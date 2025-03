O que é estruturação de dados?

A IA é compatível com a estruturação de dados por meio de automação e análise avançada. Modelos e algoritmos de aprendizado de máquina podem ajudar com problemas como detecção e escalonamento de valores discrepantes. Outras ferramentas de IA podem processar grandes conjuntos de dados rapidamente, lidar com transformações em tempo real e reconhecer padrões para orientar os esforços de limpeza. As interfaces deprocessamento de linguagem natural (NLP) permitem que os usuários interajam com os dados de forma intuitiva, o que pode reduzir as barreiras técnicas.