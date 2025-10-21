O que é alfabetização de dados?

Na cultura impulsionada por IA e baseada em dados, as habilidades fundamentais de alfabetização de dados são cruciais para funcionários de todos os níveis. As organizações criam e coletam mais dados do que nunca: de acordo com a IDC, a criação de dados globais deve atingir 181 zettabytes em 2025. Não é mais viável ou estratégico que apenas cientistas de dados ou engenheiros de aprendizado de máquina aproveitem essas informações para tomar decisões baseadas em dados.

No entanto, tornar-se alfabetizado em dados não exige tornar-se um cientista de dados. Pelo contrário, significa que as pessoas têm a confiança e as habilidades técnicas para usar os dados de forma eficaz em suas funções para obter insights e tomar decisões mais inteligentes. Cada vez mais, isso também significa saber como consultar ferramentas de IA e interpretar insights gerados por IA.

Os avanços na tecnologia estão ajudando a democratizar o acesso a dados em todas as organizações — um elemento de apoio para culturas de alfabetização em dados. Dashboards de business intelligence (BI), consultas de linguagem natural e interfaces fáceis de usar são ferramentas poderosas para compreensão de dados. Mas mesmo essas ferramentas requerem alfabetização de dados básica para navegar, interpretar e usar de forma eficaz.

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