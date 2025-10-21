O que é alfabetização de dados?

O cenário de dados está cheio de ferramentas poderosas que atendem a todas as etapas do ciclo de vida dos dados — da aquisição à análise e à visualização. Ao mesmo tempo, as organizações também estão coletando e gerando volumes de dados sem precedentes. Em conjunto, essas tendências criam um ambiente rico para potenciais insights.
No entanto, sem as habilidades necessárias para usar essas ferramentas e interpretar os dados de forma eficaz, as organizações podem se decepcionar com o impacto comercial (ou a falta dele) de suas iniciativas de dados.
Em um estudo de 2025, 40% dos líderes dos EUA e do Reino Unido citaram a redução da produtividade e 39% destacaram a tomada de decisão imprecisa como os principais riscos das habilidades inadequadas de alfabetização de dados.1 Apesar desses riscos, apenas 27% das organizações dizem ter um alto nível de alfabetização de dados.2
A necessidade de habilidades sólidas em dados é ainda maior na era da IA. As organizações buscarão cada vez mais funcionários alfabetizados em dados que entendam como as ferramentas de IA usam dados para tomar decisões — e como separar insights úteis de recomendações falhas e potencialmente prejudiciais. (É por isso que a alfabetização de dados também é considerada uma competência essencial do conhecimento em IA.)