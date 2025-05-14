ETL moderno: o tronco cerebral da IA corporativa

Imagine um grande varejista lançando uma venda relâmpago em centenas de lojas e seus canais online. Em poucos minutos, o tráfego de clientes aumenta além das previsões, os sistemas de inventário começam a ceder e os dados de preços ficam fora de sincronia.
Em um stack de dados tradicional no local, atualizações críticas como contagem de vendas ou avisos de estoque baixo são processadas em lotes demorados. Quando os dados chegam, estão obsoletos. Esse atraso pode custar milhões em receita perdida.
A extração, transformação e carga (ETL) modernas mudam isso. Funciona como o cerne da inteligência artificial(IA) empresarial, transmitindo sinais em tempo real por meio de um amplo sistema nervoso digital. Os dados fluem instantaneamente dos contadores de checkout para os modelos de personalização de IA. Os preços se ajustam automaticamente. O inventário é redirecionado. Uma possível crise torna-se uma vantagem competitiva para o varejista hipotético.
Esse cenário destaca uma demanda crescente: a capacidade de migrar, transformar e integrar dados em tempo real. Durante décadas, as organizações usaram processos tradicionais de ETL para gerenciar fluxos de trabalho de integração de dados, mas o ritmo atual dos negócios exige uma abordagem mais ágil e nativa da nuvem. Essa necessidade deu origem ao ETL moderno.
Para entender o que diferencia o ETL moderno, é importante começar com a abordagem convencional. O ETL tradicional é um processo de integração de dados de longa data usado para extrair dados de sistemas de origem, transformá-los em formatos utilizáveis e carregá-los em um sistema de destino, como um data warehouse.
Mas o ETL tradicional tem limitações, especialmente nos ambientes de big data atuais:
À medida que os ecossistemas de dados ficam mais complexos, abordagens como extrair, carregar, transformar (ELT) e captura de dados de alteração (CDC) surgiram para dar suporte à ingestão em tempo real e ao processamento de dados de alto volume .
Juntas, essas técnicas representam uma mudança mais ampla em direção ao ETL moderno, uma abordagem de última geração criada para dar velocidade, escala e adaptabilidade. Voltando à analogia, se o ETL moderno é como um tronco cerebral, o data stack corporativo é como o sistema nervoso. O ETL moderno roteia constantemente as informações entre os sistemas principais da stack de dados e os modelos de IA que dependem de insights em tempo real.
O ETL moderno usa serviços de nuvem, automação e recursos de streaming para entregar dados transformados em tempo real. Ferramentas como Amazon Redshift, Google BigQuery e Microsoft Azure Synapse apoiam essa orquestração, possibilitando decisões mais rápidas à medida que a IA torna-se mais importante para as operações das empresas.
O ETL tradicional foi criado para cargas de trabalho previsíveis e estruturadas em ambientes locais. Como observado, muitas vezes depende de processamento em lote, atualizações manuais e pipelines rígidos, tornando difícil para escalar ou o suporte a demandas em tempo real.
Em contraste, o ETL moderno é criado para a nuvem. Ele suporta fluxos de trabalho em lote e de streaming, permitindo que as empresas atuem nos dados no momento em que eles são gerados. Por exemplo, as técnicas de ELT transferem a transformação para o data warehouse, acelerando a ingestão e aumentando a flexibilidade.
Ferramentas nativas da nuvem como Informatica, Apache Spark e IBM DataStage, além de plataformas como Snowflake, oferecem conectores criados previamente e ferramentas de automação. Essa flexibilidade suporta a combinação diversificada de formatos, fontes e volumes de dados encontrados nas empresas atuais.
Mas o ETL moderno é mais do que uma atualização técnica, ele se tornou fundamental para a tomada de decisões baseada dados e capacitação de IA. Dados não estruturados, fluxos de Internet das Coisas (IoT) em tempo real e cargas de trabalho de aprendizado de máquina (ML) estão levando os pipelines legados além de seus limites. À medida que as organizações geram mais dados em várias fontes, o ETL moderno ajuda a gerenciar a crescente complexidade com processamento escalável e nativo da nuvem.
O ETL moderno oferece uma série de benefícios que ajudam as organizações a gerenciar a integração nos ecossistemas baseados em dados atuais, incluindo:
As ferramentas de ETL modernas são projetadas para data warehouse em nuvem, data lakes e ambientes de software-como-serviço (SaaS). Elas aproveitam os recursos de escalabilidade, orquestração e armazenamento de dados nativos da nuvem para que as organizações possam gerenciar volumes de dados crescentes sem investimentos pesados em infraestrutura. Essa elasticidade garante que os pipelines de ETL possam se adaptar à medida que as necessidades da empresa evoluem.
Plataformas de streaming como o Apache Kafka permitem que as organizações ingiram e processem dados em tempo real de dispositivos IOT e interfaces de programação de aplicativos (APIs). Isso reduz a latência e permite que os pipelines de dados respondam às mudanças, seja redirecionando o inventário ou acionando modelos de ML para prever a demanda. Embora o termo “ETL” persista, muitos pipelines modernos seguem os padrões do ELT, carregando os dados primeiro e depois transformando-os no armazém com linguagem de consulta estruturada (SQL) ou Python.
As soluções ETL modernas combinam informações de diferentes fontes de dados, incluindo bancos de dados relacionais, APIs, dados não estruturados e fluxos de telemetria. Fazendo isso, criam conjuntos de dados transformados prontos para análise, alimentando business intelligence avançada, melhorando a qualidade dos dados e apoiando o treinamento de modelos de IA em vários casos de uso.
