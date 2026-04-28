Os modelos de aprendizado de máquina operam com representações numéricas de dados. Cada ponto de dados é expresso como um conjunto de valores de funcionalidade, geralmente em forma de vetor, em que cada dimensão corresponde a um atributo específico. Embora alguns tipos de dados estruturados sejam inerentemente numéricos, como informações contábeis, outros, como texto, imagens ou áudio, não são estruturados e precisam ser transformados em formato numérico estruturado antes de serem usados por um modelo.

Uma forma de transformar dados não estruturados é através da engenharia de funcionalidades, onde os dados brutos são convertidos em inputs estruturados e legíveis por máquina, utilizando técnicas como agregações, filtragem e codificação. A engenharia de funcionalidades também inclui a extração de funcionalidades (onde os algoritmos derivam representações significativas a partir de dados brutos) e a seleção de funcionalidades (que identifica as variáveis mais relevantes).

Como os fluxos de trabalho de aprendizado de máquina abrangem o treinamento de modelos e a inferência, as funcionalidades são calculadas a partir de dados históricos e novos dados na produção. Manter o alinhamento requer coordenação entre os pipelines de dados, os pipelines de funcionalidade e os sistemas de engenharia de dados, um desafio com o qual os armazenamentos de funcionalidade foram projetados para lidar.

Na prática, os armazenamentos de funcionalidades oferecem suporte a cada estágio do ciclo de vida do aprendizado de máquina:

Engenharia e desenvolvimento de funcionalidades: proporcione um ambiente estruturado para a definição de novas funcionalidades, permitindo que as equipes compartilhem e reutilizem as funcionalidades, evitando implementações duplicadas.

Treinamento do modelo: forneça dados históricos de funcionalidade e dados de treinamento, garantindo que os modelos sejam treinados em conjuntos de dados confiáveis.

Inferência e veiculação: forneça valores de funcionalidade em tempo real por meio de sistemas de armazenamento de funcionalidades online, permitindo previsões de baixa latência.