks como Apache Kafka e Apache Flink, enquanto o Python é usado para prototipagem rápida e integração de modelos de aprendizado de máquina em fluxos de trabalho de fluxo de dados.
Para manter a consistência e a interpretabilidade dos dados à medida que eles fluem pelo sistema, as plataformas de processamento de fluxo de dados dependem de esquemas, que definem o formato, os tipos e a estrutura dos dados. Esses esquemas ajudam a validar os dados em nós distribuídos e dão suporte a consultas em tempo real. Sem uma governança de esquema forte, as alterações nos formatos de eventos podem interromper as aplicações subsequentes, dashboards ou pipelines de aprendizado de máquina.
Muitas plataformas de processamento de fluxo de dados fornecem interfaces semelhantes a SQL que permitem aos usuários filtrar, agregar e unir os dados do fluxo sem escrever um código complexo. No entanto, consultar dados em movimento pode ser desafiador. As organizações também precisam integrar os sistemas de fluxo de dados a ambientes de análise de dados históricos e em lote para combinar os insights em tempo real com o contexto histórico, o que pode aumentar a complexidade.
Organizações de todos os setores estão adotando aplicações de processamento de fluxo de dados para agir com base nos dados no momento em que eles são gerados. Abaixo estão exemplos de como diferentes setores aproveitam o processamento de fluxo de dados para melhorar a eficiência, os resultados dos pacientes, o engajamento do cliente e muito mais.
Os bancos usam o processamento de fluxo de dados para analisar as transações à medida que elas ocorrem, identificando rapidamente padrões ou anomalias incomuns. Ao correlacionar vários pontos de dados, como localização, dispositivo e histórico de transações, os sistemas podem sinalizar atividades suspeitas antes que elas se agravem. Insights em tempo real também permitem que traders e gestores de risco respondam instantaneamente à volatilidade. Ao integrar feeds ao vivo de bolsas e sistemas internos, as organizações podem tomar decisões embasadas mais rapidamente e reduzir os riscos.
O processamento de fluxo de dados acelera a validação de sinistros ao ingerir dados de informações de apólices, fotos, sensores de IoT e outras fontes de dados em tempo real. Fluxos de trabalho automatizados podem aprovar sinistros simples instantaneamente enquanto encaminham casos complexos para revisão. Isso reduz o tempo de processamento, melhora a satisfação do cliente e diminui os custos operacionais.
Hospitais e prestadores de serviços de saúde aproveitam o processamento de fluxo de dados para identificar padrões que podem indicar complicações como sepse, insuficiência cardíaca ou pneumonia para permitir proativamente intervenções oportunas e melhorar os resultados dos pacientes. Por exemplo, o Emory University Hospital utilizou a plataforma de análise de fluxo de dados da IBM para processar mais de 100.000 pontos de dados por paciente por segundo em sua UTI e detectar alterações que ameaçam a vida instantaneamente, permitindo intervenções mais rápidas.1
Os provedores de telecomunicações usam o processamento de fluxo de dados para monitorar o desempenho da rede e as interações dos clientes em tempo real. As operadoras podem aproveitar a análise do fluxo de dados para processar bilhões de registros de detalhes de chamadas diariamente, detectando anomalias de serviço e atividades fraudulentas instantaneamente. Ao analisar a voz e os fluxos de eventos à medida que as chamadas ocorrem, o sistema também prevê o risco de cancelamento e encaminha os clientes para especialistas em retenção de forma proativa.
Os varejistas estão recorrendo ao processamento de fluxos de dados para obter insights mais rápidos e aprimorar a tomada de decisões baseada em dados. Uma rede de supermercados passou do processamento de dados em lotes uma vez por dia para a ingestão de mensagens quase em tempo real. Com um gerenciamento de 50 milhões de mensagens por dia e mais de 2.400 lojas, uma arquitetura de mensagens orientada por eventos permitiu uma rápida detecção de problemas como roubo e uma tomada de decisão mais embasada.
A escolha entre o processamento de fluxo de dados e o processamento de lote depende da natureza dos dados, da urgência dos insights e da complexidade da análise.
O processamento de fluxo de dados é ideal para cargas de trabalho que exigem capacidade de resposta em tempo real ou quase em tempo real. Por exemplo, o processamento de fluxo de dados possibilita a análise de dados em tempo real, monitoramento ao vivo, recomendações personalizadas e gerenciamento dinâmico de inventário, pois pode processar grandes quantidades de dados continuamente à medida que fluem pelos pipelines de dados.
Por outro lado, o processamento de lote é mais apropriado ao trabalhar com grandes volumes de dados históricos ou quando a latência é menos crítica. É comumente usado para tarefas como geração de relatórios, armazenamento de dados e análise de tendências de longo prazo, onde dados de várias fontes são coletados, armazenados e processados em intervalos programados.
O processamento em lote pode ser mais simples de implementar e mais econômico para cargas de trabalho que não exigem resultados instantâneos. Em muitas arquiteturas modernas, as organizações combinam ambas as abordagens: o uso de processamento de fluxo de dados para insights imediatos e o processamento de lote para análises mais profundas e retrospectivas. Esse modelo híbrido maximiza o valor dos dados históricos e em tempo real.
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1 Emory University Hospital explores ‘intensive care unit of the future’, Emory University News Center, 5 de novembro de 2013