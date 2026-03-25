O que é recuperação de dados?

A tomada de decisão inteligente acontece quando as organizações conseguem extrair insights de dados de alta qualidade.

Mas antes que a análise possa ocorrer, as organizações devem acessar esses dados. Essa tarefa pode ser especialmente desafiadora quando os dados residem em um grande conjunto de dados ou em um vasto ambiente de dados, como um extenso banco de dados de pesquisa científica ou um sistema de armazenamento híbrido multi-nuvem disperso.

O crescimento explosivo de dados intensifica esses desafios: mais de 400 milhões de terabytes de dados, segundo algumas estimativas, são criados todos os dias, enquanto as próprias empresas costumam gerenciar um petabyte ou mais de dados.1

Os avanços na inteligência artificial também mudaram as necessidades de dados das empresas. Os fluxos de trabalho de IA exigem acesso rápido aos dados, incluindo o acesso a grandes volumes de dados não estruturados.

Historicamente, os processos de recuperação de dados se concentram em consultas de fontes estruturadas, como sistemas de gerenciamento de bancos de dados relacionais. No entanto, em vez de usar abordagens manuais e demoradas para vasculhar as enormes fontes de dados internas e externas atuais, as organizações recorrem à recuperação de dados moderna. Essa abordagem usa tecnologias como bancos de dados de vetores e geração aumentada de recuperação para atender à demanda por dados que residem fora dos bancos de dados relacionais internos.

A RAG agêntica, em particular, tem se mostrado especialmente eficaz para atender a essa demanda.David Levy, Engenheiro de Tecnologia Consultiva para Client Engineering na IBM, explicou os recursos da RAG agêntica em uma apresentação para a IBM Technology.

"A RAG agêntica é uma evolução na forma como aprimoramos o pipeline de RAG, indo além da simples geração de respostas para uma tomada de decisão mais inteligente. Ao permitir que um agente escolha as melhores fontes de dados e potencialmente incorpore informações externas, como dados em tempo real ou serviços de terceiros, podemos criar um fluxo de trabalho mais responsivo, mais preciso e mais adaptável", disse Levy.

O resultado? As empresas e outras organizações podem tirar maior proveito de seus próprios dados empresariais estruturados e não estruturados, bem como dos volumes crescentes de dados produzidos fora de seu ecossistema. Elas têm autonomia para acessar os dados precisos de que precisam, quando precisam, permitindo análises de dados e insights baseados em dados que impulsionam melhores resultados de negócios.