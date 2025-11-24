Dados ruins são a antítese dos bons dados. Enquanto dados de alta qualidade promovem o crescimento e a inovação, dados de baixa qualidade desaceleram o progresso.

As organizações dependem de dados para decisões informadas, insights praticáveis e forecasting para operações internas, bem como para as experiências dos clientes. Decisões baseadas em dados ruins podem levar à perda de oportunidades, ineficiências operacionais e danos à reputação. Em setores como finanças ou saúde, em que os dados ajudam a informar decisões de alto risco, dados ruins podem ter impactos graves ou até catastróficos.

Considere um estudo clínico contendo dados inconsistentes de pacientes. Os pesquisadores teriam dificuldade em comparar os resultados, o que poderia atrasar o desenvolvimento de possíveis tratamentos. No setor financeiro, dados imprecisos ou ausentes podem gerar custos elevados de conformidade. Relatórios financeiros imprecisos podem levar a violações de regulamentos como a Lei Sarbanes-Oxley (SOX) — que pode acarretar multas de até 1 milhão de dólares e até 10 anos de prisão.

Os riscos de dados ruins aumentam no contexto da inteligência artificial. Quando os modelos de IA ou ML são treinados em dados imprecisos, inconsistentes ou com viés, seus resultados refletem esses erros. Para ajudar a maximizar os investimentos em IA e ML, as organizações devem garantir que seus dados estejam preparados para IA.

A Unity Technologies é um excelente exemplo das consequências de dados ruins em IA e ML. Em 2022, o algoritmo de posicionamento de publicidade da empresa de videogames ingeriu dados incorretos de um grande cliente. O desempenho do algoritmo foi prejudicado na medida em que tiveram que reconstruí-lo. O incidente contribuiu para uma queda de 37% nas ações da Unity e um impacto estimado de US$ 110 milhões nos negócios.

Por outro lado, dados bons e precisos podem ser um benefício para as iniciativas de IA. Pesquisas do IBM Institute for Business Value descobriram que organizações com dados confiáveis obtiveram quase o dobro do retorno sobre o investimento em relação às seus recursos de IA. Resumindo: bons dados são uma prioridade inegociável para qualquer estratégia baseada em dados ou de IA.