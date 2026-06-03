O que é o OpenSearch?

Construído com base no Apache Lucene e originalmente derivado do Elasticsearch(outro analytics engine), o OpenSearch fornece uma arquitetura escalável e distribuída para casos de uso de pesquisa em tempo real, observabilidade, análise de dados de log e análise de dados de segurança.

O OpenSearch inclui dashboards do OpenSearch para visualização de dados e monitoramento de aplicações. Também apresenta um amplo ecossistema de plug-ins, interfaces de programação de aplicativos (APIs) e clientes compatíveis com fluxos de trabalho de análise de dados em ambientes de dados modernos.

Por ser desenvolvido como um projeto de código aberto com um roteiro impulsionado pela comunidade, as organizações podem usar o OpenSearch sem restrições de licenciamento ou lock-in com fornecedor. Sua compatibilidade com versões anteriores do Elasticsearch, juntamente com seu framework de plug-ins extensível, permite que as equipes adotem o OpenSearch como um flexible analytics engine para cargas de trabalho operacionais, pipelines de aprendizado de máquina e aplicações de pesquisa.