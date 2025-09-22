Para enfrentar esses desafios, o provedor de serviços de saúde recorreu à C-Metric, parceira de negócios da IBM, para aplicar a solução de assistente virtual de IA, o Aivio.

Desenvolvido com o assistente virtual IBM® watsonx Assistant, o Aivio oferece recursos avançados de processamento de linguagem natural (NLP) para permitir uma interação perfeita e respostas contextualmente relevantes. A gerência operacional e os executivos podem interagir com facilidade com o assistente virtual para recuperar dados específicos, mesmo em vastos repositórios de documentos, eliminando a necessidade de pesquisas manuais. A solução se integra aos sistemas existentes por meio de APIs seguras e acesso baseado em funções. Esse método ajuda a garantir a privacidade de dados em um setor que exige que eles estejam em conformidade com as estruturas da Lei de portabilidade e responsabilidade de planos de saúde, do Regulamento Geral de Proteção de Dados e dos Controles de Sistema e Organização 2 frameworks. Além disso, o analisador do Aivio para Microsoft Excel simplifica a análise de grandes conjuntos de dados, identificando itens de ação para as equipes responsáveis.

A escalabilidade e a preparação para a nuvem do Aivio oferecem implementação flexível na IBM® Cloud, na Amazon Web Services (AWS) e na Microsoft Azure ou em ambientes locais. Além de usar o watsonx Assistant, o cliente usa o IBM watsonx.ai, estúdio de IA de nível empresarial que implementa modelos de base IBM® Granite para gerar respostas detalhadas e sensíveis ao contexto. A solução também inclui a plataforma de compreensão de documentos IBM® Watson Discovery, que aplica a geração aumentada de recuperação (RAG) para melhorar a compreensão e a relevância. Juntas, essas tecnologias formam a base da pesquisa impulsionada por IA, os recursos de conversação e a segurança de nível empresarial do Aivio.

De modo geral, o Aivio mostrou-se como uma solução bem-sucedida para a transformação digital do provedor de serviços de saúde, posicionando-o para escalabilidade de longo prazo, conformidade regulatória e maior lucratividade.