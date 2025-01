O que é o etcd?

O etcd é construído com base no algoritmo de consenso Raft para garantir a consistência do armazenamento de dados em todos os nós em um cluster, algo essencial para um sistema distribuído tolerante a falhas.

O Raft alcança essa consistência por meio de um nó líder que gerencia a replicação para os outros nós no cluster, chamados de seguidores. O líder aceita solicitações dos clientes, que, então, encaminha para os nós seguidores. Depois que o líder verifica que a maioria dos nós seguidores armazenou cada nova solicitação como uma entrada de log, ele aplica a entrada à sua máquina de estado local e retorna o resultado dessa execução (uma “gravação”) ao cliente. Se os seguidores travarem ou os pacotes de rede forem perdidos, o líder tentará novamente até que todos os seguidores tenham armazenado todas as entradas de log de forma consistente.

Se um nó seguidor não receber uma mensagem do líder dentro de um intervalo de tempo especificado, é realizada uma eleição para escolher um novo líder. O seguidor declara-se candidato, e os outros seguidores votam nele ou em qualquer outro nó com base em sua disponibilidade. Depois que o novo líder é eleito, começa a gerenciar a replicação, e o processo se repete. Esse processo permite que todos os nós do etcd mantenham cópias do armazenamento de dados altamente disponíveis e de forma consistente.