O que é alfabetização de dados?

Autores

Alexandra Jonker

Staff Editor

IBM Think

Alice Gomstyn

Staff Writer

IBM Think

O que é alfabetização de dados?

A alfabetização de dados é a capacidade de ler, entender, usar e se comunicar com dados para uma melhor tomada de decisão.

Na cultura impulsionada por IA e baseada em dados, as habilidades fundamentais de alfabetização de dados são cruciais para funcionários de todos os níveis. As organizações criam e coletam mais dados do que nunca: de acordo com a IDC, a criação de dados globais deve atingir 181 zettabytes em 2025. Não é mais viável ou estratégico que apenas cientistas de dados ou engenheiros de aprendizado de máquina aproveitem essas informações para tomar decisões baseadas em dados.

No entanto, tornar-se alfabetizado em dados não exige tornar-se um cientista de dados. Pelo contrário, significa que as pessoas têm a confiança e as habilidades técnicas para usar os dados de forma eficaz em suas funções para obter insights e tomar decisões mais inteligentes. Cada vez mais, isso também significa saber como consultar ferramentas de IA e interpretar insights gerados por IA.

Os avanços na tecnologia estão ajudando a democratizar o acesso a dados em todas as organizações — um elemento de apoio para culturas de alfabetização em dados. Dashboards de business intelligence (BI), consultas de linguagem natural e interfaces fáceis de usar são ferramentas poderosas para compreensão de dados. Mas mesmo essas ferramentas requerem alfabetização de dados básica para navegar, interpretar e usar de forma eficaz.

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Por que a alfabetização de dados é importante?

O cenário de dados está cheio de ferramentas poderosas que atendem a todas as etapas do ciclo de vida dos dados — da aquisição à análise e à visualização. Ao mesmo tempo, as organizações também estão coletando e gerando volumes de dados sem precedentes. Em conjunto, essas tendências criam um ambiente rico para potenciais insights.

No entanto, sem as habilidades necessárias para usar essas ferramentas e interpretar os dados de forma eficaz, as organizações podem se decepcionar com o impacto comercial (ou a falta dele) de suas iniciativas de dados.

Em um estudo de 2025, 40% dos líderes dos EUA e do Reino Unido citaram a redução da produtividade e 39% destacaram a tomada de decisão imprecisa como os principais riscos das habilidades inadequadas de alfabetização de dados.1 Apesar desses riscos, apenas 27% das organizações dizem ter um alto nível de alfabetização de dados.2

A necessidade de habilidades sólidas em dados é ainda maior na era da IA. As organizações buscarão cada vez mais funcionários alfabetizados em dados que entendam como as ferramentas de IA usam dados para tomar decisões — e como separar insights úteis de recomendações falhas e potencialmente prejudiciais. (É por isso que a alfabetização de dados também é considerada uma competência essencial do conhecimento em IA.)

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O que são habilidades de alfabetização de dados?

Em um relatório de 2025, 41% dos executivos identificaram a alfabetização de dados como o conjunto de habilidades que mais cresceu nos últimos cinco anos.3 Mas o que exatamente esse conjunto de habilidades engloba?

 De acordo com pesquisadores do MIT, a alfabetização de dados consiste em quatro habilidades principais:4

  • Ler dados
  • Trabalhar com dados
  • Analisar dados
  • Argumentar com dados
A habilidade de ler dados

Ao acessar os dados, os indivíduos devem ser capazes de entender a origem dos conjuntos de dados e como eles se encaixam em um contexto comercial específico. Devem também ser capazes de interpretar visualizações de dados sem o risco de serem induzidos a erro ou de tirar conclusões incorretas.
A habilidade de trabalhar com dados

Os funcionários alfabetizados em dados podem lidar com os dados durante todo o seu ciclo de vida. Essas habilidades podem incluir vários níveis de aquisição de dados, qualidade e técnicas de armazenamento, entre outras tarefas de gerenciamento de dados.
A habilidade de analisar dados

Nem todo mundo precisa de conhecimentos avançados em análise de dados e ciência de dados. Mas funcionários com conhecimento em dados devem possuir habilidades de pensamento crítico e análise para apoiar suas tarefas diárias. Essas habilidades podem variar desde a criação de relatórios e gráficos básicos do Excel até a aplicação de habilidades analíticas avançadas, como análise preditiva de dados ou análise estatística.
A habilidade de argumentar com dados

Compreender os dados o suficiente para comunicar eficazmente um contexto narrativo é uma habilidade essencial conhecida como storytelling de dados. Adquirir essa habilidade significa usar números, métricas e recursos visuais para construir narrativas envolventes para persuadir, influenciar e impulsionar a ação. Saiba mais sobre storytelling de dados.
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Benefícios da alfabetização de dados

Assim como a alfabetização tradicional, a alfabetização de dados beneficia muito mais do que apenas o indivíduo. Organizações com culturas de conhecimento em dados podem ter os seguintes benefícios:

  • Redução de silos
  • Privacidade e segurança de dados aprimoradas
  • Custos mais baixos
  • Tomada de decisão avançada

Redução de silos

Organizações alfabetizadas em dados promovem fluxos claros de comunicação e compartilhamento de conhecimento. As equipes entendem as necessidades da empresa como um todo e como seu trabalho contribui para as metas organizacionais. Ao eliminar os silos de dados, diversas equipes podem usar os dados de forma sincronizada e alinhar os esforços com a missão mais ampla da organização.

Privacidade e segurança de dados aprimoradas

Os funcionários com fortes habilidades em alfabetização de dados estão mais cientes das normas de privacidade e dos riscos associados ao manuseio inadequado de dados. Eles também podem identificar melhor as ameaças à segurança de dados, como malware, phishing e ameaças internas, fortalecendo a postura de segurança da organização.

Custos menores

Quando os dados deixam de estar restritos ao nível funcional, os stakeholders podem obter insights significativos mais rápido. Além disso, quando os funcionários possuem as habilidades necessárias para realizar trabalhos básicos com dados por conta própria, as equipes técnicas podem utilizar seu tempo e suas habilidades de forma mais eficaz. Essa eficiência se traduz em redução de custos e aumento da produtividade.

Tomada de decisão avançada

Funcionários alfabetizados em dados são mais hábeis em interpretar dados dentro de um contexto, permitindo que as unidades de negócios tomem decisões impactantes informadas por dados. Esse nível de curiosidade e uso de dados em uma organização pode promover mais criatividade e inovação.

 
Os quatro princípios de uma cultura alfabetizada em dados

Quando implementada de forma eficaz, uma cultura de alfabetização em dados deve exemplificar os seguintes princípios:

  1. Acesso democratizado aos dados em toda a empresa
  2. Dados organizados, transparentes e explicáveis
  3. Pessoas capacitadas em dados, treinadas para usar e analisar dados de forma responsável
  4. Liderança que defende e impulsiona a alfabetização em dados

1. Acesso democratizado a dados em toda a empresa

Em uma organização que possui conhecimento em dados, os dados estão acessíveis a quem precisa, quando necessário. Conseguir isso requer uma arquitetura que permita acesso rápido, seguro e simples aos dados governados em um ecossistema de dados complexo e isolado.

Por exemplo, uma malha de dados unifica dados em ambientes locais e multinuvem de uma organização usando sistemas inteligentes e automatizados. Esse recurso lida com desafios como silos e os crescentes volumes de dados, ao mesmo tempo em que permite um acesso fácil e de autoatendimento aos dados.

A inteligência de dados promove ainda mais a acessibilidade aos dados para a alfabetização. Automatiza e simplifica as principais atividades de dados, como gerenciamento de metadados, descoberta de dados, governança de dados, garantia de qualidade e análise de dados.

2. Dados organizados, transparentes e explicáveis

Depois que a organização estabelece o acesso aos dados governados, é importante ajudar os tomadores de decisão a compreender como os dados migram em todo o sistema. Por exemplo, as ferramentas de governança usam metadados para oferecer transparência, mostrando o contexto e a linhagem. Essas ferramentas também ajudam a padronizar as definições de dados e a terminologia entre as equipes.

Quando os dados são organizados, transparentes e explicáveis, as pessoas podem entender mais facilmente o seu valor e como usá-los em suas funções. Para apoiar essa transparência e compreensão, os usuários devem ter acesso, informações e ferramentas necessárias para responder a perguntas fundamentais, como:

  • Qual é a fonte dos dados, ela é confiável?
  • Quais metadados, regras e políticas de conformidade se aplicam?
  • Como esses dados geram valor e resultados para os negócios?

3. Pessoas capacitadas e treinadas para usar e analisar dados de forma responsável.

De acordo com uma pesquisa do IBM Institute for Business Value (IBV), 85% dos principais diretores de dados (CDOs) estão expandindo o treinamento, 77% estão requalificando a equipe e 70% estão contratando novos talentos para aumentar a alfabetização de dados em suas organizações.

Um programa de alfabetização de dados bem-sucedido capacita os funcionários a traduzir dados em histórias visuais convincentes que levam a insights praticáveis. Os cursos e treinamentos de alfabetização de dados devem capacitar os funcionários com habilidades práticas, inclusive como usar ferramentas de visualização de dados e técnicas de storytelling alinhadas com casos de uso e objetivos comerciais. 

Igualmente importante, os usuários também devem aprender a ser gestores de dados responsáveis. Uma força de trabalho com conhecimento em dados pode acessar, armazenar e gerenciar dados com confiança, de acordo com as políticas comerciais apropriadas e as regulamentações relevantes.

4. Liderança que defende e promove a alfabetização de dados

Um relatório de 2025 descobriu que, ao implementar programas de treinamento de alfabetização de dados, 24% dos líderes citam a falta de apoio dos executivos, o que dificulta a adoção em toda a empresa.5

Uma cultura de dados começa no topo. Fornecer orientação, materiais, educação e ferramentas aos funcionários provavelmente não é suficiente, eles também precisam do apoio da alta administração. A alfabetização de dados deve ser parte integrante da cultura e da estrutura da organização em todos os níveis.

Na prática, os líderes devem modelar as habilidades de alfabetização de dados desejadas porque seu exemplo define o tom para o resto da organização. É fundamental também proporcionar oportunidades de feedback sobre a cultura e as práticas de dados. Incentivar conversas abertas que incluam perspectivas diversas gera melhores resultados.

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Notas de rodapé

1,3,5 The State of Data and AI Literacy Report 2025, DataCamp, abril de 2025.

State of Data Report 2024, Hakkōda, 2024.

Approaches to Building Big Data Literacy, MIT Media Lab, 28 de setembro de 2015.