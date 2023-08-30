DataOps é uma abordagem colaborativa para o gerenciamento de dados que combina a agilidade do DevOps com o poder da análise de dados. O objetivo é simplificar o processamento, a análise e a ingestão de dados, automatizando e integrando vários fluxos de trabalho de dados. Uma arquitetura DataOps é a base estrutural que dá suporte à implementação dos princípios de DataOps em uma organização. Ela engloba os sistemas, ferramentas e processos que permitem que as empresas gerenciem seus dados de forma mais eficiente e eficaz.
Neste artigo:
As arquiteturas de dados legados, que têm sido amplamente utilizadas há décadas, são geralmente caracterizadas por sua rigidez e complexidade. Esses sistemas normalmente consistem em ambientes isolados de armazenamento de dados e processamento, com processos manuais e colaboração limitada entre as equipes. Como resultado, eles podem ser lentos, ineficientes e propensos a erros.
Alguns dos principais desafios associados às arquiteturas de dados legados incluem:
A arquitetura DataOps supera os desafios impostos pelas arquiteturas de dados legados de várias maneiras:
As fontes de dados são a espinha dorsal de qualquer arquitetura DataOps. Isso inclui diversos bancos de dados, aplicações, APIs e sistemas externos dos quais os dados são coletados e ingeridos. As fontes de dados podem ser estruturadas ou não estruturadas e podem residir no local ou na nuvem.
Uma arquitetura de DataOps bem projetada deve lidar com os desafios de integrar dados de várias fontes, garantindo que sejam limpos, consistentes e precisos. A implementação de verificações de qualidade de dados, criação de perfis e catalogação são essenciais para manter uma visão precisa e atualizada dos ativos de dados da organização.
A ingestão de dados envolve o processo de aquisição de dados de várias fontes e sua introdução no ambiente DataOps. Esse processo pode ser realizado usando uma variedade de ferramentas e técnicas, como processamento em lote, streaming ou ingestão em tempo real.
Em uma arquitetura de DataOps, é fundamental ter um processo de ingestão de dados eficiente e escalável que possa lidar com dados de diversas fontes e formatos. Isso requer a implementação de ferramentas e práticas robustas de integração de dados, como validação, limpeza e gerenciamento de metadados. Essas práticas ajudam a garantir que os dados que estão sendo ingeridos sejam precisos, completos e consistentes em todas as fontes.
Uma vez que os dados são ingeridos, eles devem ser armazenados em uma plataforma de armazenamento de dados adequada que possa suportar o volume, a variedade e a velocidade dos dados que estão sendo processados. As plataformas de armazenamento de dados podem incluir bancos relacionais tradicionais, bancos NoSQL, data lakes ou serviços de armazenamento em nuvem.
Uma arquitetura DataOps deve considerar as implicações de desempenho, escalabilidade e custo da plataforma de armazenamento de dados escolhida. Também deve abordar questões relacionadas à segurança de dados, privacidade e conformidade, especialmente ao lidar com dados sensíveis ou regulamentados.
O processamento de dados e a transformação envolvem a manipulação e a conversão de dados brutos em um formato adequado para análise, modelagem e visualização. Isso pode incluir operações como filtragem, agregação, normalização e enriquecimento, bem como técnicas mais avançadas, como aprendizado de máquina e processamento de linguagem natural.
Em uma arquitetura DataOps, o processamento de dados e a transformação devem ser automatizados e simplificados usando ferramentas e tecnologias capazes de lidar com grandes volumes de dados e transformações complexas. Isso pode envolver o uso de pipelines, plataformas de integração ou frameworks de processamento de dados.
A modelagem de dados e computação envolvem a criação de modelos analíticos, algoritmos e cálculos que permitem às organizações obter insights e tomar decisões baseadas em dados. Isso pode incluir análise estatística, aprendizado de máquina, inteligência artificial e outras técnicas avançadas de análise.
Um aspecto fundamental de uma arquitetura DataOps é a capacidade de desenvolver, testar e implementar modelos de dados e algoritmos de forma rápida e eficiente. Isso requer a integração de plataformas de ciência de dados, ferramentas de gerenciamento de modelos e sistemas de controle de versão que facilitam a colaboração e a experimentação entre cientistas de dados, analistas e engenheiros.
Implementar uma arquitetura de DataOps pode ser uma tarefa complexa e desafiadora, principalmente para organizações com ecossistemas de dados grandes e diversos. No entanto, seguindo uma abordagem estruturada e concentrando-se nos principais componentes descritos acima, as organizações podem criar e implementar com sucesso um ambiente DataOps:
