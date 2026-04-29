O que é engenharia de dados de IA agêntica?

Para entender por que os sistemas de IA agêntica estão sendo adotados para a engenharia de dados, é útil dar uma olhada mais de perto na natureza da engenharia de dados moderna.

A engenharia de dados é crítica para empresas que buscam liberar valor de ecossistemas de dados cada vez mais vastos e complexos. Os engenheiros de dados ajudam a estruturar e garantir a funcionalidade dos fluxos de trabalho que convertem dados brutos em saídas que fornecem valor comercial do mundo real. Quando executada com sucesso, a engenharia de dados resulta na entrega de conjuntos de dados limpos, precisos e oportunos, que podem ser analisados para gerar insights praticáveis ou usados para alimentar iniciativas de IA.

À medida que as organizações aceleram sua dependência da tomada de decisão baseada em dados, incluindo a tomada de decisão urgente baseada em dados em tempo real, a necessidade de pipelines de dados confiáveis nunca foi tão alta. Mas os desafios de manter esses pipelines também nunca foram tão altos — os engenheiros de dados agora têm a tarefa de supervisionar stacks de dados e processos de orquestração cada vez mais complexos.

Inevitavelmente, isso significa que as equipes de dados gastam grande parte do seu tempo no “combate a incêndios”. Em outras palavras, elas se concentram na manutenção e na solução de problemas para lidar com os problemas de pipelines de dados e, pior ainda, as falhas de pipelines de dados.

"Quando as equipes de engenharia de dados estão construindo pipelines, os engenheiros frequentemente dependem de uma combinação de trabalhos agendados, procedimentos armazenados, scripts complicados, bem como lógica de transformação. E cada um deles trabalha em conjunto apenas para manter o fluxo de dados. Às vezes, quando uma única alteração de esquema ou renomeação de coluna acontece em um sistema de origem, isso pode desencadear horas de depuração e novos testes”, explicou Justin Yan, Gerente de Produtos Sênior de Dados e IA da IBM, em um vídeo da IBM Technology.