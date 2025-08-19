O que é aquisição de dados?

A aquisição de dados é o processo de obter dados de várias fontes usando diferentes métodos. Representa uma etapa crucial no pipeline de ingestão de dados, seguida pela validação, transformação e carregamento de dados.



Os fundamentos modernos dos negócios — como tomada de decisão baseada em dados, análise de dados e inteligência artificial (IA) — dependem da disponibilidade de grandes quantidades de dados de qualidade. A aquisição de dados recupera os dados que tornam possíveis essas decisões e tecnologias informadas. Embora o conceito possa parecer simples, a aquisição de dados pode ser complexa, especialmente na era do big data.

Os conjuntos de dados de hoje são enormes e complexos. Eles podem abranger terabytes ou petabytes, vir em formatos estruturados ou não estruturados e residir em diversas fontes. Essas complexidades introduzem desafios em relação ao gerenciamento de volumes de dados, governança e segurança durante todo o processo de aquisição.

No entanto, quando feito de forma eficaz, o processo de aquisição de dados pode ser um pipeline de combustível de alta qualidade para iniciativas estratégicas. Na verdade, um estudo da Harvard Business Review descobriu que as organizações que aproveitam com sucesso o big data e a IA superaram seus pares nas principais métricas de negócios, incluindo eficiência operacional, crescimento da receita e experiência do cliente.1