O provedor de serviços de saúde transforma seus dados e fluxos de trabalho com a ajuda da geração AI
Um estimado prestador de serviços para instalações de saúde sempre foi reconhecido por seu compromisso com o atendimento ao cliente e operações eficientes. No entanto, ela enfrentou desafios consideráveis devido à natureza fragmentada de seus dados em toda a empresa, fluxos de trabalho ineficientes e falta de insights em tempo real.
Com um grande repositório de documentos e dados complexos e de alto volume de conformidade, sua gerência passou inúmeras horas procurando informações críticas em sistemas e repositórios díspares que não podiam ser acessados de maneira coordenada. A complexidade dos fluxos de trabalho também tornou quase impossível a extração de insights significativos, afetando diretamente a capacidade da empresa de fornecer seus serviços com eficiência e atendendo aos padrões de saúde. Esses processos resultaram em lentidão na tomada de decisão e possíveis riscos de conformidade.
Era hora de mudar.
Para enfrentar esses desafios, o provedor de serviços de saúde recorreu à C-Metric, parceira de negócios da IBM, para aplicar a solução de assistente virtual de IA, o Aivio.
Desenvolvido com o assistente virtual IBM® watsonx Assistant, o Aivio oferece recursos avançados de processamento de linguagem natural (NLP) para permitir uma interação perfeita e respostas contextualmente relevantes. A gerência operacional e os executivos podem interagir com facilidade com o assistente virtual para recuperar dados específicos, mesmo em vastos repositórios de documentos, eliminando a necessidade de pesquisas manuais. A solução se integra aos sistemas existentes por meio de APIs seguras e acesso baseado em funções. Esse método ajuda a garantir a privacidade de dados em um setor que exige que eles estejam em conformidade com as estruturas da Lei de portabilidade e responsabilidade de planos de saúde, do Regulamento Geral de Proteção de Dados e dos Controles de Sistema e Organização 2 frameworks. Além disso, o analisador do Aivio para Microsoft Excel simplifica a análise de grandes conjuntos de dados, identificando itens de ação para as equipes responsáveis.
A escalabilidade e a preparação para a nuvem do Aivio oferecem implementação flexível na IBM® Cloud, na Amazon Web Services (AWS) e na Microsoft Azure ou em ambientes locais. Além de usar o watsonx Assistant, o cliente usa o IBM watsonx.ai, estúdio de IA de nível empresarial que implementa modelos de base IBM® Granite para gerar respostas detalhadas e sensíveis ao contexto. A solução também inclui a plataforma de compreensão de documentos IBM® Watson Discovery, que aplica a geração aumentada de recuperação (RAG) para melhorar a compreensão e a relevância. Juntas, essas tecnologias formam a base da pesquisa impulsionada por IA, os recursos de conversação e a segurança de nível empresarial do Aivio.
De modo geral, o Aivio mostrou-se como uma solução bem-sucedida para a transformação digital do provedor de serviços de saúde, posicionando-o para escalabilidade de longo prazo, conformidade regulatória e maior lucratividade.
O provedor de serviços de saúde experimentou uma mudança transformadora em suas operações. A Aivio simplificou significativamente a recuperação de dados, proporcionando aos funcionários o acesso a informações críticas em uma fração do tempo necessário anteriormente. A integração do assistente virtual também levou a uma notável redução de 99% nos erros de dados, graças à validação e processamento automatizados de dados. Essa integração ajudou a garantir a precisão dos relatórios e análises, melhorando assim a qualidade do atendimento ao paciente.
Além disso, a empresa obteve um ROI significativo, incluindo uma redução de 40% nos custos operacionais, acesso a dados 85% mais rápido, economia de custos anual de USD 150 mil e mais de USD 250 mil em receita anual adicional.
Para o futuro, o prestador de serviços de saúde pretende usar ainda mais as capacidades do Aivio para impulsionar a inovação e melhorar o atendimento ao paciente. A empresa está explorando a integração do Aivio com fontes de dados adicionais e fluxos de trabalho, visando liberar ainda mais valor de sua solução impulsionado por IA. Com a C-Metric e a IBM como parceiras confiáveis, o prestador de serviços de saúde está pronto para prosseguir com sua transformação digital aproveitando o poder da IA para redefinir a prestação de serviços de saúde.
A C-Metric , parceira de negócios da IBM Silver, foi fundada em 1995 e estabeleceu escritórios nos EUA e na Índia. Nos últimos 29 anos, a C-Metric entregou com sucesso soluções de automação tecnológica e back-office para vários setores.
