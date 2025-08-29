Desde serviços de streaming e redes sociais até compras online, os clientes esperam experiências digitais sempre ativas. Para as empresas, o tempo de atividade não é mais uma meta de TI, mas uma métrica de negócios. O custo de ficar aquém do esperado é alto: as principais empresas do mundo perdem cerca de US$ 400 bilhões anualmente devido a paralisações não planejadas.

Ao mesmo tempo, uma onda de dados não estruturados de logs de eventos, telemetria e fluxos de dados está tornando as operações mais complexas em todas as regiões e ambientes de nuvem, aumentando a probabilidade de falhas no sistema. As organizações precisam de um banco de dados confiável capaz de lidar com diversos tipos de dados e escalar com a demanda em infraestruturas globais. O Cassandra foi projetado para atender a essas demandas.

Os setores contam com o alto desempenho do Cassandra para processar bilhões de operações de escrita (inserção, atualização e exclusão) enquanto atendem aos usuários com precisão em tempo real. Sua resiliência vem da replicação de dados em servidores comuns ou máquinas padrão prontas para uso, minimizando o risco de interrupções e garantindo durabilidade mesmo quando o hardware falha.

A capacidade do Cassandra de gerenciar cargas de trabalho em múltiplos data centers proporciona consistência e disponibilidade para empresas em todo o mundo. Organizações como Netflix e Amazon usam o Cassandra para proporcionar experiências personalizadas, protegendo contra downtime e perda de dados. Na verdade, a equipe da plataforma de gerenciamento de ativos da Netflix usa o Cassandra para gerenciar cerca de 1,9 bilhão de anotações (aproximadamente 2,6 TB), tendo dobrado seu cluster de 12 para 24 nós.