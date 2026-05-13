O que são dados unificados?

Os dados são um recurso empresarial extremamente abundante. Eles são gerados a cada segundo em uma ampla variedade de sistemas e aplicações. Cada e-mail, bate-papo, reunião, interação nas redes sociais, arquivo e ação representa um ponto de contato operacional ou do cliente, contribuindo para um suprimento aparentemente infinito de dados para análise, automação e IA.

Mas para muitas empresas, esses dados não são utilizáveis. A maior parte deles são dados não estruturados (como imagens, e-mails e documentos), que não possuem um esquema predefinido, vêm em grandes volumes e são tradicionalmente difíceis de analisar.

Os dados corporativos, entre todos os tipos de dados, tanto estruturados quanto não estruturados,também estão severamente fragmentados. Eles estão distribuídos em mainframes, nuvens, data lakes, CRMs e ferramentas de análise, o que aumenta a complexidade e o atraso no processamento de dados. Cada departamento ou equipe também utiliza seu próprio conjunto de ferramentas e segue políticas de dados únicas, o que leva a formatos de dados inconsistentes, discrepâncias e redução da qualidade em todo o ambiente de dados.

Com a velocidade e a precisão na tomada de decisão sendo mais crítica do que nunca, as empresas precisam ser capazes de usar de forma eficiente todos os seus dados. Na verdade, implementar dados para obter vantagem competitiva agora é a principal prioridade dos diretores de dados (CDOs), à frente da governança e da segurança, de acordo com o estudo CDO de 2025 do IBM Institute for Business Value.1

Uma estratégia de dados unificada e eficaz pode proporcionar às empresas uma visão completa e confiável dos negócios. Os dados são consolidados, de alta qualidade e prontos para uso por usuários corporativos e equipes de dados, acelerando a tomada de decisão baseada em dados, inovação e implementação de IA.

O IBM IBV também descobriu que as organizações que conectam fontes de dados anteriormente isoladas observam ganhos mensuráveis: os clientes Salesforce que integraram dados do mainframe tiveram quase 30% mais chance de reduções significativas de custos e previsões de IA mais precisas em comparação com aqueles sem essa conectividade.2