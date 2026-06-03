O que é o OpenSearch?

O OpenSearch é um mecanismo de pesquisa e analytics engine de código aberto usado para indexar, consultar e analisar dados de uma ampla variedade de fontes de dados.
Construído com base no Apache Lucene e originalmente derivado do Elasticsearch(outro analytics engine), o OpenSearch fornece uma arquitetura escalável e distribuída para casos de uso de pesquisa em tempo real, observabilidade, análise de dados de log e análise de dados de segurança.
O OpenSearch inclui dashboards do OpenSearch para visualização de dados e monitoramento de aplicações. Também apresenta um amplo ecossistema de plug-ins, interfaces de programação de aplicativos (APIs) e clientes compatíveis com fluxos de trabalho de análise de dados em ambientes de dados modernos.
Por ser desenvolvido como um projeto de código aberto com um roteiro impulsionado pela comunidade, as organizações podem usar o OpenSearch sem restrições de licenciamento ou lock-in com fornecedor. Sua compatibilidade com versões anteriores do Elasticsearch, juntamente com seu framework de plug-ins extensível, permite que as equipes adotem o OpenSearch como um flexible analytics engine para cargas de trabalho operacionais, pipelines de aprendizado de máquina e aplicações de pesquisa.
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As organizações de hoje geram volumes consideráveis de dados que podem ser inestimáveis, mas somente se os dados forem indexados, pesquisáveis e disponíveis em tempo real. O OpenSearch oferece essa funcionalidade por meio de uma arquitetura de pesquisa de código aberto projetada para escala, eficiência de custos e interoperabilidade.
Na prática, o OpenSearch oferece:
As empresas obtêm visibilidade total da base de código e do roteiro do OpenSearch, permitindo que personalizem a plataforma para atender aos requisitos internos.
O OpenSearch mantém a compatibilidade de APIs e da sintaxe de consulta com o Elasticsearch de código aberto, o que significa que as organizações podem adotar ou modernizar cargas de trabalho sem reescritas extensas.
Sua arquitetura de clusters é compatível com alta disponibilidade por meio de nós, réplicas e fragmentos, permitindo pesquisa de baixalatência em grandes conjuntos de dados (para mais detalhes, consulte Como funciona o OpenSearch).
O OpenSearch pode ingerir logs, métricas e rastreamentos em escala, impulsionando os dashboards operacionais usados para solução de problemas e análise.
Com autenticação e controle de acesso integrados, as equipes podem aplicar recursos de pesquisa em cargas de trabalho de segurança.
Como software de código aberto, o OpenSearch pode ser implementado no local, em provedores de nuvem ou por meio de ofertas de serviços gerenciados.
O OpenSearch começou como uma resposta da comunidade a mudanças de licenciamento do Elasticsearch e do Kibana, uma camada de visualização popular. As versões anteriores do Elasticsearch foram lançadas sob a licença Apache 2.0, mas as versões subsequentes adotaram a Server Side Public License (SSPL) e a Elastic License. Essas licenças restringiam a reutilização de código aberto, criando desafios para organizações que dependiam de software de pesquisa livremente implementável e redistribuível.
Para preservar um ecossistema de pesquisa aberto, a Amazon Web Services (AWS) criou fork (ou seja, criou uma cópia independente de) as últimas versões do Apache 2.0 do Elasticsearch e do Kibana, criando o OpenSearch Project. O projeto introduziu novas funcionalidades e melhorias em um modelo de governança aberto e expandiu a compatibilidade com APIs Elasticsearch e bibliotecas de clientes para simplificar a migração.
Desde então, o OpenSearch Project evoluiu de forma independente. Apresenta um roteiro orientado pela comunidade, contribuições de vários provedores e um ecossistema crescente de plug-ins hospedado no GitHub. Embora permaneça compatível com muitos padrões do Elasticsearch, o OpenSearch expandiu seu conjunto de funcionalidades com plug-ins para pesquisa vetorial, detecção de anomalias e ferramentas avançadas de observabilidade.
Embora ambos os projetos compartilhem uma origem comum, seus caminhos divergiram. O Elasticsearch continua sob SSPL e Elastic License com uma estratégia de desenvolvimento de funcionalidade proprietária. O OpenSearch, por outro lado, permanece licenciado no Apache 2.0, priorizando a abertura, a extensibilidade e a visibilidade operacional. Como resultado, as organizações que escolhem entre os dois agora avaliam não apenas funcionalidades, mas também modelos de governança, termos de licenciamento e direção de longo prazo do ecossistema.
A compatibilidade continua sendo uma ponte importante entre os projetos: o OpenSearch ainda é compatível com muitas APIs Elasticsearch, padrões de consulta e bibliotecas de clientes de versões anteriores, ajudando as equipes a migrar com o mínimo de refatoração. Ele também preserva estruturas de repositórios e formatos de índices semelhantes, mantendo a familiaridade para usuários que estão em transição do Elasticsearch.
O OpenSearch é construído em uma arquitetura distribuída projetada para escala e desempenho em tempo real. Seus principais componentes incluem clusters, nós, índices, fragmentos e documentos, todos trabalhando juntos para armazenar e recuperar dados de forma eficiente.
Nós são servidores ou instâncias conteinerizadas que realizam operações de indexação, consulta e armazenamento. Os tipos comuns de nós incluem:
Um cluster é uma coleção de um ou mais nós que trabalham juntos para gerenciar dados e executar consultas. Os clusters fornecem redundância e balanceamento de cargas para que as falhas de um nó não afetem o desempenho geral. Cada cluster mantém metadados sobre índices, fragmentos e informações de roteamento.