Ferramentas de orquestração ETL gerenciam fluxos de dados em tempo real, acionam validação de esquemas, monitoram o processo de transformação e coordenam a movimentação de dados brutos para plataformas como AWS e Google BigQuery. Essa funcionalidade reduz as cargas de trabalho manuais para engenheiros de dados e oferece suporte a processos de integração de dados consistentes e confiáveis.
As plataformas ETL modernas são projetadas para escalabilidade. Elas se ajustam automaticamente aos volumes de dados crescentes de diferentes fontes, como dispositivos de IoT e dados não estruturados. Arquiteturas serverless e preços baseados no uso ajudam a otimizar os recursos de computação em nuvem, mantendo os processos de ETL econômicos.
Acima de tudo, o ETL moderno permite a entrega contínua de dados transformados de alta qualidade para fluxos de trabalho downstream de IA e aprendizado de máquina. Ao garantir que os modelos sejam treinados e atualizados com informações novas ou em tempo real, as organizações podem reduzir o desvio, melhorar a precisão da previsão e incorporar a IA com confiança nas operações principais.
Várias plataformas formam a base dos pipelines de ETL modernos, sustentando os fluxos de dados em tempo real que alimentam a IA empresarial.
A implementação de ETL moderno vai além da seleção de ferramentas; exige um planejamento coordenado entre ingestão, orquestração, transformação e governança para viabilizar a análise em tempo real e o aprendizado de máquina em escala. As etapas para a implementação moderna de ETL são:
Primeiro, as empresas devem identificar todas as fontes de dados relevantes, incluindo plataformas de SaaS, APIs, bancos de dados relacionais e fluxos de IoT. Conhecer a variedade e a estrutura dessas diversas fontes permite estratégias de ingestão mais eficientes e um melhor alinhamento com os fluxos de trabalho subsequentes.
A escolha do sistema de destino certo é fundamental para o sucesso do ETL moderno. Data warehouses em nuvem como Amazon Redshift e IBM Db2, suportam uma variedade de necessidades de data warehousing, desde análise de dados Escalável até treinamento de modelos de IA. A melhor opção depende do volume de dados, dos tipos de carga de trabalho e da compatibilidade da plataforma.
As equipes devem avaliar se uma abordagem ETL tradicional ou uma estratégia ETL mais moderna é mais adequada às suas necessidades. Fatores como formatos de dados, volumes de dados e requisitos de processamento em tempo real influenciam como e quando transformar dados.
A automação pode ajudar a simplificar os fluxos de dados, garantir a precisão e manter a consistência em todas as plataformas nativas da nuvem. Isso inclui agendamento, validação, monitoramento e gerenciamento de esquemas para oferecer suporte à integração de dados escalável e confiável.
A incorporação da gestão de dados no processo de ETL melhora a qualidade dos dados e dá suporte à conformidade. Algumas práticas fortes são validação, controles de acesso, rastreamento de linhagem e avaliação contínua de processos de integração de dados.
Os processos modernos de ETL podem lidar com grandes quantidades de dados com eficiência, mas o gerenciamento de preços é fundamental. As organizações devem avaliar preços baseados em uso, opções sem servidor e arquiteturas de nuvem híbrida para otimizar custos e oferecer suporte a análises em tempo real.
Várias tendências estão remodelando o cenário moderno de ETL:
Essas plataformas permitem que os usuários corporativos e engenheiros de dados projetem e implementem pipelines de dados com codificação manual mínima, acelerando o time to value.
Estão sendo utilizados Modelos de IA para otimizar workflows de dados, prever falhas no pipeline, automatizar a recuperação e melhorar a qualidade de dados por meio da detecção de anomalias.
O ETL moderno está sendo intimamente integrado aos fluxos de trabalho de aprendizado de máquina, possibilitando treinamento, validação e implementação de modelos mais rápidos.
As arquiteturas sem servidor reduzem a sobrecarga de gerenciamento da infraestrutura e permitem que os processos de ETL sejam escalados automaticamente com base nos volumes de dados e nas cargas de trabalho.
Essas tendências refletem uma mudança contínua em direção a práticas de integração de dados mais inteligentes e flexíveis. Conforme o ETL moderno continua evoluindo, ele continua sendo fundamental para a inteligência empresarial, encaminhando dados para onde eles são mais necessários, mantendo os modelos de IA fundamentados.
IBM reconhecida como líder pelo 19.º ano consecutivo no Gartner Magic Quadrant™ 2024 para Ferramentas de Integração de Dados.
Descubra por que a inteligência e a integração de dados impulsionadas por IA são críticas para estimular a preparação de dados estruturados e não estruturados e acelerar os resultados da IA.
Conheça o poder da integração de uma estratégia de data lakehouse à sua arquitetura de dados, incluindo a otimização dos custos das suas cargas de trabalho e a escala de IA, com todos os seus dados, em qualquer lugar.
Explore o guia do líder de dados para criar uma organização baseada em dados e gerar vantagem comercial.
Aprofunde-se nos cinco principais motivos para modernizar sua integração de dados com o IBM Cloud Pak for Data.
Crie um pipeline de dados confiável com uma ferramenta ETL modernizada em uma plataforma de insights nativa da nuvem.
Crie pipelines de dados resilientes, de alto desempenho e de baixo custo para suas iniciativas de IA generativa, análise de dados em tempo real, modernização de armazéns e necessidades operacionais com as soluções de integração de dados da IBM.
Libere o valor dos dados empresariais com a IBM® Consulting, construindo uma organização orientada por insights, que proporciona vantagem comercial.
Projete, desenvolva e execute tarefas que migram e transformam dados. Tenha poderosos recursos de integração automatizados em um ambiente híbrido ou multinuvem com o IBM DataStage, uma ferramenta de integração de dados líder do setor.