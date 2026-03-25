O que é fragmentação de dados?

Para muitas organizações, evitar a fragmentação de dados não é fácil. O volume de dados que as empresas gerenciam está explodindo, e grande parte deles são dados não estruturados. A pesquisa de 2025 descobriu que apenas 26% dos diretores de dados estão confiantes de que suas organizações podem usar dados não estruturados de uma forma que agregue valor aos negócios.2

A constante adição de novas ferramentas de software como serviço (SaaS), plataformas de nuvem, aplicações a sistemas legados existentes também aumentam a complexidade de um ambiente já complicado (um fenômeno comumente chamado de proliferação de SaaS).

Para alcançar dados unificados, as organizações podem aproveitar diversas estratégias, incluindo integração de dados, consolidação, governança de dados e arquiteturas de malha de dados. Mas combater a fragmentação de dados também exige uma mudança de mentalidade, ajustando a cultura e as formas de trabalhar para apoiar os dados como um ativo estratégico.

Existem dois tipos de fragmentação de dados. Esta página se concentra na propagação descontrolada dos dados de uma organização entre sistemas e ambientes. No entanto, o termo também pode descrever um sistema de gerenciamento de banco de dados (DBMS) e uma estratégia de otimização do desempenho do sistema de arquivos.