Um índice é um espaço de nomes lógico semelhante a uma tabela de banco de dados relacional. Ele contém mapeamentos que definem a estrutura de documentos JSON e referências aos fragmentos que armazenam esses documentos. O termo "indexar" também é usado como verbo para descrever o ato de preencher um índice com dados.
Documentos são objetos JSON que representam registros individuais. Simplificando, são os dados que estão sendo armazenados e pesquisados. Quando indexados, os campos dentro de cada documento são analisados, tokenizados e armazenados em índices invertidos.
Fragmentos são as unidades de armazenamento fundamentais no OpenSearch onde os documentos residem. Cada índice consiste em fragmentos primários e fragmentos de réplica opcionais.
Como cada fragmento é uma instância de Lucene (uma biblioteca de mecanismo de pesquisa autocontida) autônoma, o OpenSearch distribui fragmentos entre nós para paralelizar as operações de pesquisa e escalar o desempenho.
Então, como tudo isso se conecta? Quando um documento é indexado, o OpenSearch analisa o conteúdo e aplica analisadores de texto e tokenizadores. Após o processamento, escreve os termos no fragmento apropriado.
A indexação é tratada por nós de dados e pode ser distribuída em todo o cluster para velocidade e confiabilidade. As consultas são, então, enviadas a um nó de coordenação, que identifica os fragmentos que contêm dados relevantes, envia a consulta para esses fragmentos e agrega os resultados.
Pense nisso como uma cozinha de restaurante com estações diferentes. Indexar é como preparar ingredientes e enviá-los para a estação certa, de modo que estejam prontos quando o pedido chegar. Quando uma consulta chega, o nó de coordenação atua como o despachante — fornecendo o que é necessário, reunindo a contribuição de cada estação e entregando um prato pronto.
O OpenSearch inclui funcionalidades integradas para pesquisa, análise de dados e observabilidade. Plug-ins e extensões expandem a funcionalidade, permitindo que as equipes adaptem a plataforma para cargas de trabalho especializadas.
Embora não sejam todas, essas extensões populares permitem cenários de análisede dados avançada, aprendizado de máquina (ML) e observabilidade:
As organizações que preferem uma experiência gerenciada também podem usar o Amazon OpenSearch Service, que automatiza o escalonamento, os backups, a substituição de nós e a manutenção para clusters do OpenSearch na AWS.
O OpenSearch Dashboards é a interface de dashboard e análise de dados para o OpenSearch. Ele fornece um ambiente interativo para explorar dados indexados, construir visualizações e criar dashboards operacionais usados em fluxos de trabalho de observabilidade, análise de dados de segurança e monitoramento de aplicações. Por exemplo, as equipes podem aproveitar os dashboards para visualizar tendências nas métricas e investigar anomalias quase em tempo real.
O OpenSearch Dashboards é compatível com a criação de gráficos, tabelas, mapas, notebooks e painéis personalizados. Também inclui funcionalidades projetadas para agilizar a análise. Os notebooks permitem que os usuários combinem visualizações e textos em uma única narrativa, enquanto os painéis operacionais organizam visualizações de observabilidade criadas com a Piped Processing Language em uma exibição unificada.
Como o OpenSearch Dashboards compartilha uma herança de interface de usuário (IU) com o Kibana, muitas equipes de dados acham o fluxo de trabalho familiar. No entanto, ele é desenvolvido sob seu próprio roteiro e inclui recursos que refletem o conjunto mais amplo de funcionalidades do OpenSearch.
O OpenSearch é compatível com uma ampla gama de casos de uso em vários setores, incluindo:
As equipes indexam logs de aplicações, infraestrutura e serviços de nuvem para analisar problemas de desempenho e solucionar interrupções. O OpenSearch é compatível com a ingestão de alto volume e análise em tempo real, o que o torna adequado para sistemas de produção distribuídos, como um site de comércio eletrônico multinacional.
Com compatibilidade com métricas, logs e rastreamentos, o OpenSearch oferece uma plataforma de observabilidade integrada. O Trace Analytics visualiza as interações de serviço, enquanto o Application Analytics correlaciona a telemetria para entender o comportamento do sistema e identificar latência ou falhas. Dashboards e consultas de PPL permitem que as equipes investiguem os problemas rapidamente e criem visualizações operacionais reutilizáveis.
A detecção de anomalias e os algoritmos ML Commons do OpenSearch permitem que as organizações apliquem técnicas de pesquisa e análise de dados em operações de segurança. As equipes o utilizam para detectar padrões incomuns nos logs de autenticação ou no comportamento das aplicações, além de acionar notificações quando condições ou limites são atendidos.
As organizações usam o OpenSearch como mecanismo de pesquisa por trás de sites, catálogos de produtos e sistemas de conteúdo empresarial. A pesquisa de texto completo, o preenchimento automático, a correspondência de frases e a pesquisa vetorial são compatíveis com uma variedade de casos de uso de experiência do usuário e recomendações.
Os dashboards do OpenSearch fornecem visualizações interativas, relatórios e notebooks que ajudam as equipes a explorar dados, monitorar tendências, rastrear KPIs e compartilhar insights com os stakeholders.
Com o ML Commons, as equipes podem executar operações orientadas por modelos dentro do OpenSearch, como agrupamento, classificação e forecasting. Esses recursos são compatíveis com casos de uso como detecção de fraude, previsão de demanda, segmentação de clientes e enriquecimento de pipelines de dados posteriores.
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