O que são dados unificados?

By Alexandra Jonker , Tom Krantz

Dados unificados, definição

Dados unificados referem-se à combinação de dados de fontes díspares em uma visão ou plataforma única e coesa.

Tradicionalmente, a unificação dos dados corporativos reduziu os silos de dados, forneceu uma “fonte única da verdade” e aumentou o acesso aos dados — resultados que apoiam a análise e a tomada de decisão informadas. No entanto, a ascensão da inteligência artificial (IA) deu ênfase substancial a outro benefício: a consolidação dos dados corporativos pode levar a resultados de IA mais confiáveis, relevantes e oportunos.

Juntamente com os resultados, os métodos para obter dados unificados também evoluíram. Não é mais necessário migrar fisicamente os dados para unificá-los. Tecnologias como virtualização de dados e integração zero-copy podem unificar dados de forma eficaz onde quer que estejam, seja em um mainframe ou na nuvem.

Por que os dados unificados são importantes para as empresas modernas?

Os dados são um recurso empresarial extremamente abundante. Eles são gerados a cada segundo em uma ampla variedade de sistemas e aplicações. Cada e-mail, bate-papo, reunião, interação nas redes sociais, arquivo e ação representa um ponto de contato operacional ou do cliente, contribuindo para um suprimento aparentemente infinito de dados para análise, automação e IA.

Mas para muitas empresas, esses dados não são utilizáveis. A maior parte deles são dados não estruturados (como imagens, e-mails e documentos), que não possuem um esquema predefinido, vêm em grandes volumes e são tradicionalmente difíceis de analisar.

Os dados corporativos, entre todos os tipos de dados, tanto estruturados quanto não estruturados,também estão severamente fragmentados. Eles estão distribuídos em mainframes, nuvens, data lakes, CRMs e ferramentas de análise, o que aumenta a complexidade e o atraso no processamento de dados. Cada departamento ou equipe também utiliza seu próprio conjunto de ferramentas e segue políticas de dados únicas, o que leva a formatos de dados inconsistentes, discrepâncias e redução da qualidade em todo o ambiente de dados.

Com a velocidade e a precisão na tomada de decisão sendo mais crítica do que nunca, as empresas precisam ser capazes de usar de forma eficiente todos os seus dados. Na verdade, implementar dados para obter vantagem competitiva agora é a principal prioridade dos diretores de dados (CDOs), à frente da governança e da segurança, de acordo com o estudo CDO de 2025 do IBM Institute for Business Value.1

Uma estratégia de dados unificada e eficaz pode proporcionar às empresas uma visão completa e confiável dos negócios. Os dados são consolidados, de alta qualidade e prontos para uso por usuários corporativos e equipes de dados, acelerando a tomada de decisão baseada em dados, inovação e implementação de IA.

O IBM IBV também descobriu que as organizações que conectam fontes de dados anteriormente isoladas observam ganhos mensuráveis: os clientes Salesforce que integraram dados do mainframe tiveram quase 30% mais chance de reduções significativas de custos e previsões de IA mais precisas em comparação com aqueles sem essa conectividade.2

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Por que os dados unificados são importantes para o sucesso da IA?

A IA corporativa (que inclui IA generativa e geração aumentada de recuperação) é tão boa quanto os dados que ela pode acessar. E sem dados unificados, ele só pode funcionar com um conjunto fragmentado e inconsistente de informações.

Para ilustrar: imagine que uma empresa global queira criar um chatbot para RH para que os funcionários possam perguntar sobre políticas de folgas, benefícios de saúde e remuneração. Quando os dados de RH são fragmentados entre regiões e sistemas, o modelo só pode recuperar e raciocinar sobre um conjunto parcial e inconsistente de pontos de dados.

Se o chatbot só consegue acessar documentos dos EUA, então ele é inútil para funcionários de qualquer outro lugar. Se as informações mais recentes estiverem em locais diferentes, os funcionários receberão respostas desatualizadas ou contraditórias.

Os dados unificados também ajudam a permitir um contexto melhor para os modelos (consulte a engenharia de contexto para saber como isso é operacionalizado), garantindo que eles recuperem dados completos, consistentes e alinhados.

Os ambientes corporativos não são apenas coleções de dados. Eles têm restrições (políticas, processos de aprovação e regulamentos). Grande parte dessas informações está em dados não estruturados que são distribuídos entre sistemas e que evoluem ao longo do tempo.

Reunir essas fontes díspares cria uma base mais completa e consistente para gerar contexto, dando maior significado e confiabilidade às saídas do modelo. Também simplifica a aplicação de uma governança consistente para manter os dados seguros e em conformidade.

A unificação de dados também acelera a implementação da IA empresarial e facilita a escalabilidade de projetos em toda a empresa, reduzindo o tempo gasto na organização e limpeza de dados. Na verdade, 86% da organizações estão priorizando a unificação de dados para a preparação da IA.

Quais são os benefícios dos dados unificados?

Um ambiente de dados unificado e acessível oferece às empresas uma série de benefícios, incluindo:

  • Maior eficiência de custo
  • Melhor acesso a dados e democratização
  • Aumento da produtividade em engenharia
  • Tomada de decisão mais rápida
  • Redução de riscos
Maior eficiência de custo

Quando os dados estão espalhados por toda a empresa e em diferentes fontes, as organizações geralmente dependem de várias ferramentas, soluções de armazenamento de dados e serviços para gerenciá-los. Ao unificar dados e consolidar recursos, é possível reduzir a proliferação de ferramentas e evitar os custos de armazenamento associados à movimentação constante de dados e ao armazenar dados duplicados em diferentes sistemas.
Melhor acesso a dados e democratização

Os dados unificados eliminam os silos, geralmente apoiando a criação de uma única plataforma de dados corporativos de autoatendimento ou de um dashboard com uma visão de 360 graus. E quando diversos stakeholders (como cientistas de dados, engenheiros de dados e analistas de business intelligence) utilizam dados confiáveis e consistentes, as decisões de negócios ficam mais bem alinhadas em toda a organização.
Aumento da produtividade em engenharia

Os engenheiros de dados geralmente gastam uma quantidade excessiva de tempo para tratar, limpar e preparar conjuntos de dados espalhados por sistemas, repositórios e equipes. Dados unificados podem reduzir significativamente as redundâncias nos fluxos de trabalho, minimizar a fragmentação de ferramentas e incentivar a reutilização e a escalabilidade de soluções de dados eficazes, melhorando a eficiência operacional geral.
Tomada de decisão mais rápida

Os dados unificados reduzem a lacuna entre os dados e os insights. Sem a necessidade de manipulação e preparação de dados, os usuários podem tomar decisões baseadas em dados, encontrar novos casos de uso e obter insights com mais rapidez, enquanto os dados ainda estão atualizados. Na verdade, 80% dos CDOs dizem que a democratização de dados ajuda sua organização a migrar de forma mais rápida.3
Redução de riscos

A movimentação constante de dados e as ferramentas díspares podem expor os dados a riscos de segurança e conformidade. Mas com um ecossistema de dados unificado, é mais simples para a organização controlar quem tem acesso a dados sensíveis, estar ciente e lidar com vulnerabilidades, além de aplicar as soluções necessárias de forma agregada.
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Como obter dados unificados?

Embora não existam métodos universais para unificar dados, todo processo de unificação normalmente envolve uma combinação de abordagens. Algumas técnicas comuns de unificação de dados incluem:

  • Adoção de arquiteturas de dados modernas
  • Integração de dados
  • Governança de dados em escala
  • Automatização de pipelines de dados

Adoção de arquiteturas de dados modernas

Uma arquitetura de dados é o blueprint de como os dados fluem através de uma organização, desde a coleta e ingestão de dados até a transformação, armazenamento e consumo.

As arquiteturas de dados modernas eliminam a complexidade ao conectar de forma inteligente esses estágios e permitir o acesso simplificado aos dados. Exemplos de arquiteturas de dados modernas para unificação de dados incluem:

  • Malha de dados: utiliza aprendizado de máquina (ML), metadados ativos, interfaces de programação de aplicativos (APIs) e outras tecnologias para criar uma visão unificada e virtual dos dados em ambientes locais e baseados na nuvem — como data lakes, data warehouses e bancos de dados. Elas ajudam a equilibrar governança, escalabilidade e acesso.

  • Data mesh: organiza os dados por domínio de negócios (por exemplo, marketing, vendas ou sucesso do cliente), atribuindo a responsabilidade às equipes de cada domínio. Elas frequentemente coexistem com plataformas de dados unificadas e malha de dados, que podem automatizar e otimizar componentes-chave, como a criação de produtos de dados e o gerenciamento de metadados.

  • Data lakehouse: combina o armazenamento de dados escalável e de baixo custo de um data lake com os recursos de análise de dados e gerenciamento de dados de alto desempenho de um data warehouse. Facilitam a combinação e o armazenamento de grandes volumes de diversos tipos de dados, oferecendo suporte tanto à análise quanto às cargas de trabalho de IA/ML.

  • Plataforma de dados unificada: consolida dados de múltiplas fontes — como CRMs, data warehouses, aplicações SaaS e logs de IoT, frequentemente de diferentes provedores — em uma única interface. Ajuda a reduzir silos de dados entre diferentes departamentos, simplificar a governança e fornecer uma fonte da verdade em toda a organização.

 

Integração de dados

Os processos de integração de dados combinam e transformam dados fragmentados de diversas fontes (geralmente usando APIs, pipelines e conectores pré-construídos) para torná-los acessíveis e utilizáveis para as necessidades empresariais. Embora abordagens como extrair, carregar, transformar (ETL) sejam amplamente discutidas, vários métodos modernos, muitos dos quais fazem parte das arquiteturas de dados modernas, surgiram, incluindo:

  • Integração zero-copy: permite o acesso aos dados em sua fonte original sem exigir duplicação ou movimentação

  • Virtualização de dados: utiliza uma camada de abstração virtual para unificar dados sem movê-los fisicamente

  • Integração de dados em tempo real: captura e processa dados à medida que estão disponíveis, permitindo integração e uso imediatos
Saiba mais sobre diferentes métodos de integração de dados

Controle de dados em escala

Uma estratégia sólida de governança de dados apoia o gerenciamento de dados unificado, ajudando as organizações a padronizar e aplicar políticas de criação, armazenamento e acesso a dados. Esses recursos permitem que as organizações atinjam uma ampla gama de metas de unificação de dados, incluindo a criação de uma fonte única e confiável da verdade. Os principais componentes de uma estratégia de governança de dados incluem:

Automatização de pipelines de dados

Os pipelines de dados automatizados utilizam softwares para orquestrar e gerenciar a movimentação, a transformação e a entrega de dados entre sistemas. Ao reduzir a necessidade de intervenção manual, a automação simplifica os fluxos de trabalho de gerenciamento de dados e minimiza o risco de erro humano, ajudando a garantir que os dados sejam preparados e entregues de forma consistente para análises e IA.

A automação de pipeline também está evoluindo para incorporar modelos de IA e sistemas agentivos. Esses pipelines usam metadados, sinais de observabilidade e decisão inteligente para garantir que os dados sejam consistentemente validados, governados e entregues de maneira confiável e padronizada.

Como automatizar pipelines de dados em 10 etapas

Principais considerações para unificar dados

Além de implementar soluções de tecnologia para unificação de dados, as organizações devem considerar vários fatores organizacionais, culturais e operacionais, incluindo:

  • Navegar pelas mudanças organizacionais e culturais
  • Promover as habilidades certas em dados
  • Evitar armadilhas técnicas
  • Garantir a privacidade de dados e a conformidade
Navegar pelas mudanças organizacionais e culturais

A unificação dos dados não unifica automaticamente as equipes ou as formas de trabalho. Cada função geralmente tem suas próprias ferramentas, métricas, modelos de dados e preferências de comunicação. Quebrar esses silos exige mudanças nos processos, nas estruturas da equipe e na mentalidade organizacional, tratando os dados como um ativo estratégico em vez de um subproduto do trabalho.
Promover as habilidades certas em dados

Antes de unificar os dados, considere as habilidades técnicas e de dados necessárias para apoiar a implementação e as operações em andamento. O estudo IBM IBV revelou que 47% dos CDOs entrevistados citam a atração, o desenvolvimento e a retenção de talentos avançados em dados como um dos principais desafios; 77% têm dificuldades para preencher cargos-chave na área de dados e apenas 53% afirmam que os esforços de recrutamento e retenção proporcionam as habilidades necessárias.4
Evitar armadilhas técnicas

Organizações com equipes muito isoladas frequentemente têm ambientes tecnológicos fragmentados. Ao selecionar ferramentas e tecnologias para criar uma visão unificada, é essencial considerar como elas se integram a sistemas, linguagens de programação e plataformas existentes em toda a empresa.
Garantir a privacidade de dados e a conformidade

Informações confidenciais, sejam dados de pacientes, funcionários ou clientes, devem ser protegidas para atender aos requisitos regulatórios e manter a confiança. À medida que as organizações buscam unificar seus dados, é fundamental que medidas de privacidade e segurança sejam tomadas em todas as etapas do ciclo de vida dos dados. Abordagens comuns incluem controles de acesso, políticas de governança e rastreamento de linhagem de dados.

Autores

Alexandra Jonker

Staff Editor

IBM Think

Tom Krantz

Staff Writer

IBM Think

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Notas de rodapé

1,3,4 The 2025 CDO Study: The AI multiplier effect, IBM IBV, 12 de novembro de 2025

2 The State of Salesforce 2025–2026, IBM IBV, outubro de 2025